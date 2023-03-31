Липовый миллиардер из Нигерии – будущий владелец «Шеффилд Юнайтед» (ооочень близок к АПЛ). Устраивайтесь поудобнее

Денис Пузырев – о безумных переплетениях в южном Йоркшире.

Болельщики «Шеффилд Юнайтед» вполне довольны сезоном: второе место в Чемпионшипе и хорошие шансы на возвращение в АПЛ после двухлетнего отсутствия. А еще полуфинал Кубка Англии. Правда, «Ман Cити» пройти непросто, но сама возможность сыграть на «Уэмбли» (там проводятся все матчи Кубка со стадии полуфиналов) – огромное достижение и честь.

Но болельщиков из Шеффилда воодушевляют не только результаты. В новом сезоне у клуба, вероятно, появится новый собственник. Нынешний владелец «Шеффилд Юнайтед» саудовский принц Абдалла Аль Сауд согласовал сделку по продаже клуба нигерийскому бизнесмену Дози Ммобуози за 90 млн фунтов. Осталось дождаться только одобрения футбольных властей.

Английские клубы покупаются и продаются очень часто, отслеживать все смены собственников непросто. Но случай «Шеффилд Юнайтед» выделяется. Сразу возникает несколько вопросов: зачем продавать клуб, который идет на повышение? Финансовые проблемы? Как они вообще могли возникнуть у саудовского принца и члена королевской семьи Саудовской Аравии? Откуда появился покупатель – малоизвестный бизнесмен из экваториальной Африки? Ждем других африканских инвесторов в АПЛ?

Постараюсь ответить на главные вопросы этой занимательной истории.

Вопрос №1: как саудовский принц Абдалла появился в Шеффилде?

Как и большинство английских клубов в начале 1990-х, «Шеффилд Юнайтед» принадлежал местному бизнесмену. В 1994 году владельцем клуба стал уроженец Шеффилда Кевин Маккейб. Ему принадлежала строительная компания Scarborough, которая одной из первых вышла на девелоперский рынок Китая и стран юго-восточной Азии. В 2007-м он выгодно продал китайский бизнес австралийской компании Valad, получив 142,7 млн фунтов, что позволило войти в число богатейших жителей графства Йоркшир.

«Шеффилд Юнайтед» тем временем был крепким середняком Чемпионшипа. В сезоне-2006/07 команда на один сезон даже залетала в АПЛ, но не удержалась. Клуб был убыточным, чтобы удержать его на плаву, Маккейб ежегодно инвестировал из своего кармана. В 2011-м «Шеффилд Юнайтед» вылетел в третий дивизион (Лига 1), и Маккейб, поняв, что не вытягивает проект, начал поиски партнера, который бы взял на себя часть расходов, а в идеале инвестировал бы деньги в возвращение клуба в АПЛ.

Партнер нашелся в 2013-м. Для закрытия дыр в бюджете Маккейб время от времени занимал деньги у разных людей, одним из кредиторов был саудовский принц Абдалла. Сумма долга перед ним была относительно небольшой – 10 млн фунтов. Но сам принц был огромным любителем футбола – увлеченно играл в футбольный менеджер и фэнтези, а на родине полтора года был президентом «Аль-Хилаля», который сейчас хочет купить Месси.

И партнеры нашли взаимовыгодный вариант: Маккейб взамен обнуления долга отдал принцу 50% «Шеффилд Юнайтед» за символический 1 фунт. Болельщики предвкушали, что с таким совладельцем их ждет путь «Манчестер Сити». Тем более Маккейб обещал, что его новый партнер принесет серьезные деньги.

Чтобы понять дальнейшие события, важно упомянуть несколько деталей сделки. До того, как ударить по рукам, Маккейб переписал на другую свою компанию все недвижимое имущество клуба – стадион «Брэмелл Лэйн» (вмещает 32750 зрителей), а также тренировочные поля и здания академии. То есть в сделку вошел только глубоко убыточный клуб третьего дивизиона, а все имущество осталось у прежнего владельца, который потом сдавал «Шеффилду» в аренду стадион и базу по льготной ставке.

Но это еще не все. Маккейб прописал и условия возможного развода с новым партнером, так называемую рулетку. Ее механизм был такой: если партнеры расходятся, то один из них направляет другому предложение купить свою долю по фиксированной цене 5 млн фунтов. Тот либо соглашается и покупает, либо отказывается, но тогда он сам обязан купить долю партнера за те же 5 млн фунтов.

