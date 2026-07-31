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  4. «Никто из тренеров «Динамо» не реанимирует безнадежного пациента. Клуб не будет бороться за золото, пока Дзержинский после реинкарнации не займется футбольными делами». Анатолий Воробьев о Шварце

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«Никто из тренеров «Динамо» не реанимирует безнадежного пациента. Клуб не будет бороться за золото, пока Дзержинский после реинкарнации не займется футбольными делами». Анатолий Воробьев о Шварце
Воробьев о Шварце: никакой тренер «Динамо» не реанимирует безнадежного пациента.

Бывший вице-президент «Динамо» Анатолий Воробьев считает, что ни один тренер не сможет привести клуб к чемпионству.

В мае на пост тренера бело-голубых вернулся немец Сандро Шварц.

«Поборется ли «Динамо» за чемпионство со Шварцем? Недавно исполнилось 100 лет со дня смерти Феликса Дзержинского, который был основателем и первым почетным председателем общества «Динамо». В эзотерических практиках предполагается воскрешение усопших. «Динамо» будет бороться за чемпионство, когда Феликс Эдмундович найдет время после реинкарнации заняться футбольными делами.

Я же, в качестве продолжателя дела патологоанатома с картины Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа», могу лишь констатировать, что никто из тренеров, приходящих в «Динамо», не сможет реанимировать безнадежного пациента», – заявил Воробьев.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
logoСандро Шварц
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoДинамо Москва
logoАнатолий Воробьев
logoСоветский спорт

Комментарии

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Отборную дурь, видать, употребляет гражданин. Ибо от бухлишка такого эффекта вряд-ли добиться.
Один из тех, кто успешно развалил Динамо. Теперь можно любую хрень нести. Он уже не при чём, типо.
ОтветEvgen Vynokurov
Один из тех, кто успешно развалил Динамо. Теперь можно любую хрень нести. Он уже не при чём, типо.
Когда и где он развалил "Динамо"? Судя по биографии, был в руководстве клуба в 1992-1997 годах. Серебро, три бронзы и Кубок. Все бы так разваливали "Динамо".
Он хоть понимает кем был этот Дзержинский? Это невозможно, конечно, но было бы неплохо его отправить в застенки этого поляка.
Тогда уж Берия..
Фиаско, или как я блеснул эрудицией
Отборный кокаин, по всей видимости...
Эзотерика, реинкарнация, воскрешение усопших. Человек явно о своём здоровье думает, а никак не о Динамо.
Какую то глупость заявил господин Воробьев.
Ответsnork
Какую то глупость заявил господин Воробьев.
Дурачок, человек рулил в Динамо и точно знает, что к чему там.
С дубу рухнул...
Одна ничья и столько возбужденных людей.
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