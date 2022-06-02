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Одного австрийца клонило в сон после перелета – так началась империя «Ред Булл». Она пришла в спорт раньше, чем выпустила напиток

Доменико Тедеско Доменико Тедеско
Ибраима Конате Ибраима Конате
Тимо Вернер Тимо Вернер
Кристофер Нкунку Кристофер Нкунку
Гу Айлин Гу Айлин
Герхард Бергер
Дитрих Матешиц Дитрих Матешиц
Альфа Таури Альфа Таури
Ред Булл Ред Булл
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Футбол Футбол

Духоподъемная история основателя.

Для боссов «Ред Булла» минувший сезон получился сверхуспешным. И в спорте, и в бизнесе.

• Флагманский футбольный проект «РБ Лейпциг» добрался до первого титула. Под руководством экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско взял Кубок Германии в драматическом финале с «Фрайбургом», сравняв счет в меньшинство и вырвав победу в серии пенальти. Этот титул мог быть не единственным – после вылета «Барселоны» «РБ Лейпциг» считался фаворитом в Лиге Европы, но уступил в полуфинале «Глазго Рейнджерс».

Условно успешным можно считать и выступление клуба в Бундеслиге. До прихода в начале декабря Тедеско «РБ Лейпциг» проваливал сезон, свалившись на 11-е место. Однако с новым тренером команда выдала мощную концовку, влетев в зону Лиги чемпионов (5-й раз за 6 лет).

• «Ред Булл Зальцбург» в очередной раз выиграл чемпионат Австрии, где у него фактически нет соперников (12 побед в 15 последних чемпионатах), при этом с сезона-2013/2014 клуб из Зальцбурга ни разу не упускал титул. Его выход из группы в Лиге чемпионов уже не считается сенсацией, а в первом матче 1/8 финала австрийский чемпион был в минутах от победы над «Баварией».

• В «Формуле 1» гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прервал гегемонию «Мерседеса», впервые став чемпионом мира.

• На Олимпийских играх в Пекине 6 спортсменов, рекламирующих «Ред Булл», завоевали золотые медали в пяти различных дисциплинах. Среди них и американо-китайская фристайлистка и фотомодель Айлин Гу, возможно, ярчайшая спортсменка Игр.

• Успехи в бизнесе тоже впечатляют – в 2021 году продажи энергетического напитка по всему миру выросли на 24,3% до 9,8 миллиардов банок. На четверть выросла и выручка – до 7,8 млрд евро. Это позволит акционерам – австрийскому бизнесмену Дитриху Матешицу и его таиландскому партнеру Чалерму Йювидье – разделить между собой около 1,5 млрд евро дивидендов. Но в совокупности еще больше денег получат тысячи людей, вовлеченных в спортивные проекты «Ред Булл». От звезд спорта до любителей, от спортивных менеджеров до организаторов самых разнообразных соревнований под эгидой австрийской компании.

«Ред Булл» – один из самых щедрых спонсоров в спорте. Компания выделяет на это крупнейший процент от суммы выручки, если сравнивать с другими инвесторами, тратящими на продвижение бренда в спорте. Вложения «Ред Булл» сопоставимы с затратами значительно более крупных компаний – Adidas, Nike, Coca-Cola и Pepsico.

Кроме того, «Ред Булл» не ограничивается рекламой или прямыми спонсорскими контрактами со спортсменами и клубами. С самого начала компания использует уникальную маркетинговую модель, смысл которой заключается не только в партнерстве с организаторами ЧМ по футболу и Олимпиад, но и создании собственных соревнований под эгидой и на деньги «Ред Булл». Особенно в экстремальных видах спорта. Подобный подход обеспечивал компании более масштабную и полную маркетинговую коммуникацию с потребителями. Организованные компанией соревнования – будь то экстремальные прыжки со скал в море или контактные гонки на коньках по ледяному желобу – всегда превращаются в масштабные фестивали-вечеринки, которые полностью ассоциируются с «Ред Булл» и ни с каким другим брендом.

История их занятна, но еще более интересно то, как создавалась уникальная спортивная империя. Рассказывает Денис Пузырев.

