ВТБ вернул «Динамо» генералам из спортобщества – все из-за санкций. А ведь при банкирах клуб ожил

Денис Пузырев осмысляет главную новость суток в РПЛ.

Принадлежащий государству банк ВТБ второй раз за пять лет вернул футбольное «Динамо» одноименному физкультурно-спортивному обществу. Среди учредителей этого общества 22 силовых и государственных ведомства – от Таможенной службы до Службы внешней разведки (СВР). Председателем общества является генерал-лейтенант ФСБ Анатолий Гулевский. Трое из четверых его замов представляют силовые ведомства – МВД, ФСО и ФСБ. Четвертый зам – экс-глава РФС Николай Толстых.

На этот раз смена собственника произошла на фоне санкций, введенных против ВТБ США и Великобританией.

В банке утверждают, что продолжат финансировать «Динамо» в рамках действующего спонсорского контракта. Также сохранится финансирование академии «Динамо» – в первую очередь благодаря модели эндаумент-фонда, то есть «вечных денег», которые не должны закончиться вне зависимости от событий вокруг (подробнее – здесь).

ВТБ избавился от клуба из-за санкций – иначе они могли бы распространиться и на «Динамо» как на дочернюю структуру

Вечером в четверг ВТБ объявил о передаче акций «Динамо» спортивному обществу силовиков.

«Ключевая миссия инвестиционной группы банка ВТБ завершена, футбольный клуб обеспечен всем необходимым для поступательного, долгосрочного развития.

Это никак не повлияет на спортивную, финансовую и управленческую деятельность клуба. ВФСО «Динамо» обеспечит работу ФК «Динамо» в полном объеме», – говорится в релизе пресс-службы банка.

В пятницу стало известно, что совет директоров «Динамо» покинул член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Председателем совета директоров клуба по-прежнему остается первый заместитель президента-председателя правления банка Юрий Соловьев, но, вероятнее всего, он тоже уйдет.

В отличие от госкорпорации ВЭБ.РФ, которой принадлежит ЦСКА, ВТБ никогда не заявлял о временном характере владения «Динамо». Очевидно, что решение избавиться от футбольного клуба связано именно с санкциями, наложенными на ВТБ после начала военной операции на территории Украины.

ЦСКА сразу попал в санкционный список Минфина США как дочерняя структура ВЭБ.РФ. Очевидно, что такая же участь ждала бы и «Динамо» , если бы ВТБ оперативно не избавился от актива.

США и Великобритания заморозили все активы ВТБ на своей территории и объявили об отключении банка от доступа к международной финансовой системе. «ВТБ находится в собственности или связан с российским правительством и получал существенную финансовую поддержку от российского правительства, которое причастно к действиям по дестабилизации Украины, подрыву и созданию угрозы ее территориальной целостности, суверенитету и независимости», – говорится в заявлении британского правительства.

Это уже второй уход ВТБ из «Динамо».

В первый раз клуб принадлежал банку с 2009-го по 2016-й. Второй заход ВТБ случился в 2019-м и принес «Динамо» настоящий расцвет. По данным Федеральной налоговой службы, выручка «Динамо» в 2020-м составила 6 миллиардов рублей – из них 4,2 пришли от ВТБ (по официальным данным самого банка).

О сумме спонсорского договора между банком и клубом в 2021 году не сообщалось.

ВТБ привел в «Динамо» Бувача и Шварца и создал эндаумент-фонд для финансирования академии

За три неполных года под крылом ВТБ «Динамо» превратилось в один из наиболее стабильных и финансово благополучных российских клубов. Лучшее подтверждение – второе место перед возобновлением РПЛ с отставанием от «Зенита» всего в два очка.

Спортивные успехи «Динамо» этого периода связаны с именем спортивного директора Желько Бувача, до «Динамо» много лет работавшего ассистентом Юргена Клоппа в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле». Бувач продавил назначение главным тренером «Динамо» немца Сандро Шварца, хотя в клубе хотели подписать совершенного другого по стилистике Курбана Бердыева.

