На банковских счетах бывшего судьи – следы «Бенфики». Если докажут взятки, клуб сошлют во вторую лигу

В португальском футболе разгорается громкий коррупционный скандал, который грозит серьезными последствиями самому титулованному клубу страны. В центре скандала – бывший судья Бруну Пайшау, которого всю карьеру подозревали в симпатиях к «Бенфике». Однако сейчас эти предположения превратились в уголовное дело: следователи подозревают Пайшау в получении около 2 миллионов евро от лиссабонского клуба через компании-прокладки и фиктивные договоры.

Следствие 4 года распутывало денежный след и набрело на счет судьи

Это дело началось еще в 2018 году и поначалу вроде бы не имело никакого отношения к футболу. Один из португальских банков передал в налоговую инспекцию информацию о подозрительных операциях. По мнению службы безопасности банка, денежные транзакции имели признаки отмывания денег.

Налоговая заинтересовалась фактами и начала проверку. Что же смутило? Обнаружилось, что некая компания Questão Flexible, за полгода получила 1,9 млн евро как оплата консультационных услуг в области программного обеспечения. При этом нет никаких данных о реальных работах. Заказчиками выступали Sport Lisboa e Benfica SAD и Benfica Estádio Construção Gestão Estádios, SA – юридические лица клуба «Бенфика» и стадиона «Эштадиу Да Луш».

После эти деньги переправлялись на счета других компаний – Dynethic и Best for Business. Все три компании имели общего учредителя – некоего Жозе Бернардеша. Транзакции между аффилированными компаниями также оформлялись как оплата за некие консультации. Результат – официальное расследование под названием «Синий мешок» (Saco Azul – наиболее близкий аналог в русском языке – «Черная касса»).

Следствие шло несколько лет, но только в феврале 2022 года в португальскую прессу просочилась имя возможного бенефициара этого круговорота – им оказался как раз Бруну Пайшау. Именно на его счетах оказывались деньги, шедшие из «Бенфики» транзитом через три компании-прокладки.

Эту информацию подтверждали финансовые документы, слитые через аккаунт Pulha в твиттере. Его автор (авторы?) специализируется на коррупционных схемах руководства «Бенфики», а в частности – президента клуба Луиша Виейры, арестованного в июле 2021 года. Его обвиняют в злоупотреблении доверием, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, уклонении от уплаты налогов, подделке документов и отмывании денег.

В Португалии, как и в соседней Испании, принято общественное управление клубами. Болельщики выбирают президента и доверяют ему финансы. Виейру подозревают, что он работал не только на зарплату, но имел собственный интерес при заключении сделок с несколькими десятками игроков, прошедших через «Бенфику».

Нынешний скандал далеко не первый в эпоху Виейры – ранее подозрения вызывали чересчур дорогие подарки, которые получают судьи на домашних матчах. В набор входили футболка легенды «Бенфики» Эйсебио, а также купоны на ужин в одном из ресторанов. Президент «Спортинга» Бруну Карвалью тогда заявил, что их соперники только на эти презенты тратят около 140 тысяч евро в год.

Другой скандал, случившийся в 2017 году, был связан с выплатами спортивным журналистам и футбольным агентам за лояльное отношение к клубу.

Но сейчас все выглядит гораздо серьезнее. В центре скандала уже не Виейра, а вся «Бенфика», и речь о прямом подкупе судей – за миллионы евро, а не за купон на ужин в ресторане.

Кто такой Бруну Пайшау?

• Очень опытный судья – отработал 19 сезонов в топовой португальской лиге. В 2018 году завершил карьеру полевого рефери и сосредоточился только на ВАР, затем переквалифицировался в инспектора, а после сезона-2020/21 вообще ушел из дела.

• В 2004 году Пайшау получил статус арбитра ФИФА, что позволило ему работать на матчах еврокубков и отборочных турниров сборных.

• В 2010-м отработал на матче третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов между румынской «Унирей» и «Зенитом», закончившимся нулевой ничьей. После игры у нападающего «Зенита» Алессандро Розины были претензии из-за неназначенного пенальти, но скорее не к самому Пайшау, а к его помощнику.

• «Порту» и «Спортинг» годами открыто называли Пайшау карманным судьей «Бенфики» и приводили примеры ошибок рефери не в пользу конкурентов «Бенфики». В 36 матчах «Бенфики», которые судил Пайшау, клуб из Лиссабона одержал 27 побед, 6 раз сыграл вничью и лишь трижды проиграл.

В 2012 году «Спортингу» добился отстранения Пайшау от обслуживания своих матчей. Это произошло после поражения от «Жил Висенте» 0:2, в котором клуб обвинил судью. На 51-й минуте Пайшау поставил в ворота «Спортинга» пенальти за игру рукой голландского полузащитника Стейна Схарса. На повторах было видно, что фол произошел за пределами штрафной, однако в те времена ВАР еще не было. Руй Патрисиу отбил, но вбежавший в штрафную до удара игрок «Жил Висенте» сыграл на подборе и вновь попал в руку защитнику «Спортинга». И Пайшау снова назначил пенальти, который на этот раз был реализован.

А еще через несколько минут он показал неочевидную желтую карточку Схарсу, которая стала для него второй, и оставил «Спортинг» в меньшинстве. То поражение случилось в конце сезона и отбросило «Спортинг» на пятое место, не оставив шансов на Лигу чемпионов.

«Это человек, которого следует выкинуть из португальского футбола, – кипятился после игры президент «Спортинга» Годинью Лопеш. – Очень грустно, когда готовишься к матчу целую неделю, а потом тебя прибивает некомпетентный судья. Таких не должно быть в нашем чемпионате».

После завершения карьеры Пайшау устроился консультантом в клуб второго португальского дивизиона «Каза Пиа». Чему он может консультировать? По его словам, разъяснял игрокам и тренерам нюансы обновленных правил игры. После публикаций о причастности Пайшау к коррупционному делу клуб отказался от его услуг.

Высылка из чемпионата Португалии – это реально?

Пока комментарии участников дела очень осторожны. По данным португальской газеты Record, это дело было главной темой совещания президента «Бенфики» Руя Кошты с топ-менеджерами клуба в понедельник. Представитель юридического департамента «Бенфики» говорит, что «клуб сохраняет спокойствие» и «никаких обвинений по фактам спортивной коррупции против них не выдвинуто».

Сам Пайшау подтвердил телеканалу TVI, что получал переводы от Best for Business, но опроверг, что это деньги «Бенфики». По его словам, речь об оплате работ для компании «по контролю качества». Что именно имелось в виду, экс-рефери не пояснил.

По данным Record, опубликованные сведения должны стать поводом для разбирательства дисциплинарного комитета Федерации футбола Португалии. Там рассматривают любой ставший достоянием общественности случай коррупции в футболе. Если факт подкупа судьи «Бенфикой» докажут, клуб переведут во второй дивизион.

Но, как отмечает Record, решения можно ждать долго. Дисциплинарный комитет подождет итогов полицейского расследования и решения суда (если до него дойдет). А это явно не вопрос ближайших месяцев.

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin, Dave Thompson; globallookpress.com/Cityfiles, Miguel Pereira, Hugo Amaral