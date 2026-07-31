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  4. Елагин о ФИФА: «Инфантино заигрался – «американизация» ЧМ убивает суть игры. Предлагается забыть об игроках и зрителях – «пипл схавает» все, что дадут «умные» мужи футбола»

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Елагин о ФИФА: «Инфантино заигрался – «американизация» ЧМ убивает суть игры. Предлагается забыть об игроках и зрителях – «пипл схавает» все, что дадут «умные» мужи футбола»
Елагин о ФИФА: Инфантино заигрался, «америкацизация» ЧМ убивает игру.

Комментатор Okko Александр Елагин высказался о планах ФИФА продать часть прав на проведение ЧМ частным инвесторам.

«Коммерциализация спорта – сегодня реальность, от которой никуда не деться. Да и не надо. Это необходимая часть современной жизни. Футбол – самый лакомый кусок у денежных мешков.

Никто не спорит с тем, что деньги, причем очень большие деньги, помогают развитию спорта. В конце концов, молодежный ЧМ (U-20) вряд ли бы состоялся в 1977-м без поддержки Coca-Cola. Новый президент ФИФА бразилец Авеланж, пришедший в 1974-м на смену англичанину Роузу прекрасно понимал значение финансовых вливаний в современный футбол.

Однако то, что творит Инфантино, можно охарактеризовать одним словом – заигрался. «Американизация» ЧМ с раздутым количеством участников и внедрением 3-минутных пауз в игре – убивает саму суть ИГРЫ и ее главный фестиваль 4-летия – финальный турнир ЧМ.

Вместо продуманной корректировки в создании оптимального футбольного календаря предлагается залить ИГРУ деньгами и забыть о ее сути, забыть о футболистах и зрителях, представив одних в роли бездушных роботов на поле, других – «пиплом», который «схавает» все ЧТО дадут «умные» мужи футбола.

В сегодняшней борьбе за будущее НАШЕГО футбола как никогда важна роль ЛИЧНОСТИ в руководстве мирового спорта и консолидация здравых сил», – написал Елагин в своем телеграм-канале.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Александра Елагина
logoФИФА
logoЧемпионат мира по футболу
logoДжанни Инфантино
Жоао Авеланж
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Комментарии

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пипл давно уже всё схавал особенно коммерциализацию этого футбола...
и это началось уже очень давно...просто поклонники ногомяча очень любят выдавать желаемое за действительное и верить в сказки ))))))))))
Ответcatcher69
пипл давно уже всё схавал особенно коммерциализацию этого футбола... и это началось уже очень давно...просто поклонники ногомяча очень любят выдавать желаемое за действительное и верить в сказки ))))))))))
"Если схавали некоторую коммерциализацию (при этом отвергнув и уничтожив тем самым, например, проект Суперлиги) то схавают и неограниченную" - ох уж эта логика маминых циников...
ОтветMichael
"Если схавали некоторую коммерциализацию (при этом отвергнув и уничтожив тем самым, например, проект Суперлиги) то схавают и неограниченную" - ох уж эта логика маминых циников...
некоторую коммерциализацию практически всех значимых турниров и кубков...достаточно посмотреть на этот цирк с еврокубками где в угоду телетрансляциям скоро уже будут играть команды из пердивов от некоторых стран....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ещё авеланж продал барыгам все турниры за откаты так что смиритесь мамкины труфоннаты ваш ногомячч давно сдох а труп его продан для гастролей по всему миру ))))))))))))))
Дядя в теме))
И в чём он не прав?
Данную статью прочитал голосом Елагина.
Прав на все 💯. Американизация со своими звездами потаскаными, рекламой, отменой карточек и вот этим вот - "Я когда то был спортсменом и поэтому разбираюсь лучше всех вас вместе взятых" поддостала на ЧМ. Если не сопротивляться этому процессу он поглотит всё. Как же дико было слушать высказывания прежде уважаемого Почетино.
"борьбе за будущее НАШЕГО футбола"
Наш футбол - сильнейшая лига мира - РПЛ. Те, кто беспричинно отстранил нашу сборную - тому и кушать последствия полной ложкой.
Можно было не добавлять в конце "футбола"
С негативом примерно понятно. Все везде озвучено по десять раз. При этом не будем забывать как деньги и позитивно влияют на игру. ... На ЧМ быстро "подкрутили" в регламенте и некоторых процедурах - и ВАР, и паузы , и прочее - сократили остановки , сделали футбол динамичнее и зрелищнее. Даже в нашем РПЛ , который на окраине общего процесса, все стало поживее, меньше остановок, меньше карт и тп
Рассказал бы лучше про китаизацию что-ли...
скоро футбол будет а ля бегущий человек Шварценеггера
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