Герхард Бергер и спонсор без денег

18 августа 1985 года, ожидая в паддоке начала Гран-При Австрии, 25-летний автогонщик Герхард Бергер находился в весьма подавленном настроении. И дело было не только в волнении перед первой в карьере гонкой «Формулы 1» на домашнем автодроме. Бергер вспоминает, что в тот день размышлял о весьма неопределенных перспективах дальнейшей карьеры.

«Это был мой первый сезон в команде «Эрроуз», и к старту Гран-при Австрии у меня было ноль очков в зачете чемпионата. Пять из девяти предыдущих гонок закончить не удалось. Да, машина была не самой быстрой, однако мой напарник бельгиец Тьерри Бутсен к тому времени уже успел набрать 9 очков, – вспоминал Бергер 35 лет спустя. – Команда поддерживала меня, но я понимал, что в любой момент в «Эрроуз» может прийти другой гонщик с деньгами от персонального спонсора, и его поставят на мое место».

У Бергера в тот момент такого спонсора не было. Он вспоминает, что тогда совсем не шиковал.

«И вот перед австрийской гонкой ко мне в паддоке подошел незнакомый высокий парень и заявил, что хочет стать моим спонсором, – рассказывает Бергер. – Правда, он тут же сказал, что никаких денег у него нет, зато есть идея нового продукта, который наверняка принесет миллионы и лицом которого должен стать я. Помню, он даже предложил мне 10 тысяч долларов в качестве аванса – смехотворные деньги даже по тем временам. Вообще в паддок постоянно проникали всякие странные люди с безумными предложениями, и этот был явно из таких. Но в нем было что-то, что мне сразу понравилось. Он умел убеждать. В итоге мы договорились с ним встретиться в пивной после гонки».

Ту гонку, как и большинство предыдущих, Бергер не завершил – машина заглохла на 33-м из 52 кругов. Поэтому ничто не мешало успеть на встречу вовремя. Его новый знакомый – 41-летний местный бизнесмен Дитрих Матешиц – за кружкой пива рассказал гонщику про удивительный новый напиток, который по популярности обгонит Coca-Cola. В следующий раз Матешиц объявился через полгода – позвонил Бергеру с радостной новостью, что запустил производство чудо-напитка под названием «Ред Булл», и напомнил про договоренность.

«В 1987-м, уже выступая за «Феррари», я выиграл две последние гонки сезона в Японии и Австралии. И оба раза я брал на подиум банку «Ред Булл», – вспоминает Бергер. – Берни [Эклстоун, владелец «Формулы 1»] был вне себя от ярости – у него был подписан эксклюзивный контракт с производителем шампанского, но в те годы гонщики могли дерзить и посылать подальше биг-боссов».

В те годы Бергер и представить не мог, что его чудаковатый партнер спустя пару десятилетий станет одним из главных действующих лиц в королевских автогонках, а его компании, у которой в 1985-м не хватало денег, чтобы разместить логотип на гоночном шлеме, будут принадлежать целых две команды в «Формуле 1»:  «Ред Булл» (четырехкратный обладатель Кубка Конструкторов) и «Альфа Таури», которую воспринимают как фарм-клуб. А гоночную трассу «Остеррайхринг» в паддоке которой тогда встретились Бергер и Матешиц, переименуют в «Ред Булл Ринг» – в честь газированного напитка, в который так верил австрийский бизнесмен.

Бодрящие напитки: от вина с кокаином до лимонада со спермой тайского быка

Идея бодрящего напитка – а именно эта концепция легла в основу «Ред Булл» – конечно, не ноу-хау Матешица. Еще в 1860-х настоящий фурор на рынке произвели напитки с добавлением экстракта листьев коки – аналога того, что мы сегодня знаем под названием кокаин. Первым бестселлером на рынке стало так называемое вино «Мариани», названное по имени изобретателя – корсиканского фармацевта Анжело Мариани.

Собственно, это не было вином в современном понимании – оно представляло из себя смесь дешевого Бордо, бренди, сахарного сиропа и экстракта листьев коки. На бокал 100 мл в оригинальном рецепте приходилось 21 мг кокаина.