При этом хитрый Маккейб подстраховался и добавил еще один пункт: если принц Абдалла получает более 75% «Шеффилд Юнайтед», то он обязан выкупить у британца всю клубную недвижимость, включая стадион, за дополнительные 40 млн фунтов.

Казалось, расчет англичанина был беспроигрышным – он в любой момент мог выкупить половину клуба за скромные 5 млн фунтов, а вот саудиту пришлось бы заплатить 45 млн фунтов – столько клуб объективно не стоил. Однако все пошло совсем не так, как запланировал Маккейб.

Сначала выяснилось, что у принца Абдаллы просто нет столько денег, на которые рассчитывал Маккейб и болельщики «Шеффилд Юнайтед». Принц ежегодно выделял небольшие суммы (за все годы в Шеффилде он потратил менее 30 млн фунтов), которых хватало на покрытие дефицита бюджета, но не на большие трансферы. Команда оставалась в третьем дивизионе без особых перспектив на повышение.

Откуда такая скромность, которая не соответствует стереотипам о ближневосточных принцах?

Дело в том, что королевская семья Саудов очень большая. Точное число ее членов неизвестно, предполагается, что в нее входит более 15 тысяч человек, из которых более 200 считаются принцами – прямыми потомками основателя современной Саудовской Аравии короля Абдулазиза Аль Сауда. И в этой огромной семье не все имеют доступ к нефтяным деньгам – основе благополучия государства.

Принц Абдалла – родной внук основателя государства. Но надо понимать, что у короля Абдулазиза было 45 сыновей, отец Абдаллы был 12-м по счету. И эта ветвь королевской семьи считалась в Саудовской Аравии, мягко говоря, неблагонадежной. Старшего брата Абдаллы – Халеда – застрелила саудовская полиция в 1965 году за организацию беспорядков и попытку разгрома только что открывшейся студии государственного телевидения. Халед был убежденным ваххабитом и считал, что передача изображений людей по телевидению противоречит запретам Корана. Спустя 10 лет еще один брат Абдаллы по имени Фейсал застрелил своего дядю – короля Фейсала Аль Сауда – во время приема во дворце. За это его казнили – отрубили голову в центре столицы по приговору суда.

Мотивы были неясны. По одной версии, он мстил за убийство брата, по другой – был завербован израильской разведкой «Моссад». К принцу Абдалле претензий не было – на момент убийства короля ему было всего 10 лет. Он сохранил титул принца и получал ежегодно из королевского фонда саудитов более 200 тысяч долларов в год, но доступ к госуправлению и нефтяным деньгам для него был закрыт.

Основа благосостояния принца Абдаллы – собственный бизнес. В 1989 году он основал компанию SPMC Group, которая производила туалетную бумагу и бумажные полотенца. Туалетная бумага – крайне востребованный товар и прибыльный бизнес, однако очевидно, что он не приносил денег, сопоставимых с доходами его родственников, имевших доступ к нефтяным деньгам.

В 2017 году, после того, как «Шеффилду» все же удалось подняться в Чемпионшип, Маккейб попытался избавиться от неоправдавшего надежд арабского партнера. Британские медиа писали, что нашелся более перспективный покупатель – какой-то очередной американский фонд. Но американцы хотели купить 100% «Шеффилд Юнайтед», а для этого Макейбу надо было выкупить долю у Абдаллы. И он запустил прописанную в контракте рулетку.

Англичанин был уверен, что Абдалла продаст долю за 5 млн, так как в противном случае ему нужно было бы самому выкупать клуб за 45. Но к удивлению британца принц отказался от продажи! Как выяснилось, у Абдаллы тоже были козыри в рукаве – незадолго до активации рулетки он продал 80% своей доли в «Шеффилд Юнайтед» собственной фирме UTB. Таким образом, лично принц владел 10% клуба, а 40% были у его фирмы, не упоминавшейся в изначальном соглашении. И в случае выкупа доли Маккейба за 5 млн фунтов, Абдалла как физическое лицо получал контроль только над 60% «Шеффилда», а это уже снимало обязанность выкупать стадион.

Маккейб обвинил партнера в жульничестве и подал в суд. На время разбирательств рулетку приостановили. И тогда произошло еще одно непредвиденное обстоятельство – пока собственники судились, главный тренер «Шеффилда» Крис Уайлдер сколотил мощную банду, которая заняла второе место в Чемпионшипе и вышла в АПЛ. Это изменило весь расклад – у клуба появились деньги от огромного телеконтракта АПЛ, и принц Абдалла через суд добился выкупа у Маккейба стадиона и прочей недвижимости не за свои деньги, а за деньги клуба. План Маккейба был разрушен.

