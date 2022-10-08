Нет налогов, бесплатная учеба за границей, огромные зарплаты и пенсии. Как Катар стал богатейшей страной в мире

Рассказывает Денис Пузырев.

В сентябре 2021 года Катар отметил 50-летие независимости. Полвека – совсем небольшой срок для любого государства. Но маленькая страна в Персидском заливе площадью меньше Кабардино-Балкарии за этот срок добилась впечатляющих успехов. Все обладатели катарского паспорта – обеспеченные люди, которые пользуются социальными привилегиями, немыслимыми в других странах. Просто по праву рождения. А сам Катар из неприметной точки на карте и сателлита могучего соседа – Саудовской Аравии – превратился в амбициозного игрока на глобальных рынках, который владеет активами по всему миру.

Разумеется, источник благополучия Катара – растущий спрос на нефть и газ, которыми так богата страна. Но сказать, что Катар все эти годы просто выкачивал углеводороды и автоматически богател, было бы упрощением. Не так уж мало стран с огромными природными ресурсами не обеспечили даже близкого уровня благополучия для своих граждан.

Денис Пузырев рассказывает, как зарабатывает и на что тратит деньги маленькое арабское королевство.

Катар жил добычей жемчуга и был отсталой провинцией под британским протекторатом

Для того, чтобы понять, как устроена экономика Катара, необходимо учитывать исторический контекст. В тексте про заявку Саудовской Аравии (совместно с Египтом и Грецией) я частично затрагивал историю взаимоотношений Катара и Саудовской Аравии, которые сыграли ключевую роль в выстраивании принципов экономического развития Катара. Напомню основные тезисы.

Катар до начала 1970-х никогда не был самостоятельным государством. Этот пустынный полуостров всегда входил в состав более крупных стран, имевших интересы в регионе. Население на этой территории исчислялось несколькими десятками тысяч человек – представителями бедуинских племен. И им приходилось нелегко – во всей стране нет постоянных источников пресной воды, а ведение сельского хозяйства практически невозможно: вся страна – это сплошная пустыня с несколькими оазисами на севере, а животный мир представлен главным образом змеями, ящерицами и тушканчиками.

Традиционным промыслом местных жителей была рыбная ловля и добыча жемчуга. Собственно, жемчуг и был единственным ресурсом Катара, который представлял интерес. До того, как в 1920-х японец Кокими Микимото разработал метод искусственного выращивания жемчужин, регион Персидского залива и Красного моря обеспечивал добычу до 70% всего жемчуга в мире, а главным месторождением был участок между Катаром и Бахрейном.

После окончания Первой мировой войны крупнейшая страна региона – Саудовская Аравия – при помощи англичан получила независимость от турков, сделавших в войне неверную ставку и поплатившихся за это распадом Османской империи. Катар не стал торопиться с независимостью, а перешел под английский протекторат – королевская семья Аль Тани обладала всей полнотой власти внутри страны, а англичанам перепоручили все международные дела, включая военную защиту Катара. За эту услугу англичане получили возможность требовать долю с экспортных операций – сначала речь шла о жемчуге, а после начала разработки нефтяных месторождений в конце 1940-х, то и о нефти.

В начале 1970-х, когда встал вопрос о независимости Катара, у эмиров Аль Тани было две альтернативы – вступить в состав Объединенных Арабских Эмиратов, куда Катар настойчиво звали шейхи из Абу-Даби и Дубаи, или пойти своим путем. Аль Тани выбрали свой путь, у которого был только один существенный недостаток – страна оказалась в полной зависимости от соседей из Саудовской Аравии: значительную часть добытой нефти приходилось продавать соседу – и у него же закупать продукты питания и все другие необходимые товары. В Катаре не было собственного порта, способного принимать крупные контейнеровозы с товарами. Но в тот момент Катару эта зависимость не казалась проблемой.

Катар поссорился с Саудовской Аравией, чтобы стать независимым и богатым. Все удалось

Обретение Катаром независимости совпало с бумом нефтяных цен на мировом рынке. В 1973 году Организация арабских стран экспортеров нефти (ОАПЭК), куда входили Саудовская Аравия и Катар, объявила эмбарго на поставку нефти странам, поддержавшим Израиль в очередной войне с Египтом и Сирией. Среди тех, кто лишился доступа к дешевой арабской нефти, оказались США, Канада, Япония и Великобритания – на тот момент крупнейшие ее потребители.