Напиток изначально позиционировался как лекарственное средство от широкого спектра болезней – от насморка до ожирения и депрессии. Впервые в продаже вино «Мариани» появилось в 1863 году и сразу набрало популярность во Франции, а затем и в США. Известно, что поклонниками напитка были писатели Эмиль Золя, Александр Дюма, Жюль Верн, изобретатель Томас Эдисон. На рекламных постерах чудо-средства размещали портрет Римского Папы Льва XIII, тоже большого поклонника этого напитка.

На волне успеха французского снадобья американский фармацевт Джон Пембертон разработал свою версию напитка – убрал из него алкоголь, но добавил экстракт из африканских орехов кола. Так появилась Coca-Cola, главный безалкогольный напиток в мире.

Однако в начале XX века экстракт листьев коки признали наркотиком. Производителям бодрящих напитков пришлось убирать их из рецептуры, что, разумеется, сказалось на эффекте. И если Coca-Cola нашла замену и сохранила потребителей, то производство вин «Мариани» просто прекратилось.

Новая история энергетических напитков началась в начале 1960-х в Японии. С конца 1950-х страна переживала невиданный экономический подъем, названный «японским экономическим чудом» и выведший страну на второе место в мире по экономической мощи. Причиной стали структурные реформы после завершения Второй мировой войны. Но подобный рывок требовал максимальных затрат от рядовых японцев на производстве и в офисах. На фоне всеобщего трудового энтузиазма популярность набрал напиток «Липовитан Д» на основе таурина – аминокислоты, вызывающей возбуждающее действие. Таурин содержится в тканях большинства живых организмов и название получил от латинского слова Taurus – бык, так как впервые был синтезирован из желчи этого животного. С помощью «Липовитана» японцы могли на несколько часов продлевать рабочий день.

В конце 1960-х богатеющие японские фирмы разместили производство в странах юго-восточной Азии с более дешевой рабочей силой. На свои заводы японцы завезли и «Липовитан», чтобы местные рабочие тоже могли заряжаться необходимой для долгих смен энергией.

Японские энергетические напитки пользовались особенным спросом в Таиланде, поэтому спустя некоторое время после их появления на местном рынке тайские бизнесмены создали аналоги. Одним из них был 45-летний Чалео Йювидья – выходец из семьи бедных китайских иммигрантов. Он начинал как владелец небольшой аптеки в Бангкоке, но расширил бизнес, основав фармацевтическую компанию TC Pharmaceuticals. Она производила главным образом товары для личной гигиены – крема, мази, шампуни, зубную пасту и так далее.

Чалео немного изменил рецепт «Липовитана», а именно подсластил, чтобы подстроиться под вкус местных жителей. Свой продукт он назвал Krating Daeng («Красный бык»), изобразив на этикетке двух сошедшихся в схватке индийских бизонов красного цвета на фоне желтого солнечного диска.

Напиток он продвигал среди сельских жителей и дальнобойщиков, потому что денег на рекламную кампанию, которая позволила бы конкурировать в больших городах, не было. Тайским крестьянам новый напиток понравился. Выбор названия и рисунка на этикетке тоже оказался удачным – у жителей деревень бизоны имели священный статус, были персонажами многочисленных сказок и мифов. Бодрящий эффект первые пользователи связывали со слухом, что в напиток добавляют бычью сперму, обладающую по их мнению, волшебными свойствами. Вообще-то, таурин для Krating Daeng вырабатывался синтетическим образом, но Чалео предпочитал не разрушать миф.

Krating Daeng позволил TC Pharmaceuticals сверкнуть на рынке. Она даже получила лицензионные контракты с крупными европейскими производителями гигиенических товаров, которые хотели выйти на перспективный рынок Таиланда. Одной из таких компаний была немецкая Blendax – производитель популярной зубной пасты Blend-a-med.

В 1984 году в Таиланд прибыл директор по международному маркетингу Blendax Дитрих Матешиц. В его планах была встреча с Чалео Йювидьей. Подобных встреч у австрийского менеджера было несколько десятков за год. Но именно эта изменила все.  

Джетлаг, изменивший жизнь Дитриха Матешица

К моменту приезда в Таиланд жизнь Дитриха Матешица, казалось бы, уже вошла в ту фазу, когда не ждешь резких перемен. 40 лет, беззаботная юность с бесконечными тусовками в прошлом. Развлечения отнимали у молодого Дитриха столько времени и сил, что на образование времени хронически не хватало: его учеба в венском университете, где он постигал основы маркетинга, растянулась на целых десять лет.

