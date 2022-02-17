Жизнь ЦСКА под госкрылом: оценивается дороже «Саутгемптона», щедро платит агентам, сдает офисы в аренду на суперусловиях

Разбор Дениса Пузырева.

ЦСКА расстался со статусом частного клуба больше двух лет назад – в конце декабря 2019 года. 77,63% акций получил главный кредитор клуба – госкорпорация ВЭБ.РФ, государственный инвестбанк, чья задача – вложение государственных средств в наиболее перспективные отрасли промышленности и экономики, в которых Россия претендует на мировое лидерство.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на стадионе ЦСКА

Впрочем, сделка с ЦСКА не имела никакого отношения к заявленным целям ВЭБ. По сути, корпорация забрала клуб за долги, погасить которые у прежнего владельца Евгения Гинера не было никакой возможности. В 2012 году он взял у банка кредит в 240 млн долларов на строительство новой клубной арены на Ходынке. По курсу того года (доллар был равен 31 рублю) долг составлял около 7,5 млрд рублей. Залогом по кредиту стало все имущество ЦСКА, включая не построенный тогда стадион и сам клуб.

Спустя семь лет, согласно финансовой отчетности ЦСКА, клуб не погасил эту сумму, более того – она увеличилась до 16,8 млрд рублей в начале 2019 года за счет обесценивания рубля. Таким образом, долг достиг отметки в 6 годовых выручек ЦСКА – около 2,5 млрд рублей в год в среднем. И рассчитывать на его погашение не приходилось, если учесть, что с 2012 года (более ранние данные о финансовых результатах недоступны) клуб ни разу не показывал прибыли, принося убытки от 1,5 до 3 млрд рублей.

Теоретически закрыть долг мог бы сам Гинер из средств, которые ему приносят нефутбольные дела. Но, вероятно, и с этим возникли проблемы – медиа писали, что после 2014 года дела у владельца ЦСКА шли не очень хорошо, так как значительная часть активов находилась была связана с Украиной.

ЦСКА стоит 300 млн долларов. За такие деньги можно купить клуб АПЛ и еще останется сдача

Исходя из суммы сделки (77,63% ЦСКА перешли ВЭБ в качестве покрытия долга в 240 млн долларов), весь клуб оценили в 309 млн долларов. Эта сумма важна сама по себе как редчайший прецедент смены собственника в клубе РПЛ «за деньги» и как ориентир для будущих сделок, в том числе и по ЦСКА. Сразу после покупки представители ВЭБ обещали, что планируют перепродать ЦСКА стратегическому инвестору в срок от одного до трех лет. В мае 2020-го глава ВЭБ Игорь Шувалов уточнил, что поиск нового владельца может растянуться на пять лет и не исключил сделку с иностранцами. По словам Шувалова, к поискам покупателя подключилась еще одна госкомпания – Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), которая специализируется на привлечение иностранных денег в российскую экономику.

Получается, цена ЦСКА по оценке ВЭБ сопоставима, например, со стоимостью «Саутгемптона» из АПЛ. Клуб с юга Англии недавно поменял владельца – 80% акций за 100 млн фунтов приобрел сербский медиамагнат Драган Шолак, взявший на себя также клубный долг в 80 млн фунтов. То есть весь «Саутгемптон», идущий на 10-м месте в нынешнем сезоне АПЛ, оценили в 205 млн фунтов. Пересчитываем эту сумму в доллары и получаем 279 млн долларов – на 30 миллионов меньше, чем стоит ЦСКА по оценке ВЭБ. При этом средняя выручка английского клуба за сезон (около 150 млн фунтов) в шесть раз выше, чем у ЦСКА, а состав, по данным Transfermarkt, в 2,7 раз дороже.

Новый председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин пообещал, что при ВЭБ «у ЦСКА снизится долговая нагрузка, клуб сможет рассчитывать на новые спонсорские контракты и рост денежного потока от сдачи в аренду коммерческой недвижимости».

В целом эти задачи выполнены. Согласно отчетности за 2020 год, размер долга клуба снизился с 15 млрд рублей (на начало 2020 года) до 2,4 млрд рублей. Уже в 2020 году ЦСКА получил обновленный пул спонсоров. При этом трое из них ВЭБ.РФ, ИКС-Холдинг (российская многопрофильная ИТ-группа) и Wildberries – с «премиальным» статусом. Их логотипы размещаются максимально крупно на футболках, а стоимость подобного пакета начинается от 50 млн рублей в год.

