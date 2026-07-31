Елагин о ФИФА: «Инфантино заигрался – «американизация» ЧМ убивает суть игры. Предлагается забыть об игроках и зрителях – «пипл схавает» все, что дадут «умные» мужи футбола»

Елагин о ФИФА: Инфантино заигрался, «америкацизация» ЧМ убивает игру.

Комментатор Okko Александр Елагин высказался о планах ФИФА продать часть прав на проведение ЧМ частным инвесторам.

«Коммерциализация спорта – сегодня реальность, от которой никуда не деться. Да и не надо. Это необходимая часть современной жизни. Футбол – самый лакомый кусок у денежных мешков.

Никто не спорит с тем, что деньги, причем очень большие деньги, помогают развитию спорта. В конце концов, молодежный ЧМ (U-20) вряд ли бы состоялся в 1977-м без поддержки Coca-Cola. Новый президент ФИФА бразилец Авеланж, пришедший в 1974-м на смену англичанину Роузу прекрасно понимал значение финансовых вливаний в современный футбол.

Однако то, что творит Инфантино , можно охарактеризовать одним словом – заигрался. «Американизация» ЧМ с раздутым количеством участников и внедрением 3-минутных пауз в игре – убивает саму суть ИГРЫ и ее главный фестиваль 4-летия – финальный турнир ЧМ.

Вместо продуманной корректировки в создании оптимального футбольного календаря предлагается залить ИГРУ деньгами и забыть о ее сути, забыть о футболистах и зрителях, представив одних в роли бездушных роботов на поле, других – «пиплом», который «схавает» все ЧТО дадут «умные» мужи футбола.

В сегодняшней борьбе за будущее НАШЕГО футбола как никогда важна роль ЛИЧНОСТИ в руководстве мирового спорта и консолидация здравых сил», – написал Елагин в своем телеграм-канале.