Но к тридцати Дитрих взялся за ум – устроился на работу сначала в Unilever, затем оказался в Jacobs Coffee. В 33 года он возглавил отдел международного маркетинга Blendax. Карьера шла по накатанной – хорошая зарплата топ-менеджера, домик в пригороде Зальцбурга. И тут – командировка в Бангкок.

Планируя поездку, Дитрих решил не затягивать ее деловую часть, поэтому договорился о встрече с Чалео сразу же после прилета в лобби-баре отеля. Но деловое общение не клеилось. Матешица накрыл жесткий джетлаг, который вырубал прямо во время разговора с партнером. Йювидья заметил это и предложил попробовать Krating Daeng, чтобы прийти в себя. Испытанное средство не подвело – после одной бутылочки Матешиц ожил, будто и не было многочасового перелета. Эффект произвел на него колоссальное впечатление. Такое, что, вернувшись домой, Дитрих уволился с работы, собрал все накопления, взял кредит и вернулся в Таиланд, чтобы договориться с Чалео о совместном бизнесе – выводе таиландского энергетика на европейский рынок.

«Это не было спонтанное решение. Просто я ощущал, что уперся в потолок и что то, как я живу – это не то, о чем я мечтал, – вспоминал Матешиц спустя много лет. – Все, что я видел в жизни – это одинаково серые самолеты, одинаково серые костюмы, одинаково серые лица. Все гостиничные бары выглядели одинаково, как и женщины в них. И я задавался вопросом: неужели я действительно хочу провести остаток жизни так же, как я прожил предыдущее десятилетие? Нет, я этого не хотел».

Дитрих и Чалео вложили в новый бизнес по полмиллиона долларов, получив одинаковые доли, но договорились, что вся работа по выходу в Европу будет на Дитрихе, а его таиландский партнер обеспечит производство на месте. Матешиц настолько верил в успех, что даже не внес никаких изменений – оставил прежний логотип и рецепт, разве что сделал напиток газированным. А еще перевел название с тайского на международный английский – так получился «Ред Булл». И решил продавать напиток не в стеклянных бутылочках, а в алюминиевых банках. Их дизайн разработал его школьный приятель Йоханнес Кастнер, управлявший рекламным агентством в Франкфурте. Он же придумал и рекламный слоган, который с тех пор остался неизменным – «»Ред Булл» gives you wings» («Ред Булл» окрыляет). У Матешица совсем не было денег, чтобы заплатить Кастнеру, и он договорился, что в счет оплаты просто сделает несколько рекламных текстов для его агентства.

Следующей проблемой для «Ред Булл» стало разрешение на продажи – подобные продукты просто отсутствовали на рынке, и потребовалось около двух лет, чтобы собрать все необходимые бумаги и пройти все лабораторные испытания в Австрии. На других рынках – в Франции, Германии, Великобритании и США – этот процесс занял еще больше времени.  

Незадолго до запуска в Австрии Матешиц потестировал проект на профессионалах. Он ведь сам был маркетологом, поэтому нанял одну из крупнейших международных маркетинговых компаний Ogilvy.

«Это была катастрофа, – вспоминал потом бизнесмен. – Они просто камня на камне не оставили от продукта. Им ничего не понравилось – ни вкус, ни логотип, ни название. Ничего. Их вердикт – это невозможно будет продать. У меня просто земля ушла из под ног. Но отступать было уже поздно».  

Эксперты опирались на свое понимание рынка и потребностей европейских потребителей. К тому же они указывали, что если для азиатов важно держать себя в тонусе, чтобы хватило сил на работу с раннего утра до поздней ночи, то для европейцев сверхнормативная работа – скорее зло, чем добродетель. 

«У нас просто не было ни малейшего повода считать, что людям нужен напиток, который на вкус хуже, чем Coca-Cola, поставляется в меньшей по объему банке, а стоит дороже», – объяснял то решение спустя много лет вице-президент Ogilvy Рори Сазерленд.

Но Матешиц настаивал, что потребление его напитка в Европе будет иметь иную цель. Потребители станут пить «Ред Булл», чтобы им хватило сил не на работу, а на развлечения и занятия спортом. 