Эмбарго привело к росту цен на нефть – стоимость барреля выросла с 3 (да-да, тогда были такие цены) до 12 долларов. А целые отрасли экономики ведущих стран оказались в кризисе. Например, рухнул американский автопром – потребители в США больше не хотели покупать большие американские автомобили, потреблявшие слишком много ставшего дорогим бензина, и перешли на экономичные японские модели.

Нефтяной кризис закончился спустя год, эмбарго сняли. Однако арабские страны усвоили главный урок – они могут быть грозной силой и влиять на мировую политику без помощи оружия, а за счет манипулирования ценами на энергоносители.

В середине 1980-х Катар, стремительно разбогатевший на нефтяных деньгах, задумался об изменении структуры доходов бюджета. Цены на нефть к тому времени упали в 3,5 раза – с 35 долларов в 1980-м до 10 долларов в 1986-м. Это было связано с кризисом перепроизводства – страны Персидского залива продолжали качать огромные объемы нефти, а в Западной Европе и Северной Америке стали популярны энергосберегающие технологии – это привело к снижению потребления.

К тому же, с точки зрения запасов и объемов добычи нефти, Катар был далеко не в лидерах, занимая место в конце первой двадцатки крупнейших экспортеров. Да, нефтяных денег вполне хватало для роста благосостояния небольшого государства – в то время население Катара составляло всего 370 тысяч человек, однако амбиции семьи Аль Тани были значительно шире.

Тем более у властей Катара был мощный козырь – еще в 1971 году компания Shell открыла в территориальных водах Катара крупнейшее в мире нефтегазовое месторождение «Северное/Южный Парс». Залежи природного газа располагались на площади, равной размеру территории всего Катара, а объемы оценивались в 28 триллионов кубических метров.

В конце 1980-х спрос на газ в промышленно развитых странах увеличивался – он был экологичнее, а главное – дешевле нефти. Все больше электростанций в этих странах переходили на использование газа в качестве топлива.

Но с газом у Катара были две основные проблемы: месторождение на шельфе он делил с Ираном – и надо было как-то договариваться об условиях добычи. Для Катара это было проблематично из-за того, что Иран являлся (ничего не изменилось и сейчас) одним из главных врагов Саудовской Аравии. Проигнорировать мнение соседей-саудитов тоже было нельзя – весь добытый газ Катар был вынужден продавать Саудовской Аравии, так как единственный на тот момент газопровод из Катара вел именно туда.

Проблема, казалось, не имела решения, но все изменилось в 1995 году после прихода к власти в Катаре 43-летнего Хамада бин Халифа Аль-Тани (сверг отца, когда тот уехал в отпуск за границу). Выпускник Британской королевской военной академии Сандхерст захотел покончить с зависимостью от Саудовской Аравии. Для этого молодой эмир инвестировал в строительство заводов по производству СПГ (сжиженный природный газ).

Добытый природный газ сжижается (то есть переходит в жидкое состояние) при температуре до -160 градусов и уменьшается в объеме в 600 раз. В таком виде его можно закачивать в специальные танкеры-газовозы и отправлять покупателям по всему миру. А главное – Катар мог больше не зависеть от Саудовской Аравии.

Разумеется, все это не понравилось саудовским шейхам, и отношения между соседними странами испортились. Катар теперь открыто дружил с главными противниками Саудовской Аравии в регионе – Турцией и Ираном – и вмешивался в региональные конфликты на стороне противников просаудовских сил. Помогал запущенный на деньги правительства Катара телеканал «Аль-Джазира», где критиковали политику Саудовской Аравии и точечно королевскую семью Саудитов.

Все это могло бы стать поводом для военного столкновения между Саудовской Аравией и Катаром, однако власти Катара подстраховались, разместив у себя две крупные военные базы США и одну турецкую.

В ответ Саудовская Аравия вместе с союзниками (ОАЭ, Бахрейн, Египет, Мавритания, Йемен, Ливия, Мальдивы и Коморы) в 2017 году попытались устроить торговую блокаду Катара, где нет собственного сельского хозяйства – все продовольствие завозилось из ОАЭ и Саудовской Аравии. Но на 100% план не сработал – Катар выручили его новые друзья из Ирана и Турции, обеспечившие страну и едой, и другими товарами. Противостояние с разрывом дипотношений и взаимными обвинениями длилось три года. Саудовская Аравия даже призывала другие страны к бойкоту ЧМ-2022, но в 2020-м странам все же удалось погасить эмоции и начать переговоры.

