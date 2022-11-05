Костюмы крестоносцев под запретом на ЧМ. Почему? И как они превратились в символ английских фанатов?

Денис Пузырев – о крестовом отходе.

Как и предполагалось, традиции чемпионата мира разошлись с традициями и законами Катара – и это немного нарушило привычный облик турнира. Самая известная история – отмена продажи пива на стадионах. Но есть и другая – менее известная, но тоже чувствительная для английских фанатов. Уже по ходу турнира им запретили появляться на трибунах в костюмах рыцарей-крестоносцев. И если в случае с пивом и ЛГБТ-символикой ФИФА пыталась договориться с властями, то этот пункт местных правил даже не оспаривала.

25 ноября, перед стартом матчей второго тура группового этапа, ФИФА запретила рыцарские костюмы с крестом, так как они могут оскорбить чувства местного населения.

«Подобные костюмы в арабском или ближневосточном контексте могут быть восприняты как оскорбительные, поэтому они запрещены на стадионах во время ЧМ», — заявил официальный представитель ФИФА.

В заявлении не упоминалась, кому адресован этот запрет, но все и так понимали, что речь идет исключительно об англичанах. Костюмы крестоносцев – одна из их фирменных фишек вроде мексиканских сомбреро, оранжевых нарядов голландцев или пестрых африканских костюмов. Английские болельщики появляются в таких костюмах по меньшей мере 20 лет на всех крупных футбольных соревнованиях, но с запретом столкнулись впервые.

Позицию ФИФА и катарских властей поддержала и Kick it Out – общественная организация, борющаяся с проявлениями дискриминации и расизма в английском футболе, финансируемая из средств АПЛ и Футбольной ассоциации.

«Мы советуем болельщикам, которые посещают матчи чемпионата мира по футболу, учесть, что некоторые наряды, такие как маскарадные костюмы, изображающие рыцарей или крестоносцев, могут не приветствоваться в Катаре и других исламских странах. В специальной брошюре министерства иностранных дел, выпущенной перед турниром, говорится, что болельщики должны ознакомиться с местными обычаями, и мы призываем болельщиков придерживаться такого подхода», — это уже официальное заявление Kick it Out.

Первыми в крестоносцев стали наряжаться фанаты английского крикета

Никто точно не знает, когда на матче сборной Англии впервые появился болельщик в костюме рыцаря-крестоносца – история этого не зафиксировала. Но известно, что это относительно недавняя традиция.

В 1990-х в британских медиа часто появлялись колонки, авторы которых сетовали на то, что английские футбольные фанаты наносят огромный репутационный урон стране каждые два года, отправляясь на крупные турниры – Евро или ЧМ. После того, как в Англии в начале 1990-х приняли строгие меры по борьбе с футбольными хулиганами и насилием на футболе, болельщики всю нерастраченную дома энергию выпускали за границей. Появление английских фанатов практически гарантировало проблемы для полиции, местных властей и жителей, а также болельщиков других сборных. Массовые драки с порчей любого попавшегося под руку имущества – практически гарантированный сценарий любого английского выезда.

Английские журналисты не только возмущались поведением соотечественников, но и отмечали, что болельщикам не хватает «позитивной идентичности», которую демонстрируют фанаты других сборных.

«Они привносят атмосферу карнавала, яркого праздника и позитивно воспринимаются окружающими», – таков был посыл британских колумнистов.

У английских болельщиков подобных карнавальных традиций действительно не было. На международных матчах они использовали разве что футболки сборной и английские флаги с указанием названий клубов (главным образом провинциальных из низших лиг).

Нельзя сказать, что призывы в прессе стали руководством к действию, но в начале 2000-х на матчах сборной Англии появились элементы карнавала. Наибольшую популярность набрал костюм рыцаря крестоносца – шлем, туника с большим красным крестом святого Георгия, надетая поверх бутафорской кольчуги, пластмассовый или резиновый меч и картонный щит, все с тем же крестом с флага Англии.

Принято считать, что подобный наряд болельщики позаимствовали из крикета, где он появился еще в 90-х.

Крикет – второй по популярности вид спорта в Англии, и у местной сборной всегда были преданные фанаты. Она действующий чемпион мира и вторая команда в мировом рейтинге (после Индии). Однако в середине 1990-х английский крикет переживал кризис, и сборная была безнадежным аутсайдером любых соревнований.

Тем не менее, фанаты не оставляли команду, отправляясь на самые дальние выезды. В конце 1994 группа из нескольких тысяч фанатов поехала на серию тестовых матчей The Ashes в Австралию, где была сосредоточена самая мощная сила мирового крикета. Одна из газет, описывая английское нашествие в Аделаиду, иронично назвала британских болельщиков The Barmy Army (Barmy – слэнговое слово, близкое к русскому «чокнутый», «спятивший»).