Именно спорт с самого начала стал для «Ред Булла» основным каналом маркетинговой коммуникации. 

«Для меня это было естественно – я с 20 лет был в тусовке, которая практиковала то, что сейчас называется экстремальными видами спорта. Большинство чемпионов Австрии в этих видах были моими личными друзьями, и мы проводили время вместе, катаясь на горных велосипедах, виндсерфинге, сноуборде, горных лыжах».

Подобный подход использовал и Krating Daeng в Таиланде. Напиток был постоянным спонсором турниров по муай-тай. Однако подход Матешица был глобальнее.

Экстремальные эстафеты и бесплатные напитки для тусовщиков

Договоренность с гонщиком «Ф-1» Бергером – первый спортивный контракт «Ред Булла», сказалась любовь Матешица к спортивным машинам и гонкам, а также спонсирование экстремальной эстафеты Доломитенмен, проводимой в окрестностях родного для Матешица города Линца в Доломитовых Альпах.

Эстафету придумал знакомый Матешица – профессиональный горнолыжник, участник Олимпиады в Лейк-Плэсиде Вернер Гриссман. Соревнование состоит из четырех этапов: забег в гору (дистанция 12 км, перепад высот – около 2 км), параглайдинг, горный велосипед (дистанция 27 км, перепад высот 1,6 км) и водный слалом на байдарке, который стартует с прыжка в реку с 7-метровой рампы, а дальше – преодоление порогов на горной реке Исель. Организаторы называют гонку «самой экстремальной эстафетой в мире».

Спонсирование Доломитмена задало формат, который «Ред Булл» расширял и совершенствовался на протяжении всего существования компании.

Но до совершенствования могло и не дойти – первые два года после запуска в 1987 году продажи «Ред Булл» в Австрии шли не слишком хорошо, а затраты на маркетинг съедали все доходы Матешица: к 1990-му он был в минусе на миллион долларов. Однако на третий год ему все же удалось достучаться до потребителя.

У Дитриха не было денег на дорогую телерекламу, поэтому он переключился на так называемый buzz marketing, что в России называют сарафанным радио. Матешиц нанимал студентов, которые разъезжали по кампусам университетов и местам скопления модных баров и дискотек на «Мини Купере» с огромной банкой «Ред Булл», закрепленной на крыше, и бесплатно раздавали напитки всем встречным.

Одновременно «Ред Булл» тоже бесплатно поставлял брендированные холодильники для напитков в модные у молодежи места, и вскоре бармены обнаружили, что этот малоизвестный лимонад в странной банке просто машина для зарабатывания денег – коктейли «Ред Булл» с водкой и Jägermeister стали хитом в клубах многих стран мира и остаются таковыми до сих пор.

Получив наконец лояльную аудиторию, Матешиц приступил к главному маркетинговому плану, который должен был глобально связать бренд и экстремальный спорт.

Первое масштабное соревнование, которое организовал «Ред Булл» –чемпионат самодеятельных летательных аппаратов «Ред Булл Флюгтаг», который провели в 1991-м. Правда, на спорт в классическом понимании это было мало похоже – участники выставляли на старт экстравагантного вида аппараты, которые запускались разбегом пилота с рампы и приземлялись в воду. Задача – преодолеть как можно большее расстояние. Действующий рекорд составляет 78,64 метра.

Но рекорды здесь не главное – все это напоминало веселую вечеринку, обильно украшенную логотипами напитка. Смешная картинка запуска нелепых аппаратов всегда привлекала телевидение, и «Ред Булл» получал бесплатную рекламу. После успеха первых «Флюгтагов» в Австрии компания переключилась на другие страны. Например, в России это соревнование запустили в 2009 году и с успехом проводили 10 лет подряд, вплоть до объявленного в 2020 году карантина из-за ковида.

После успеха комичных прыжков в воду «Ред Булл» было уже не остановить – компания организовывала десятки собственных соревнований в самых разнообразных дисциплинах – от BMX до брейк-данса, от киберспорта до паркура, от снобудорда до каякинга. В этом и заключалась идея Матешица.