Катарские власти вообще умеют превращать противников в партнеров. Хороший пример – отношения с Россией. С начала 2000-х Катар вел переговоры о строительстве газопровода, по которому газ пошел бы с месторождения в Персидском заливе в Турцию транзитом через Саудовскую Аравию, Иорданию и Сирию. А оттуда – в Европу.

Этот план привел бы к тому, что Россия – основной продавец газа в Европу – больше не смогла бы диктовать потребителям свои цены. Катар договорился о транзите даже с саудитами, но руководство Сирии отказалось предоставить свою территорию под катарскую трубу. Как считалось, под давлением Москвы. В итоге все закончилось гражданской войной в Сирии, причем Катар не скрывал, что финансирует отряды вооруженной оппозиции, а Россия поддерживала правительственные войска президента Башара Асада. Газопровод так и не построили

Казалось бы, после такого столкновения интересов, закончившегося кровопролитием в третьей стране, Россия и Катар обречены на многолетнюю конфронтацию. Но все сложилось иначе. Через полтора года после вступления России в конфликт Катарский фонд прямых инвестиций (QIA) помог правительству России со сделкой по приватизации 19,5% «Роснефти» в 2016 году.

Эта сделка была важна для России не только из-за наполнения бюджета (заработали 10,5 млрд евро), но и с имиджевой стороны. Крупная продажа госактива с участием международных инвесторов должна была показать, что, несмотря на уже введенные к тому времени санкции, Россия остается привлекательной страной для инвестиций. Сначала с этим возникли проблемы – несколько потенциальных покупателей в итоге отказались покупать долю в «Роснефти». И тогда неожиданно за дело взялся катарский QIA. Правительство признало приватизацию большим успехом и назвало ее «самой крупной сделкой в нефтегазовом секторе в мире за текущий год».

Правда, позднее агентство Reuters написало, что большую часть суммы (6 млрд долларов) на покупку катарцам выделил кредитом российский госбанк ВТБ, а проценты катарцы закроют дивидендами от работы «Роснефти».

Граждане Катара живут как при коммунизме: все расходы на социалку берет на себя государство

После начала торговли СПГ Катар быстро поднимался в рейтингах самых богатых мира, хотя по показателю ВВП (конечной суммы всех товаров и услуг, произведенных в стране за год) находится лишь в пятом-шестом десятке стран. Да, Катар стал крупнейшим в мире продавцом сжиженного газа и крупным экспортером нефти, но на этом список товаров местного производства и исчерпывается – поступления от продажи нефтегазовой продукции формируют 70% доходов государства и 85% экспортных доходов.

Но более важный показатель благополучия государства – это рейтинги ВВП на душу населения (то есть вклада каждого гражданина страны, включая детей, стариков и неработающих граждан в формирование общего дохода). Здесь Катар в последние 15 лет неизменно входит в топ-5 а в последнем рейтинге, опубликованном МВФ, занимает четвертое место. Выше только Люксембург, Сингапур и Ирландия. Россия в этом рейтинге – на 60-м месте с отставанием от Катара в 3,8 раза.

Разумеется, все подобные макроэкономические рейтинги не в полной мере отображают экономическое благосостояние населения из-за неравномерности распределения доходов. И Катар тут не исключение. Из 2,8 млн человек, постоянно проживающих в стране, местным гражданством владеют только 12% – около 335 тысяч человек. Именно они в полной мере ощущают выгоды от продаж газа и нефти. Остальные – приезжие, оформившие документы, которые дают право на жизнь и работу в стране. Больше всего – выходцев из южной Азии: индусов (25%), непальцев (12%) и бангладешцев (12%). В основном это рабочие, которые в том числе строили объекты к ЧМ-2022. За несколько лет в Катаре они планируют заработать большие деньги и безбедно жить на родине.

Трудовые мигранты создали перекос в гендерном составе населения Катара: лишь 26% жителей – женщины. Остальные – мужчины, в основном трудоспособного возраста. Им доступны не только деньги, которых они бы не увидели на родине, но и некоторые социальные льготы – в частности, медицинская страховка за счет работодателя. Это обязательное условие найма.

