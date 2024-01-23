Онана не попал в старт сборной на матч против Гамбии. Байындыр готовится дебютировать за «Юнайтед»

«Удачно» поехал на Кубок Африки.

В заключительном матче группового этапа Кубка Африки против Гамбии вратарь камерунцев Андре Онана остался на скамейке запасных.

Онана пропустил первый матч против Гвинеи, так как провел игру «Манчестер Юнайтед» − «Тоттенхэм» в старте, а затем не успел вовремя прибыть на турнир. Камерунец вышел на поле в матче против Сенегала, пропустив три мяча (1:3). Фабрис Ондоа из «Нима» (Д3) занял место в воротах, как и в первой игре.

Камерун занимает третье место в своей группе, и для того, чтобы получить шанс на автоматическую квалификацию в плей-офф, ему необходима победа над Гамбией, а также победа Сенегала над Гвинеей, занимающей второе место.

Между тем, даже если Онана и Камерун выйдут из группы, Алтай Байындыр, как сообщается, дебютирует в составе «МЮ» в матче против «Ньюпорт Каунти».

Турок перешел в «Юнайтед» из «Фенербахче» прошлым летом.