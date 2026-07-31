«Реал» сообщил агентам Винисиуса, что нынешнее предложение по контракту – окончательное. Если игрок не согласится, клуб рассмотрит продажу этим летом (Marca)
«Реал» готов продать Винисиуса этим летом, если игрок не продлит контракт.
«Реал» не собирается больше затягивать ситуацию с продлением контракта Винисиуса Жуниора.
Как сообщает Marca, клуб сообщил окружению футболиста, что последнее предложение о новом контракте является окончательным.
Нового повышения зарплаты и новых раундов переговоров не будет. «Реал» не намерен менять существующую структуру зарплат в команде ради бразильца.
Если Винисиус откажется, клуб рассмотрит продажу вингера этим летом. Текущее соглашение 26-летнего футболиста с «Реалом» истекает в 2027 году.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Marca
Комментарии
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Не понимаю если честно Винисиуса, а точнее его "окружение", которое ведет переговоры - он с 18 лет как сыр в масле катается в Мадриде, всегда давали шансы, выпускали даже когда он по воротам попасть не мог толком, пылинки сдували, всегда защищали и позволяли вести себя так как он ведет.
Клуб сделал из него звезду, а он торгуется уже который год
Готовились к его уходу заведомо .
На след сезон попробуют забрать Олисе , и линия атаки будет укомплектована наконец .
Это официально?