Но, конечно, обладатели катарского паспорта могут позволить себе гораздо больше. Описание льгот для местных граждан напоминает представления части советских людей о коммунизме – все социальные расходы за счет государства, при этом никакого товарного дефицита и ограничений в перемещениях по миру.

Вот основные преимущества быть катарцем:

• Граждане Катара освобождены от уплаты налогов. Вообще любых. Нет ни подоходного налога, ни выплат в фонд социального страхования, ни транспортного налога, ни налога на недвижимость. Государство может лишь взять с вас комиссию за оформление недвижимости в размере 0,25% от ее стоимости. Нет налога на добавленную стоимость (НДС), который закладывается в стоимость товаров и услуг. Коммерческие фирмы обязаны уплатить лишь корпоративный налог в размере 10% от суммы годовой выручки. Для иностранных компаний, работающий в нефтегазовом бизнесе, размер этого налога увеличен до 35%.

• Не надо платить за коммунальные услуги. Электричество, вода, уборка территории – все за счет государства.

• Бесплатные образование и медицина. Даже если молодой катарец захочет учиться за рубежом, его обучение оплатит государство.

• Если катарец решил заключить брак, то он может обратиться в государственные органы и получить субсидию в размере 1,2 млн катарских риалов (330 тысяч долларов) на улучшение жилищных условий. Правда, эти деньги надо вернуть в течение 30 лет – без процентов. Свадебный банкет (а в Катаре это масштабное мероприятие) тоже оплачивает государство.

• Иностранная компания не сможет работать в Катаре без местного жителя-соучредителя.Он будет получать доход, даже если вовлечен в операционную деятельность. Катарское правительство разработало меры по стимуляции работодателей, которые нанимают катарцев на высокооплачиваемые должности.

• Минимальный размер пенсии (пенсионный возраст в Катаре недавно повысили до 50 лет) – 21 тысяча риалов (5800 долларов). Но обычно выше.

У вас может возникнуть закономерный вопрос: а можно ли получить катарское гражданство? Теоретически можно, но очень сложно. Согласно информации на сайте правительства Катара, на гражданство может претендовать человек, проживший перед этим 25 лет в Катаре и за этот срок не покидавший территории страны более, чем на два месяца за год. За все это время у него не должно было быть проблем с законом и местными традициями. Если все эти условия соблюдены – можно подать прошение на имя эмира Катара и рассчитывать на его благосклонность. По другому никак.

Не только «ПСЖ». Фильмы Тарантино, небоскребы Манхэттена, Volkswagen, аэропорт Хитроу – все это тоже принадлежит эмирам Катара

И даже с учетом всех государственных расходов на социалку и масштабные инфраструктурные проекты (напомню, что огромная стройка к ЧМ-2022 обошлась стране в 220 млрд долларов), доходы Катара достаточно велики, чтобы постоянно пополнять суверенный фонд QIA, деньги которого вкладываются в активы по всему миру. Сейчас QIA владеет портфелем активов стоимостью в 445 млрд долларов.

Суверенный фонд Катара – не просто подушка безопасности на случай глобальных экономических катаклизмов, но и инструмент мягкой силы, при помощи которого Катар пытается повысить узнаваемость в мире и улучшить имидж страны. Для этого фонд инвестирует, например, в «ПСЖ», который стал одним из самых звездных и богатых футбольных клубов мира.

Футбольные инвестиции катарцев продолжились в 2022-м – в октябре дочерняя структура QIA купила 21,67% португальской «Браги» за 80 млн евро.

Но футбол – лишь небольшая часть инвестиций катарского фонда. Он купил голливудскую студию Miramax (то есть катарцам принадлежат права на часть киноклассики – от тарантиновского «Криминального чтива» до «Джентльменов» Гая Ричи), лондонские магазины Sainsbury`s, Harrods, главный небоскреб Лондона «Осколок» (The Shard), аэропорт «Хитроу» и получил крупнейшую долю в Volkswagen.

Недвижимость – самая объемная часть портфеля QIA. Фонд стал крупнейшим владельцем недвижимости в Лондоне – около 21,5 млн квадратных метров. Ему же принадлежат несколько знаковых небоскребов на Манхеттене, на которые Катар потратил 3,78 млрд долларов.

И катарские эмиры добились своего: маленькая страна, о которой полвека назад никто не слышал, стала очень заметной. И претендует на большее.

Фото: globallookpress.com/Danil Shamkin, Frank Rumpenhorst, Mikhael Klimentyev, Marcus Brandt