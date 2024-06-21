Руни оценил игру Депая в «МЮ». Уэйн вспомнил, как однажды Мемфис приехал на игру в странном образе

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни пока не заступил на должность главного тренера «Плимута» и работает экспертом на BBC Sport. Во время сегодняшней студии, в которой помимо экс-форварда были Алан Ширер, Сеск Фабрегас и Гари Линекер, англичанина спросили о том, как вел себя в составе «красных дьяволов» Мемфис Депай.

Руни вспомнил, как однажды нидерландский игрок явился на игру резервного состава «МЮ» в очень странном виде.

На вопрос о том, заслужена ли положительная репутация Депая в «Юнайтед», Руни ответил: «И да, и нет», а затем объяснил, что однажды Мемфис приехал на игру резерва «в Роллс-Ройсе и в ковбойской шляпе».

Этот рассказ вызвал восторженный смех Алана Ширера, Сеска Фабрегаса и Гари Линекера.

«Думаю, что, во-первых, вы никогда не сможете переоценить его темп работы, его отношение к тренировкам. Каждый день он приходил на тренировку и работал очень усердно, стараясь улучшить себя».

«В основном это [всякие странности] было связано с некоторыми вещами вне поля. Я уже рассказывал о том, как он однажды пришел на игру резервной команды, пытаясь быть незаметным. Мемфис приехал на «Роллс-Ройсе» и в ковбойской шляпе. Типичный Мемфис».

«Если посмотреть на него времен «Манчестер Юнайтед», то он был больше вингером, но он адаптировался, изменил свою игру, его движение было фантастическим. Он представляет угрозу [перед] воротами».

«Возможно, он в последние несколько лет он немного нестабилен, но я думаю, что это игрок, за которым французская команда должна следить, потому что у него есть качество».