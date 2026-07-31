«Реал» сообщил агентам Винисиуса, что нынешнее предложение по контракту – окончательное. Если игрок не согласится, клуб рассмотрит продажу этим летом (Marca)

«Реал» готов продать Винисиуса этим летом, если игрок не продлит контракт.

«Реал » не собирается больше затягивать ситуацию с продлением контракта Винисиуса Жуниора .

Как сообщает Marca, клуб сообщил окружению футболиста, что последнее предложение о новом контракте является окончательным.

Нового повышения зарплаты и новых раундов переговоров не будет. «Реал» не намерен менять существующую структуру зарплат в команде ради бразильца.

Если Винисиус откажется, клуб рассмотрит продажу вингера этим летом. Текущее соглашение 26-летнего футболиста с «Реалом » истекает в 2027 году.