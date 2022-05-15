«Я воплотил в жизнь мечту каждого фаната». «Вест Хэм» прощается с легендой Марком Ноблом

Сегодня к традиционному облаку мыльных пузырей на «Лондон Стэдиум» прибавилось море слез. Марк Нобл, легенда «Вест Хэма» и настоящая икона для болельщиков, провел последний домашний матч. Великая карьера Мистера «Вест Хэм», длившаяся более 18 лет, подошла к концу. Денис Пузырев прощается с капитаном.

Noble – в переводе с английского означает «благородный». И это удивительно, ведь именно благородство – это то слово, которым можно описать ключевую черту характера капитана «Вест Хэма», который провел в клубе почти 18,5 лет. В эпоху симуляций, грязных приемов, скандального поведения футбольных звезд Нобл оставался реликтом из тех древних времен, когда настоящий спортивный дух и благородство на поле были реальностью, а не замшелым журналистским штампом.

Колумнист Evening Standard Кен Дайер в своей заметке, посвященной завершению карьеры Нобла, подчеркивает: «Вероятно, самый большой комплимент, который важен для самого Марка, заключается в том, что за все годы его карьеры в АПЛ нет и не было ни одного игрока, судьи, тренера или болельщика, кто мог бы сказать про него хоть одно плохое слово».

Нобл иногда не попадает в рейтинги игроков, которые провели всю карьеру за один клуб. Виной тому – две краткосрочные аренды в «Халл» и «Ипсвич» в далеком 2006 годом. Конечно, это слишком формальный подход – ведь он всегда принадлежал лондонскому клубу, а в аренде сыграл лишь 18 матчей. Остальные 548 игр провел за «Вест Хэм», забив в этих матчах 62 года и отдав 61 голевую передачу.

Из действующих игроков в ведущих европейских лигах лишь Игорь Акинфеев провел в одном клубе больше времени, чем Нобл. В АПЛ его ближайший преследователь – защитник «Эвертона» Шеймус Коулмэн (на 5 лет меньше).

Нобл родился в районе Кэннинг Таун в полутора километрах от старого стадиона «Вест Хэма» «Болейн Граунд» в семье болельщика клуба и был обречен стать фанатом «Вест Хэма» с рождения. В 1998-м в 11-летнем возрасте он поступил в знаменитую Академию «Вест Хэма» и в 17 уже дебютировал за основную команду.

Это был непростой период в истории клуба – после нескольких успешных сезонов конца 1990-х, когда тон в команде задавали талантливые воспитанники академии (Рио Фердинанд, Фрэнк Лэмпард, Майкл Каррик, Джо Коул, Джермейн Дефо), «Вест Хэм» переживал кризис. Молодых звезд раскупили более статусные клубы, а среди выпускников следующих лет такого количества талантов уже не было. Разве что Нобл, привлекавшийся в юношеские сборные Англии всех возрастов.

Его первый сезон в «Вест Хэме» прошел в Чемпионшипе, где шефство над юным полузащитником взял легендарный форвард Тедди Шерингем, перешедший в клуб на закате карьеры.

Постоянное место в основе Нобл получил с приходом в клуб в конце 2006 года Алана Кербишли. Новый тренер отозвал Марка из аренды в «Ипсвиче» и доверил центр поля. Тот сезон вошел в историю «Вест Хэма» как «Великое спасение» (Great Escape). За 9 матчей до конца чемпионата положение клуба выглядело безнадежным – от спасительного 17-го места «Вест Хэм» отделяло 10 очков. Однако одержав 7 побед в 9 матчах, «Вест Хэм» выкарабкался из подвала турнирной таблицы и закончил чемпионат на 15-м месте.

Главным героем того отрезка стал Карлос Тевес, для которого «Вест Хэм» стал стартовым трамплином в его европейской карьере. Он забил несколько ключевых голов. Однако и вклад Нобла в успех был значителен – именно с его приходом на позицию центрального полузащитника игра «Вест Хэма» обрела необходимый баланс. Тевес в клубе не задержался и по окончании сезона перешел в «Манчестер Юнайтед», однако в Восточном Лондоне он до сих пор культовая фигура, сам Карлос тоже тепло вспоминает тот сезон, особенно выделяя Марка Нобла.