И речь шла не только о поддержке обреченной на поражение команды, но и о стиле боления: весь матч, который длился 5 дней по 6 часов, фанаты не умолкали ни на секунду, распевая песни и заправляясь пивом.

Однажды группа болельщиков пошла в местный магазин, купила несколько десятков белых футболок и напечатала на них надпись Barmy Army на лицевой стороне и британский красный крест святого Георгия во всю спину. К концу турнира таких футболок было уже около трех тысяч.

С тех пор the Barmy Army превратилась не просто в крупное объединение фанатов, а в успешную бизнес-структуру, которая занимается организацией поездок на матчи по крикету. Болельщики из Barmy Army всегда противились хулиганству, а ставку делали на креатив – в том числе карнавальные костюмы, один из которых – рыцарь-крестоносец. Он понравился и футбольным болельщикам.

«Ты пришел сюда, чтобы убивать мусульман?» Двух болельщиков в костюмах не пустили на матч Англии с Ираном

У крикетных болельщиков никогда не было проблем с костюмами крестоносцев на выездах. Это, конечно, связано с географией игры, в крикет играют в бывших британских колониях – Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, Индии, Пакистане, Бангладеш, англоязычных островах Карибского моря. Для населения этих стран крестоносцы не имеют никаких отрицательных исторических коннотаций.

Однако в Катаре конфликт из-за костюмов вспыхнул уже на первой игре с Ираном.

Перед началом матча служба безопасности стадиона «Халифа Интернейшнл» остановила двух английских болельщиков в костюмах крестоносцев. Их имена не называются. Известно лишь, что одному 56, а другому 57 лет, и они давно живут в Катаре, где работали на строительстве объектов к ЧМ.

«Мы пришли на матч в маскарадных костюмах, мы надевали их и раньше, но эти охранники не увидели в них ничего забавного. В какой-то момент один из них дернул меня за кольчугу и спросил: «Ты пришел сюда, чтобы убивать мусульман?» «Я сказал ему: «Я пришел сюда, чтобы повеселиться и посмотреть на футбол. О чем ты говоришь?».

Англичане пытались объяснить катарским охранникам, что их костюмы – отсылка к знаменитой абсурдистской комедии «Монти Пайтон и Священный Грааль».

«Монти Пайтон» – культовая британская комик-группа, образовавшаяся в конце 1960-х годов и прославившаяся весьма своеобразными скетчами, во многих из которых они высмеивали в том числе и популярные британские стереотипы. В фильме, на который ссылались болельщики, обыгрывались истории про рыцарей бриттского короля Артура. Однако объяснить этот культурный контекст на входе не удалось.

«У меня довольно много татуировок, и они потратили много времени на их изучение, – рассказал The Sun один из англичан. – А потом они приказали нам раздеваться. Они ничего не искали, просто хотели нас унизить. Когда я добрался до трусов, я спросил: «Ты действительно хочешь увидеть мой член?» Один из них ответил: «Да. Снимите их».

При этом болельщики не обратились в полицию: «Если я пожалуюсь в полицию, я потеряю работу и меня немедленно депортируют — такова реальность жизни здесь, – рассказал один из них. – Все здесь живут в атмосфере страха».

Костюмы крестоносцев напоминают о Крестовом походе короля Ричарда Львиное Сердце

Причины недовольства катарцев можно легко понять, учитывая, что костюмы рыцарей-крестоносцев – прямая отсылка к эпохе Крестовых походов. Это растянувшиеся почти на 200 лет военные экспедиции европейцев-христиан на Ближний восток с целью отвоевания Иерусалима – священного города и для христианства, и для ислама.

Забавный факт – костюмы крестоносцев сегодня используют исключительно английские болельщики, хотя англичане практически не участвовали в большинстве Крестовых походов. Основу армий составляли французы и немцы.

Поводом для начала Крестовых походов послужил захват Иерусалима сельджуками – кочевыми воинственными племенами, пришедшими с территории нынешних Казахстана и Туркменистана. До них Иерусалим несколько веков контролировали арабские халифы. Арабы с уважением относились к христианским святыням – не претендовали на храмы, свободно допускали в город многочисленных паломников. При сельджуках положение христиан заметно ухудшилось – храмы грабились, паломников убивали. Но главная опасность заключалась в угрозе захвата сельджуками Константинополя – столицы Византийской империи.

Византийский император обратился за помощью к Римскому папе Урбану II, и тот призвал христиан вырвать христианские святыни из рук мусульман. В проповеди 1095 года в Клермонском соборе он пообещал всем, кто отправится в поход, отпущение всех грехов. Во Франции сформировались отряды желающих – они нашивали себе на одежду крест как символ христианской веры.