Чем «Ред Булл» отличается от обычных спонсоров спорта

Треть всей выручки уходит на разного рода маркетинг, в котором спорт играет ключевую роль. Никто не может позволить себе таких затрат – у Coca-Cola на маркетинговые расходы 8,4% от выручки, у Nestle – 7,8%, у Pepsico — 4,4%. Но ключевое отличие «Ред Булл» от перечисленных конкурентов заключается в том, что сама она ничего не производит, кроме, собственно, маркетинга.

У «Ред Булл» никогда не было собственных заводов. От идеи экспорта из Таиланда Матешиц отказался в самом начале пути, гораздо выгоднее оказалось разливать напиток на крупном австрийском соковом заводе Rausch. Туристическим агентством «Ред Булл» управляет The Travel Birds, одежда под брендом Alpha Tauri производится Schoeller Switzerland, а двигатели, которые приводят в действие их гоночные автомобили «Ф-1», производит «Хонда».

Просто у «Ред Булл» принципиально иная маркетинговая стратегия. Классический подход к рекламным инвестициям, в том числе в спорт, заключается в том, что компания платит деньги организаторам соревнований, спортивным клубам и спортсменам за размещение логотипов на щитах, упоминания в соцсетях и так далее. То есть несет прямые затраты, которые должны отбиваться за счет роста популярности засвеченного в такой интеграции бренда, что ведет к росту его продаж и повышению лояльности потребителя.

Подход «Ред Булл» состоит в том, что компания сама создает спортивные мероприятия, а также владеет спортивными командами. Это требует гораздо больших затрат, чем обычное спонсорство, но при этом решаются сразу две задачи. 

Первая – такая же, как у всех остальных – повышение узнаваемости и лояльности к бренду. При этом на собственных соревнованиях эта задача решается тотально, так как конкуренты просто отсутствуют, и внимание потребителя полностью во власти логотипа с красными быками.

Вторая – не менее важная – одновременный заработок, возвращающий инвестиции. Практически все экстремальные соревнования под эгидой «Ред Булл» находятся в операционном плюсе и приносят прибыль организаторам.

То же самое и с командами, которые «Ред Булл» активно скупает с 2004 года. Инвестиции в «Ред Булл Рэйсинг» составили 400 млн долларов – по сути, это был входной билет в «Ф-1». Но с тех пор команда показывает прибыль – часть денег получает в виде призовых за результаты, а часть – продавая возможность рекламы на своих болидах другим компаниям. Среди клиентов «Ред Булл» – Tag Heuer (часы), Puma и Tezos (блокчейн-платформа).

По тому же пути идет и главный футбольный проект Матешица «РБ Лейпциг». С каждым годом продажи клуба все существеннее – Кейта, Вернер, Упамекано и Конате уходили за суммы, превышающие 40 млн евро, это гораздо больше сумм, за которые этих игроков покупали. При этом «РБ Лейпциг» продолжает из года в год решать задачу выхода в Лигу чемпионов. В это межсезонье клуб может побить свой трансферный рекорд – спрос на нападающего Кристофера Нкунку огромный. Среди претендентов на игрока сезона в Бундеслиге называют «ПСЖ», «МЮ», «Баварию» и «Барселону». Ценник не ниже 70 млн евро.

Дитриху Матешицу 20 мая исполнилось 78 лет. Он с отрывом самый богатый человек Австрии – Forbes оценивает состояние в 26,2 млрд долларов – и создатель самого известного австрийского бренда. Его знаменитый земляк Арнольд Шварценеггер (они родились в соседних городках в часе езды, Матешиц на три года старше) считает, что причина успеха Дитриха в более широких взглядах на мир, чем у большинства австрийцев.

«Проблема австрийцев в том, что они живут в маленькой стране,  поэтому в большинстве случаев не могут мыслить глобально. Когда ты живешь в Америке – с этим проще, а в Австрии твое восприятие мира сужается. Но Дитрих перешагнул через это, не переезжая в Америку, как это сделал я. Он поразительный человек и смелый бизнесмен». 

Говорим об империи «Ред Булла»: почему «Зальцбург» так быстро стал гегемоном, а крутая академия «Лейпцига» – миф

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов; Gettyimages.ru/Dave Etheridge-Barnes; globallookpress.com/Sebastian Willnow, Kerstin Dšlitzsch, Johann Groder, Pius Koller, Markus Mainka

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