Для Нобла всегда была важна команда, а не он сам

Нобл оставался в основе при 9 разных тренерах «Вест Хэма». Для каждого из них он был не просто надежным игроком в центре, но и главным проводником идей на поле. Дэвид Мойес, с именем которого связывают успехи «Вест Хэма» двух последних сезонов, признавался, что его возвращение в «Вест Хэм» могло бы получиться и не столь триумфальным, если бы не поддержка капитана и лидера раздевалки Нобла.

В последних двух сезонах Нобл уже не получал столько игрового времени как раньше – повлияли приход в клуб Томаша Соучека и невероятный прогресс молодого Деклана Райса. Нобл появлялся лишь в отдельных играх АПЛ и кубковых матчах.

Но его значение для клуба не уменьшилось. Деклан Райс, которого многие специалисты называют будущим капитаном сборной Англии и за которым охотятся самые большие клубы АПЛ, считает себя воспитанником Нобла. Опытный капитан взял шефство над Райсом с его первых дней в основной команде, передавая не только игровой опыт, но и жизненные принципы. Нобл не скрывает, что хотел бы видеть в Райсе своего преемника в роли многолетнего капитана и лидера «Вест Хэма». На это надеются и болельщики клуба.

Сам Нобл говорит, что никогда не рассматривал возможности перехода в другой клуб, потому что чувствовал себя абсолютно счастливым в «Вест Хэме» и понимал, что нужен команде.

«Для Нобла всегда была важна команда, а не он сам, – говорит Кен Дайер. – Я, например, не сомневаюсь, что он будет недоволен тем, что в начале программки, посвященной его прощальному матчу, будут не новости команды, а материалы о нем. В этом весь Марк. Это человек без эго. У него есть гордость, требовательность, самокритичность. Но ни капли высокомерия. Он абсолютно предан клубу».

Принципиальность Нобла проявилась, когда появились публикации об интересе к нему штаба сборной Ирландии. Как и многие британцы, у Марка есть ирландские корни, и, учитывая уровень ирландской сборной, он вполне мог бы рассчитывать там на место в стартовом составе.

Но он сразу навсегда пресек эти разговоры, заявив, что не станет играть за Ирландию, потому что тем самым может убить мечту того, для кого это более важно.

Несостоявшаяся карьера в сборной – пожалуй, единственное, о чем может сожалетьНобл. Он играл за английские молодежки всех возрастов и был на виду в Премьер-лиге на протяжении стольких сезонов. Однако в его пиковые годы в сборной Англии играли Стивен Джерард и Фрэнк Лэмпард, конкурировать с которыми Марку было очень тяжело.

В 2016 году, когда на пост главного тренера сборной Англии пришел Сэм Эллардайс, хорошо знавший Марка по совместной работе в «Вест Хэме», у поклонников Нобла появилась надежда все же увидеть его в футболке с «тремя львами», но Большой Сэм был вынужден уйти после скандала в прессе после первого же матча в сборной. И мечты Марка лопнули как пузыри из клубного гимна «Вест Хэма». Но он говорит, что все равно счастлив.

«Я болею за «Вест Хэм» с детства и имел честь наблюдать на поле игру великого капитана Бобби Мура, а уже позже, став спортивным журналистом, я много общался с другим капитаном «Вест Хэма» Билли Бондсом. Это были невероятные, фантастические лидеры клуба на поле и за его пределами. Настоящие капитаны, которые ведут за собой команду, а не просто выбирают сторону монетки перед матчем. И я хочу сказать, что Марк по степени своего величия не уступает Бобби и Билли», – написал в колонке для Evening Standard журналист Кен Дайер.

И с ним сложно не согласиться. Да, вероятно, Марк Нобл не войдет в историю как выдающийся футболист, игровым талантом которого восхищались миллионы. Но войдет как эталон преданности и порядочности. Тот, кто не давал нам забыть, что в футболе есть вещи, которые могут быть важнее денег.

И, кстати, мечта Марка Нобла про сборную все-таки сбудется. Незадолго до начала его прощального матча объявили, что он включен в состав сборной Англии в благотворительном матче, который пройдет на «Лондон Стэдиум» 12 июня. Все средства от продажи билетов направят в UNICEF – благотворительной организации под эгидой ООН, помогающей детям в бедных странах. Соперником Англии Нобла станет сборная мира. Достойное завершение великой карьеры!

Нам будет не хватать тебя, Мистер «Вест Хэм».