В сентябре 2019 года суд постановил, что Маккейб обязан продать принцу Абдалле 50% клуба за 5 млн фунтов. Хотя реальная рыночная стоимость этой доли, озвученная судом, составляла 52 млн фунтов.

«Он хотел надуть меня, а в итоге я надул его. Так что никому нет никакого смысла на кого-то обижаться», – приводил The Guardian слова принца после окончания процесса.

Вопрос №2: почему принц Абдалла продает «Шеффилд Юнайтед»?

В начале сезона-2019/20 принц Абдалла неожиданно получил 100% акций клуба АПЛ. Шансы на сохранение места в лиге оценивались низко, однако команда Уайлдера приятно удивила. За 10 туров до финиша «Шеффилд Юнайтед» шел в двух очках от зоны Лиги чемпионов и лишь в концовке свалился на 9-е место.

И это был выдающийся успех. «Шеффилд» играл в олдскульный футбол со ставкой на физическую силу и навесы. Даже «Бернли» Шона Дайча, который долгие годы называли эталоном старого британского стиля, на фоне того «Шеффилда» смотрелся гораздо более современной и тактически гибкой европейской командой.

Однако причастность владельца к успеху была минимальна – несмотря на то, что у клуба были деньги, Абдалла одобрил только три больших покупки – в летнее окно в клуб пришли форварды Оливер Макберни (из «Суонси» за 19 млн фунтов) и Лис Муссе (из «Борнмута» за 11 млн фунтов). Плюс продлили аренду вратаря «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона, в итоге сделавшего имя за два сезона в «Шеффилд Юнайтед». Зимой клуб побил свой трансферный рекорд, подписав за 23 млн из «Генка» опорника Сандера Берге, представителя золотого поколения норвежского футбола.

После успешного первого сезона в АПЛ «Шеффилд Юнайтед» позволил себе еще две крупных покупки: на место вернувшегося в Манчестер Хендерсона у «Борнмута» за 20,5 млн фунтов купили вратаря английской молодежки Аарона Рэмсдейла (сейчас – основной вратарь «Арсенала»), а за его партнера по сборной, нападающего Райана Брюстера, отдали 26 млн фунтов «Ливерпулю», обновив трансферный рекорд.

Крис Уайлдер был недоволен таким усилением. По его мнению, клуб мог тратить больше, учитывая доходы от АПЛ, и критиковал владельца. Принц Абдалла публично не отвечал, но как только в новом сезоне «Шеффилд» попал в серию поражений, тут же уволил тренера, назначив более сговорчивого Славишу Йокановича (сейчас тренирует «Динамо»).

Председателем правления клуба Абдалла назначил своего адвоката Джозефа (Юсуфа) Джансиракуса, обеспечившего триумф в разборках с Маккейбом.

На первой и единственной пресс-конференции Джансиракус, проживающий в Эр-Рияде гражданин США, заявил, что ничего не понимает в футболе, и сообщил журналистам, что им впредь не стоит рассчитывать на комментарии и от него, и от принца Абдаллы.

Вскоре обозначилась стратегия новых менеджеров. Они решили по примеру Red Bull и City Group создать холдинг, куда входили бы несколько команд из разных лиг, чтобы черпать таланты и отдавать на обкатку перспективных футболистов. В течение полугода Абдалла купил «Берсхот» из второй бельгийской лиги, «Шатору» из третьей французской, а также «Аль Хилаль» из ОАЭ (не путать с одноименным грандом саудовского футбола) и «Кералу Юнайтед» из Индии.

Как пишут британские медиа, Абдалла брал деньги на закупку из доходов шедшего ко дну АПЛ «Шеффилда». Разумеется, стратегия не дала мгновенного эффекта – в новых клубах Абдаллы просто не оказалось игроков, которые потянули бы уровень АПЛ.

«Шеффилд Юнайтед» вылетел в Чемпионшип. Через год мог вернуться, но в плей-офф не прошел «Ноттингем Форест». В нынешнем сезоне шансы подняться напрямую. Команда сохранила сыгранный состав – только Рэмсдейл ушел в «Арсенал». При этом клуб оказался на грани банкротства. Заработанное в АПЛ и «парашютные выплаты» принц, как подозревают британские медиа, потратил на другие проекты.