ВТБ, отдав спортивный блок команде Бувача (всего с 2019-го на трансферы потрачено 72,5 миллиона евро), сосредоточился на обеспечении организационно-финансового фундамента клуба. Главный успех – создание эндаумент-фонда для академии «Динамо».

Эндаумент-фонд – это специальный инвестфонд, который зарабатывает на рынке ценных бумаг, а всю прибыль направляет на прописанный в уставе некоммерческий проект. . Подобная схема используется, например, для финансирования Нобелевского фонда и многих крупных образовательных учреждений в Европе и США.

Эндаумент-фонд для динамовской академии был создан в августе 2019 года, сразу после прихода ВТБ. Банк отдал 2 миллиарда рублей под управление инвест-подразделению банка – «ВТБ Капитал Управление активами».

Согласно отчету фонда, в 2020 году вложения принесли 266 миллионов рублей, из них 252 ушли академии. Остальные деньги пошли на оплату административно-управленческих расходов и в доход управляющей компании. Согласно финансовому плану на 2021 год, академия должна была получить от фонда 430 миллионов рублей. Уход ВТБ из числа учредителей клуба на деятельность фонда повлиять не должен – вложенные деньги невозможно забрать или потратить на какие-либо иные цели, кроме прописанных в уставе.

Очевидно, что смена собственника никак не повлияет на финансовое состояние «Динамо» до окончания сезона-2021/22: деньги уже выделены, контракты с игроками, тренерским и административным штабами действуют. Желько Бувач и Сандро Шварц связаны контрактом с «Динамо» до конца сезона-2023/24.

Общество «Динамо» уже владело клубом. При нем «Динамо» потеряло стадион и долю в застройке Петровского парка

Однако возвращение клуба обществу «Динамо» потенциально может нести иные риски. В предыдущий раз управление со стороны ВФСО привело «Динамо» к краху: потере стадиона, земли в Петровском парке и фактическому банкротству.

ВФСО «Динамо» получило контроль над футбольным клубом в 2001 году. Спустя два года московское правительство передало ему в аренду на 49 лет и земельный участок со стадионом в Петровском парке.

Земля практически в центре Москвы должна была стать залогом финансового благополучия клуба, однако эффект оказался обратным. Генералы из ВФСО пытались привлечь партнера, который застроил бы парк коммерческим жильем. Доля «Динамо» от участия в этом проекте должна была идти на финансирование футбольной и хоккейной команды. Но это на словах, а на деле ВФСО брало кредиты под залог будущих доходов со стройки. Эти деньги тратились неэффективно, кредиты не возвращались, земля, уже построенные здания и стадион переходили в руки кредиторов – и в какой-то момент генералы из «Динамо» потеряли практически все, кроме футбольного клуба, который просто был никому не нужен.

Сами генералы обвиняли в сложившейся ситуации неназванных авантюристов. «Клуб, располагающий серьезной материально-технической базой, оказался лакомым кусочком для авантюристов, рассматривавших его в качестве способа личного обогащения, – так описывал Forbes ситуацию генерал Проничев – Судьба команды их не волновала, они рассматривали клуб лишь как инструмент для получения в собственное пользование земельного участка в Петровском парке. Эта ситуация стала для нас большой головной болью и стоила нам серьезных усилий по «расшивке» долгов и выкупу акций клуба обратно».

О том, как генералы из ВФСО управляли «Динамо», потеряв и клуб, и большую долю в коммерческом проекте в Петровском парке, и о роли в этой истории банка ВТБ и Бориса Ротенберга Sports.ru подробно писал в апреле 2021 года. Тогда казалось, что худшие годы в истории «Динамо» позади.

Не хотелось бы, чтобы этот текст вновь стал для «Динамо» актуальной реальностью.

Фото: fcdm.ru; РИА Новости/Александр Гальперин, Артем Житенев; globallookpress.com/Zamir Usmanov/Global Look Press, photoarena/Thomas Eisenhuth