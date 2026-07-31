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  4. «Реал» сообщил агентам Винисиуса, что нынешнее предложение по контракту – окончательное. Если игрок не согласится, клуб рассмотрит продажу этим летом (Marca)

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«Реал» сообщил агентам Винисиуса, что нынешнее предложение по контракту – окончательное. Если игрок не согласится, клуб рассмотрит продажу этим летом (Marca)
«Реал» готов продать Винисиуса этим летом, если игрок не продлит контракт.

«Реал» не собирается больше затягивать ситуацию с продлением контракта Винисиуса Жуниора.

Как сообщает Marca, клуб сообщил окружению футболиста, что последнее предложение о новом контракте является окончательным.

Нового повышения зарплаты и новых раундов переговоров не будет. «Реал» не намерен менять существующую структуру зарплат в команде ради бразильца.  

Если Винисиус откажется, клуб рассмотрит продажу вингера этим летом. Текущее соглашение 26-летнего футболиста с «Реалом» истекает в 2027 году.

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Marca
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Комментарии

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ОтветДворовый футболист
Молимся на отказ
Интересно понять мотивацию тех, кто молится на отказ.
ОтветДворовый футболист
Молимся на отказ
Это смотря кто кого поддерживает. Нейтральным болельщикам интереснее наблюдать за срачем внутри, а там ещё Моур будет подливать бензинчика)
Перец хоть и упётрый, но деньги считать умеет. Если Вини не соглашается на предложенный контракт, и платить больше экономически нецелесообразно, то Перес плакать не будет, бизнес, ничего личного. Помните как Перес КриРо продал, казалось бы на тот момент, лицо и икону клуба
Ответborasco
Перец хоть и упётрый, но деньги считать умеет. Если Вини не соглашается на предложенный контракт, и платить больше экономически нецелесообразно, то Перес плакать не будет, бизнес, ничего личного. Помните как Перес КриРо продал, казалось бы на тот момент, лицо и икону клуба
И оказался прав в итоге, не считая конечно полного провала в первом сезоне после ухода Роналду, так просто клуб не смог сразу перестроиться
Ответborasco
Перец хоть и упётрый, но деньги считать умеет. Если Вини не соглашается на предложенный контракт, и платить больше экономически нецелесообразно, то Перес плакать не будет, бизнес, ничего личного. Помните как Перес КриРо продал, казалось бы на тот момент, лицо и икону клуба
Комментарий скрыт
У Флорентино появился козырь в рукаве в виде Диоманде, переговорная позиция усилилась.
Не понимаю если честно Винисиуса, а точнее его "окружение", которое ведет переговоры - он с 18 лет как сыр в масле катается в Мадриде, всегда давали шансы, выпускали даже когда он по воротам попасть не мог толком, пылинки сдували, всегда защищали и позволяли вести себя так как он ведет.
Клуб сделал из него звезду, а он торгуется уже который год
ОтветEvergreen
У Флорентино появился козырь в рукаве в виде Диоманде, переговорная позиция усилилась. Не понимаю если честно Винисиуса, а точнее его "окружение", которое ведет переговоры - он с 18 лет как сыр в масле катается в Мадриде, всегда давали шансы, выпускали даже когда он по воротам попасть не мог толком, пылинки сдували, всегда защищали и позволяли вести себя так как он ведет. Клуб сделал из него звезду, а он торгуется уже который год
Да какой он козырь? На бумаге. А на деле как бы очередная чукваэмека не вышла.
ОтветEvergreen
У Флорентино появился козырь в рукаве в виде Диоманде, переговорная позиция усилилась. Не понимаю если честно Винисиуса, а точнее его "окружение", которое ведет переговоры - он с 18 лет как сыр в масле катается в Мадриде, всегда давали шансы, выпускали даже когда он по воротам попасть не мог толком, пылинки сдували, всегда защищали и позволяли вести себя так как он ведет. Клуб сделал из него звезду, а он торгуется уже который год
До лета 2023 года, он получал 3,5 миллиона евро в год, то есть он уже два сезона 2021-2022 и 2022-2023 был супертопом, а получал гроши для своего уровня. Видимо он хочет это компенсировать+ он считает, что играет не хуже Мбаппе, что тоже является истиной. Ну и то, что он уже в истории Мадрида- аргумент в его пользу.
Я не знаю на кого надо молиться чтобы его продали, но кто то этого добился, иначе просто на лавке будет у Моуринью сидеть
ОтветЮра Камышной
Я не знаю на кого надо молиться чтобы его продали, но кто то этого добился, иначе просто на лавке будет у Моуринью сидеть
На Фулхем)
ОтветЮра Камышной
Я не знаю на кого надо молиться чтобы его продали, но кто то этого добился, иначе просто на лавке будет у Моуринью сидеть
Кто его на лавку посадит? Назови игрока, который его усадит на лавку хоть у одного тренера в мире? Удивительно, что этот бред набирает лайки
Жозе уже работал с Балотелли. Второй такой ему не нужен.
ОтветAlexandr Petrov
Жозе уже работал с Балотелли. Второй такой ему не нужен.
ну Вини с более адекватным характером) Бало вообще был сумасшедшим))
Ответsp.msk.86
ну Вини с более адекватным характером) Бало вообще был сумасшедшим))
говно/моча
Судя по комментариям на этой странице даже болельщики Реала в большинстве своём мечтают чтобы Винисиус наконец-то покинул их клуб.
ОтветДмитрий_1116251224
Судя по комментариям на этой странице даже болельщики Реала в большинстве своём мечтают чтобы Винисиус наконец-то покинул их клуб.
Всё так.
ОтветДмитрий_1116251224
Судя по комментариям на этой странице даже болельщики Реала в большинстве своём мечтают чтобы Винисиус наконец-то покинул их клуб.
А потому что ничего хорошего сейчас в клуб он не приносит. На поле стонет, за пределами поля стонет. Тренера слил, убив надежды болельщиков на построение крутой команды.
продажа Вини это будет лучшее что случалось с Реалом в последнее время
ОтветАлексей Александрович
продажа Вини это будет лучшее что случалось с Реалом в последнее время
Это для барби, для Реала это две ЛЧ за 3 сезона - лучшее что случалось.
Дьоманде не просто так подписали .
Готовились к его уходу заведомо .
На след сезон попробуют забрать Олисе , и линия атаки будет укомплектована наконец .
ОтветBrigande
Дьоманде не просто так подписали . Готовились к его уходу заведомо . На след сезон попробуют забрать Олисе , и линия атаки будет укомплектована наконец .
Разве Дьоманде подписали?
Это официально?
Ответ_DoMiNaToR_
Разве Дьоманде подписали? Это официально?
Ну если Романо говорит here we go , то можно считать официально
Не болельщик реала, но хоть бы он отказался и ушёл.
По-моему, аура Жозе уже начинает проникать в клуб 🤣
ОтветЯн Лучань
По-моему, аура Жозе уже начинает проникать в клуб 🤣
через задний ход Винусоса
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