Большинство рыцарей, отправившихся в Первый крестовый поход (а всего их было восемь), были французами. Англию представлял нормандский герцог Роберт Куртгез – сын Вильгельма Завоевателя, французского аристократа, захватившего за 30 лет до этого Британию. Однако основу его войска составляли бароны-нормандцы. Англия поучаствовала только в финансировании – на оснащение армии выделили 10 тысяч марок серебром.

То, что англичане воспринимают времена Крестовых походов как часть собственной истории – следствие многочисленных дошедших до нынешнего времени хроник и легенд о короле Ричарде Львиное Сердце, одном из руководителей Третьего Крестового похода 1189-1192 годов.

Король Ричард I по прозвищу «Львиное сердце» – один из самых известных английских монархов, персонаж многочисленных книг и фильмов. Его конная статуя установлена во дворе Вестминстерского дворца.

Но судя по историческим документам, роль короля Ричарда в истории – невелика. За 10 лет правления он провел в Англии от силы полгода и, вероятнее всего, даже не говорил по-английски.

Ричард рос в Аквитании – французской провинции с центром в Бордо, которая досталась Англии благодаря удачному браку отца Ричарда Генриха II с местной принцессой. Аквитания тех лет – важный культурный центр Европы, где зародилась культура трубадуров – средневековых поэтов и музыкантов.

Молодой принц Ричард и сам баловался стихосложением, поэтому покровительствовал трубадурам. Облагодетельствованные им поэты складывали стихи и песни, в которых славили щедрого принца.Трубадуры окружали Ричарда во время военных походов уже после его всхода на престол – описывали реальные и мнимые подвиги монарха. Благодаря им до нынешних времен и дошел романтический образ Ричарда Львиное Сердце – бесстрашного короля-рыцаря.

Впрочем, военные таланты Ричарда были не столь уж и очевидны. Основная цель Крестового похода – взятие Иерусалима (захваченного мусульманскими войсками египетского султана) – не была достигнута. Зато во время войны на Святой земле Ричард рассорился с другими монархами, и когда возвращался домой, в Австрии попал в плен. Ради выкупа Англия отдала два своих годовых бюджета – 150 тысяч марок.

Главное наследие Ричарда в Англии – государственные символы. В те времена у стран еще не было флагов – использовались гербы правящих династий. Например, символом правивших Англией Плантагенетов (эта династия анжуйских герцогов из Франции) были два золотых леопарда. Ричард добавил и третьего, символизировавшего родную для него Аквитанию. Так сформировалась основа английского герба, сохранившегося до сих пор. Только леопардов теперь обычно называют львами.

Тогда же появился красный крест святого Георгия – один из геральдических символов Англии. Святой Георгий был руководителем личной охраны римского императора Диоклетиана. Когда император в начале IV века начал гонения на христиан, Георгий не отрекся от веры и принял мученическую смерть, попутно явив несколько чудес.

Фигура святого Георгия была крайне популярна среди крестоносцев – он считался небесным покровителем воинов. Однако Ричард использовал крест Святого Георгия с прагматичной целью – чтобы запутать врага. Он арендовал право на использование штандарта у Генуи, чей военный флот в Средиземном море считался самым мощным. Потенциальные противники предпочитали не связываться с кораблями под этим знаменем, и Ричард воспользовался этим в пути до Палестины морем через Сицилию и Кипр.

Никаких достоверных сведений об использовании белого знамени с красным крестом во время боевых действий в Святой земле нет. Но вполне вероятно, что его нашивали на плащ поверх кольчуги.

Важнейшая деталь, которая объяснит возмущение катарских охранников. Крестовые походы сопровождались зверством по отношению к мусульманскому населению. Войска христиан не особо заботились о провианте, так как знали, что пропитание в пути можно добыть грабежами. Тем более, что все грехи им были уже отпущены авансом. И Ричард Львиное Сердце не был исключением: по свидетельству историка Вильгельма Тирского, английский король приказал казнить 2700 заложников, захваченных в крепости Аккра, после срыва обмена пленными с военным лидером арабов Саладином.

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Пропустившие игру с Ираном английские болельщики говорят, что все же умудрились выгулять свои рыцарские костюмы – они надевали их в одном из пабов Дохи, куда отправились с друзьями посмотреть футбол. «Никаких проблем не было, – утверждают они. – Но на матч мы в них больше не пойдем – не хочется проходить еще раз такое унижение».

Фото: Gettyimages.ru/Ian Walton, Oli Scarff, Chris Ratcliffe; globallookpress.com; en.wikipedia.org