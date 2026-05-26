Первак про Ливая: «Купили за 20 млн, забил 5 голов за 30 игр – никуда он не уйдет, где еще такие деньги заработает? За 7 млн Глушенкова можно было вернуть – один из лучших в РПЛ»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак раскритиковал трансфер Ливая Гарсии в московский клуб.

Форвард перешел в «Спартак» из АЕК в 2025 году за 20 млн евро. 

«Я считаю, Гарсия – совсем неправильный трансфер. Угальде сомнительно. Он зависимый. Для Угальде не хватает высокого нападающего. Можно было бы изменить тактическую схему команды. В Суперфинале Кубка с «Краснодаром» много было прострелов, гол забили так. Вот так игра и строится.

Гарсия – не усиление для «Спартака». За такие деньги можно было купить кого угодно. Я уже говорил, что можно было за 7 миллионов вернуть Глушенкова. Их смешно сравнивать. Где наш и где Гарсия. Максим сейчас – один из лучших в нашем чемпионате. А этого парня, которого взяли за двадцатку, забил пять голов за 30 игр. Греки с радостью вздохнули наверняка, когда его «Спартак» купил. С ним надо искать какие-то решения.

Конечно, он никуда до 2028 года не уйдет. Где он еще такие деньги заработает? И заиграть он не заиграет нигде, Ливай об этом знает», – сказал Первак. 

Надо называть вещи своими именами, после полутора сезонов, можно уже с уверенностью утверждать, что трансфер Ливая за 20 миллионов - это провал. По уровню это +- Бонгонда, ценой 5-7 миллионов, собственно эта цена сейчас и стоит на Трансфермаркете.
ОтветBarmaleika
да там сразу можно было сказать, Греция есть Греция, я сразу понимал что он круто вряд ли играть будет. Но вопрос в том что Глушенков то не сильно лучше.
Вообще то ни в тексте, ни по факту такого вопроса нет. Глушенков определенно лучше.
Какой же глупый, какие 7 миллионов? Он стоит больше, 12-15, плюс агенту 2-3, плюс подъемные 2-3, плюс зарплата уж точно не меньше, чем у Ливая, а учитывая его капризность, не факт, что результат был бы лучше, чем в случае с Ливаем!
Отступные 7 млн были
Зенит его взял за 11, а если бы Спартак ввязался, то Зенит бы и 15 заплатил.
С ним очень тяжело работать. Нужно или быть совсемсогласным, как тренер Михаил (Михалыч) или быть тонким психологом, как Семак. Это игрок, мягко говоря, не для каждого тренера и не для каждой системы игры. Он вообще сам по себе и тренеру нужно очень постараться чтобы суметь его использовать во благо, а не разругаться и не испортить раздевалку токсичностью и обидами чрезмерного эго. Максим еще тот фрукт..
Все так. Но потенциально, очень сильный и забивной нападающий. В Зените он играет пока на 60%. Может лучше и еще покажет себя.
Да несложно с ним работать, это миф. Просто играть надо в футбол, а не в то, чем зенит занимается
Это очень интересно, вернуть Глушенкова. Особенно учитывая его крайне негативное отношение к Спартаку, сильную обиду и слова о невозможности возвращения.
Напомню цитату «Мне всегда хочется обыграть “Спартак”, но это не делает его более особенным. “Спартак” — перевернутая страница для меня. Иногда даже не хочется про него разговаривать. Все, что было в “Спартаке”, хочу забыть как страшный сон»,
Было еще «Слава богу не попал в Спартак». Максим действительно сложно перенес аренды, где он старался показать, что достоин, но никому не было до этого дела. И шансов его вернусь за 7 лямов фактически не было.
Так что все эти рассуждения-мусор
С чего он решил что Глушенков стал бы возвращаться?
Зато Кахигао с сотоварищами денег заработал. Где-то убыло, где-то прибыло))
Очередной раз.
Глушенков - токсик и не хотел в Спартак.
Глушенков не наконечник и в Спартаке нет позиции оттянутого форварда.
Спартаку нужен - наконечник.
Левайя брали за 17. Переплата примерно в 2 раза, все верно.
С Глушенковым надо работать, Ребров не только вратаря факела загубил, но и про Глушенкова лишнего наговорил. Лучше взяли Гарсию и он сидит себе спокойно на лавочке и сопит в две нозри.
Проще тогда уж Даку взять из Рубина вместо Заболотного