Итог: в январе 2023 года Английская футбольная лига запретила «Шеффилду» входящие трансферы, когда выяснилось, что у принца нет денег на оплату транша за подписанного еще 2,5 года назад нападающего Райана Брюстера, который, к слову, не оправдал вложений – лишь 5 голов в 63 матчах.

И это – проблема. Летом у «Шеффилд Юнайтед» истекают контракты с 10 игроками, а еще у четырех заканчиваются арендные соглашения. Выйти в АПЛ без возможности не просто усилить состав, а даже сохранить нынешний – расписаться в несостоятельности.

Еще до трансферного бана обсуждалось, что принц Абдалла не прочь продать клуб. В апреле 2022-го он согласовал 115-миллионную сделку с американским медиамагнатом Генри Морисом, который двумя годами ранее безуспешно пытался купить «Ньюкасл». Однако лига остановила процесс – американец оплачивал покупку облигациями собственной компании, и британским футбольным властям такая схема не понравилась.

В феврале 2023 года появился новый претендент – нигерийский бизнесмен Дози Ммобуози.

Вопрос №3: кто такой Дози Ммобуози и как он разбогател?

2 февраля The Times сообщила, что нигериец уже согласовал покупку с принцем Абдаллой и теперь ждет одобрения Английской футбольной лиги. Информация о самом покупателе была достаточно скудной – финтех-предприниматель с состоянием 7 млрд долларов.

Оценка состояния сразу вызывала вопросы. С одной стороны, The Times – в высшей степени уважаемый источник. Но с другой – ноунейм бизнесмен из Нигерии с 7 миллиардами… В это сложно было поверить.

Дело в том, что в Африке не так много миллиардеров. По оценке Forbes, к концу января 2023 года их было ровно 19. И никакого Дози Ммобуози в списке никогда не фигурировало. При этом до 7 млрд долларов разбогатели только 5 человек, и все они очень хорошо известны в деловом мире. Например, такой суммой оценивается состояние египетского магната Нассефа Савириса – совладельца «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Никс», арены «Мэдисон Сквер Гарден» (через семейный траст NNS Holding) и совладельца «Астон Виллы».

Судя по архивам публикаций, до 2019 года Дози Ммобуози не слишком знали даже в Нигерии. Так кто же он такой? И действительно ли у него есть миллиарды, о которых написала The Times?

Дози родился в 1980 году в состоятельной семье. Отец был заместителем суперинтенданта полиции Нигерии. После выхода в отставку написал книгу «419 Scam» о популярном виде мошенничества, известном во всем мире как «письма нигерийских принцев». Если вы пользовались интернетом в 1990-х и начале 2000-х, наверняка получали такие послания. В стандартном письме мошенник представлялся богатым нигерийцем (принцем, чиновником и так далее), который обладает огромным состоянием, но не может вывести его из страны. Потенциальной жертве предлагалось помочь это сделать – надо было послать через сервисы денежных переводов некую сумму, при помощи которой автор письма выведет деньги, а затем поделится их частью со своим благодетелем.

Подобный вид мошенничества существовал в Европе еще в XVIII веке – люди получали письма от имени попавшего в тюрьму аристократа, которому надо передать деньги для подкупа охраны и побега. При этом на воле у него якобы спрятаны несметные сокровища. С распространением интернета и почтовых спам-рассылок нехитрый вид мошенничества получил новую жизнь, а Нигерия стала его мировым центром.

Книга была успешна, отца Дози даже наняло американское правительство для расследования крупных случаев такого мошенничества, когда его жертвами становились граждане США.

Тем временем Дози учился в университете, где и запустил первый бизнес: устраивал в учебных заведениях по всей стране концерты популярных нигерийских групп и проводил конкурсы красоты. Но позже переключился на интернет-технологии.

Первые стартапы не сработали: он торговал электронными книгами, рингтонами для мобильных телефонов, даже основал собственную социальную сеть Naijafans, ориентированную исключительно на Нигерию. Запуски новых бизнесов финансировал отец, но возможности ограничивал малый интернет-охват в Нигерии, а конкурировать приходилось с крупными местными и транснациональными компаниями.

Нигерия – специфическая страна. С одной стороны, из-за природных ресурсов у нее крупнейшая экономика в Африке, по объемам нефтяного экспорта она занимает 6-е место в мире. А с другой – более 40% населения живет за чертой бедности, имея доход менее 1,9 доллара в день на человека.

