Елагин о ФИФА: «Инфантино заигрался – «американизация» ЧМ убивает суть игры. Предлагается забыть об игроках и зрителях – «пипл схавает» все, что дадут «умные» мужи футбола»

Комментатор Okko Александр Елагин высказался о планах ФИФА продать часть прав на проведение ЧМ частным инвесторам.
«Коммерциализация спорта – сегодня реальность, от которой никуда не деться. Да и не надо. Это необходимая часть современной жизни. Футбол – самый лакомый кусок у денежных мешков.
Никто не спорит с тем, что деньги, причем очень большие деньги, помогают развитию спорта. В конце концов, молодежный ЧМ (U-20) вряд ли бы состоялся в 1977-м без поддержки Coca-Cola. Новый президент ФИФА бразилец Авеланж, пришедший в 1974-м на смену англичанину Роузу прекрасно понимал значение финансовых вливаний в современный футбол.
Однако то, что творит Инфантино, можно охарактеризовать одним словом – заигрался. «Американизация» ЧМ с раздутым количеством участников и внедрением 3-минутных пауз в игре – убивает саму суть ИГРЫ и ее главный фестиваль 4-летия – финальный турнир ЧМ.
Вместо продуманной корректировки в создании оптимального футбольного календаря предлагается залить ИГРУ деньгами и забыть о ее сути, забыть о футболистах и зрителях, представив одних в роли бездушных роботов на поле, других – «пиплом», который «схавает» все ЧТО дадут «умные» мужи футбола.
В сегодняшней борьбе за будущее НАШЕГО футбола как никогда важна роль ЛИЧНОСТИ в руководстве мирового спорта и консолидация здравых сил», – написал Елагин в своем телеграм-канале.
Комментарии
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и это началось уже очень давно...просто поклонники ногомяча очень любят выдавать желаемое за действительное и верить в сказки ))))))))))
ещё авеланж продал барыгам все турниры за откаты так что смиритесь мамкины труфоннаты ваш ногомячч давно сдох а труп его продан для гастролей по всему миру ))))))))))))))
Наш футбол - сильнейшая лига мира - РПЛ. Те, кто беспричинно отстранил нашу сборную - тому и кушать последствия полной ложкой.