Игроки «Милана» и Аморим почтили память Барези минутой молчания на тренировке. Футболку Франко с 6-м номером положили в центр круга
«Милан» провел минуту молчания в честь Барези.
Тренировка «Милана» началась с минуты молчания в честь ушедшего из жизни Франко Барези.
Экс-защитник «россонери» и сборной Италии скончался в возрасте 66 лет.
Миланцы находятся на предсезонном сборе в Перте.
Перед началом занятия тренер Рубен Аморим, его штаб и вся команда встали в круг и почтили минутой молчания память Барези. В центре круга лежала футболка с 6-м номером Франко, который выведен из обращения в клубе.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ВидеоСпортс’‘
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