63% (около 130 млн человек) лишены базовых благ: регулярного доступа к электроэнергии, питьевой воде, водопроводу и прочим современным удобствам, среднему образованию. В стране высокий уровень социального неравенства, безработицы и коррупции.

Выросший в Нигерии Ммобуози увидел в социальных проблемах шанс – сделать клиентами самых бедных нигерийцев, которые малоинтересны большому бизнесу. Но кому нужны клиенты, которые без денег живут в ужасающих условиях и не пользуются интернетом? У Дози было решение.

Главный сектор занятости беднейших нигерийцев – сельское хозяйство. Отрасль обеспечивает работой 35% населения страны, а по целому ряду культур (маниока, сорго, батат, арахис) Нигерия входит в топ-3 мировых производителей. Идея Ммобуози состояла в том, чтобы объединить миллионы бедных нигерийских фермеров на одной технологической платформе, которая позволит им зарабатывать больше и легче. Ну и, конечно, заработать самому благодаря росту их благосостояния.

В 2013 году он запустил компанию Tingo Mobile. Договорился с китайским производителем о разработке первого в истории нигерийского смартфона – специально для фермеров. Фишкой устройства были предустановленные программы, которые позволяли фермерам получать информацию о погоде, оплачивать счета и налоги без открытия банковского счета, брать микрозаймы в банках и оформлять страховку урожая. Но главным инструментом была платформа Nwassa – система онлайн-продажи урожая напрямую магазинам. Никаких посредников, забиравших основную прибыль.

Смартфоны распространялись среди фермеров по схеме лизинга, а с каждой заключенной через Nwassa сделки Дози получал комиссию в 4%. Стартап полетел – к середине 2022 года число пользователей смартфонов Tingo составляло около 10 млн. Осенью того же года Ммобуози объявил о подписании договора с крупнейшей фермерской ассоциацией Нигерии, по которому число его клиентов вырастет еще на 20 млн человек. Также объявили об экспансии в соседнюю Гану.

Выручка Tingo в 2021 году составила 865 млн долларов. Прогноз на 2022 год (на основании данных за первых три квартала) – 1,2 млрд долларов.

Но есть ли у Ммобуози те самые 7 млрд долларов?

Размеры состояния бизнесмена оцениваются обычно из стоимости его доли в конкретном бизнесе. А стоимость самого бизнеса определяется биржевой оценкой (если компания публичная, то есть ее акции торгуются на бирже).

Еще два года назад оценить бизнес Ммобуози было проблематично. Но в августе 2021 года Tingo Mobile заключил сделку по слиянию с американской компанией MICT Inc. Когда-то она предоставляла технологические решения для Пентагона, но уже много лет не вела активной деятельности. Но при этом ее акции были размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже, хотя реальных торгов с этими бумагами не происходило.

Сделка с Tingo Mobile оформили как продажу нигерийского бизнеса. Но фактически все было наоборот: Дози Ммобуози стал основным акционером и гендиректором в объединенной компании Tingo Inc, а акционеры MICT получили места в совете директоров и небольшие (менее 1%) пакеты акций. Очевидно, Ммобуози сделал нигерийскую компанию публичной, минуя процедуру первичного размещения (IPO).

В первый день после заключения сделки акции Tingo Inc на бирже выросли с 2 до 8 долларов, а капитализация компании составила те самые 7 млрд долларов, о которых писала the Times. Но это была чисто бумажная оценка – стоимость акций разогнали на маленьком объеме торгов (всего 400 сделок за день, хотя сейчас в день объемы сделок исчисляются десятками тысяч). Когда начались реальные торги, акции упали, сейчас они продаются по 23 цента, а общая капитализация – 296 млн долларов. Доля Ммодуози в компании после объединения – 68,4%, а значит его состояние оценивается в 202,5 млн долларов.

Болельщиков «Шеффилд Юнайтед», приготовившихся к появлению сверхбогатого владельца из Африки, эти цифры могут разочаровать. Но можно посмотреть на ситуацию и с другой стороны. У нигерийца точно есть деньги для закрытия долгов и снятия трансферного бана. А дальше все зависит от грамотности управления.

В любом случае – будет интересно. Если сделку одобрят, Ммобуози станет первым в истории чернокожим владельцем клуба из двух высших английских дивизионов.

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Фото: globallookpress.com/Florian Gaertner; Gettyimages.ru/Alex Pantling, Michael Regan, Catherine Ivill, Jeff T. Green; wikimedia.org