Гюлер об Алонсо: «У нас были отличные отношения, я чувствовал полное доверие, это было именно то, чего я искал. Теперь он в «Челси», надеюсь, у него все сложится хорошо»

Гюлер об Алонсо: я чувствовал полное доверие, это было именно то, чего я искал.

Арда Гюлер с теплотой высказался о работе под руководством Хаби Алонсо в «Реале ».

«У нас были отличные отношения. Я чувствовал полное доверие. Это было именно то, чего я искал.

Теперь он в «Челси ». Надеюсь, у него все сложится хорошо. Конечно, мы продолжаем переписываться.

Когда он вызывает тебя к себе в кабинет и начинает объяснять что-то по тактике, очень трудно не поверить ему. Он прекрасно знает, на что ты способен. Очень хорошо понимает, что может тебе дать. Это был человек, который, вероятно, каждый день просыпался с мыслью о том, как сделать этого игрока лучше, как найти с ним контакт.

Перед нашей первой игрой, когда я попал в стартовый состав, утром он сказал мне: «Я хочу, чтобы ты касался мяча чаще всех тех, кто находится справа от тебя». Когда слышишь такое, поверить в себя становится очень легко», – сказал Гюлер.