Также нашли якорного (то есть основного) арендатора офисов площадью 40 тысяч квадратных метров, расположенных на «ВЭБ Арене». Гинер не мог сдать эти помещения с момента постройки стадиона, а новый собственник сразу же нашел клиента – спустя месяц после закрытия сделки объявили, что в башню на стадионе переедет центральный офис «Почты России». Источники «Ведомостей» оценивали доход ЦСКА от аренды в 1 миллиард рублей в год – почти в два раза выше справедливой рыночной цены для офисов этого класса в аналогичной локации по расчетам Knight Frank, одна из самых авторитетных консалтинговых фирм на рынке недвижимости в мире посчитала, что рыночная стоимость аренды башни ЦСКА – 600 миллионов рублей в год.

ЦСКА потратил на агентов 10 млн евро – отчеты о сделках публикуются на Госзакупках

Насколько эффективными оказались менеджеры ВЭБ в ЦСКА, узнаем через пару месяцев из финансового отчета за 2021 год. Пока же можно оценить лишь работу на трансферном рынке этого сезона. Выгодные продажи Никола Влашича в «Вест Хэм» (за 30 млн евро) и пары Тикнизян-Марадишвили в «Локомотив» (совокупно за 12 млн евро) напомнили о временах, когда ЦСКА Гинера славился работой на рынке – скромные покупки и продажи по максимально возможной цене. По данным Transfermarkt, на усиление состава в сезоне-2021/22 ЦСКА потратил всего 520 тысяч евро.

Но это не совсем так. Действительно, сделки по покупке Максима Мухина из «Локомотива» за 167 тысяч евро или аренды 15-миллионного Юсуфа Языджи за 350 тысяч евро выглядят несомненным трансферным успехом. Хесус Медина и Антон Заболотный и вовсе пришли в ЦСКА свободными агентами.

Но подписание свободного агента – не значит нулевые комиссионные за трансфер, в футбольном бизнесе (не только российском) сделку сопровождают разнообразные отчисления посредникам. Это подтверждает информация на сайте Госзакупок – ЦСКА из-за принадлежности госкорпорации проводит через этот сервис оплату агентам.

Они обозначены как «посреднические услуги в отношении трудового договора с футболистом». Закупка осуществляется у единственного поставщика (то есть агента футболиста) и по закону ЦСКА не обязан разглашать имя посредника и обнародовать документы сделки. В карточке указана только дата и цена. Во всех случаях день заключения договора на оказание посреднических услуг совпадала с датой объявления новичков. Так что определить, кому и сколько ЦСКА платил за агентские услуги, не составляет труда.

Например, в 2022 году ЦСКА подписал двух игроков – Языджи (аренда из «Лилля») и Медину (свободный агент). На сайте Госзакупок есть два сообщения о контракте на посреднические услуги: 19 января (день подписания Языджи) ЦСКА заплатил агентскую комиссию 313,5 тысяч евро – предположительно агенту Адему Чебеджи. За бесплатного парагвайца Медину отдали намного больше – по данным с Госзакупок, ЦСКА выплатил 1,881 млн евро (предположительно Ренато Биттару).

Рекордная выплата агентам с момента публикации расходов на Госзакупках – 2,139 млн евро по контракту, подписанному 27 мая 2021 года. На следующий день ЦСКА объявил о переходе из «Локомотива» 19-летнего полузащитника Максима Мухина. Спортивные медиа писали, что ЦСКА воспользовался опцией выкупа и заплатил за перспективного игрока, вызывавшегося в сборную России, лишь 15 млн рублей (167 тысяч евро).

«Решение о переходе в ЦСКА было принято мной и агентом, конечно, хотелось остаться в «Локомотиве», но со стороны клуба не было особого желания, мы не смогли договориться», – объяснял в интервью «Спорт-Экспрессу» смену команды Максим Мухин. Агентом Мухина является Вадим Шпинев, среди клиентов которого также Алексей Миранчук, Георгий Джикия, Рифат Джамалетдинов.

Из других крупных комиссий – 1,421 млн евро агенту (предположительно Фабиану Бустосу) за переход Адольфо Гайича. За трансфер Эджуке посредник (предположительно) Атта Анеке получил 1,254 млн евро. На переходе Бруно Фукса его агент (предположительно Стефано Кастанья) заработал 1,045 млн евро.

Если сложить все комиссионные, уплаченные ЦСКА агентам игроков с момента прихода в клуб госкорпорации ВЭБ.РФ, получается почти круглая сумма – 10 095 838 евро за 10 заключенных контрактов. То есть средняя стоимость посреднических услуг, когда речь идет и работе с ЦСКА, составляет 1 млн евро.

При этом в 2020-м, согласно отчету РФС, ЦСКА потратил на агентов только 3,04 млн евро (шестой показатель в РПЛ, у «Зенита» – 8,06). Интересно, как изменился расклад сейчас.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Кирилл Каллиников