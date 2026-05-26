Первак про Ливая: «Купили за 20 млн, забил 5 голов за 30 игр – никуда он не уйдет, где еще такие деньги заработает? За 7 млн Глушенкова можно было вернуть – один из лучших в РПЛ»
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак раскритиковал трансфер Ливая Гарсии в московский клуб.
Форвард перешел в «Спартак» из АЕК в 2025 году за 20 млн евро.
«Я считаю, Гарсия – совсем неправильный трансфер. Угальде сомнительно. Он зависимый. Для Угальде не хватает высокого нападающего. Можно было бы изменить тактическую схему команды. В Суперфинале Кубка с «Краснодаром» много было прострелов, гол забили так. Вот так игра и строится.
Гарсия – не усиление для «Спартака». За такие деньги можно было купить кого угодно. Я уже говорил, что можно было за 7 миллионов вернуть Глушенкова. Их смешно сравнивать. Где наш и где Гарсия. Максим сейчас – один из лучших в нашем чемпионате. А этого парня, которого взяли за двадцатку, забил пять голов за 30 игр. Греки с радостью вздохнули наверняка, когда его «Спартак» купил. С ним надо искать какие-то решения.
Конечно, он никуда до 2028 года не уйдет. Где он еще такие деньги заработает? И заиграть он не заиграет нигде, Ливай об этом знает», – сказал Первак.
Напомню цитату «Мне всегда хочется обыграть “Спартак”, но это не делает его более особенным. “Спартак” — перевернутая страница для меня. Иногда даже не хочется про него разговаривать. Все, что было в “Спартаке”, хочу забыть как страшный сон»,
Было еще «Слава богу не попал в Спартак». Максим действительно сложно перенес аренды, где он старался показать, что достоин, но никому не было до этого дела. И шансов его вернусь за 7 лямов фактически не было.
Так что все эти рассуждения-мусор
Глушенков - токсик и не хотел в Спартак.
Глушенков не наконечник и в Спартаке нет позиции оттянутого форварда.
Спартаку нужен - наконечник.
Левайя брали за 17. Переплата примерно в 2 раза, все верно.