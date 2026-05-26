0

Димарко, Пас, Лаутаро, Локателли, Карнезекки и Йылдыз – в сборной Серии А от WhoScored

Лаутаро включен в сборную Серии А от WhoScored.

Пять футболистов «Интера» включены в символическую сборную Серии А от WhoScored.

Команда была составлена на основе рейтингов футболистов на соответствующих позициях.

В состав попали:

вратарь: Марко КарнезеккиАталанта», средний балл – 6,94);

защита: Хакобо Рамон («Комо», 7,02), Алессандро Бастони («Интер», 7,13), Лео Эстигор («Дженоа», 7,09);

полузащита: Нико Пас («Комо», 7,56), Мануэль Локателли («Ювентус», 7,12), Хакан Чалханоглу («Интер», 7,37), Кенан Йылдыз («Ювентус», 7,28), Федерико Димарко («Интер», 7,48);

нападение: Маркус Тюрам («Интер», 7,12), Лаутаро Мартинес («Интер», 7,31).

Бруну, Доннарумма, Райс, Тарковски, Сака и Игор Тиаго вошли в сборную АПЛ от WhoScored. Лучший средний балл – у Холанда

Дембеле, Гринвуд, Товен и Барколя – в сборной сезона Лиги 1 от WhoScored

Кейн, Олисе, Вушкович, Шлоттербек и Ундав – в сборной Бундеслиги-2025/26 от WhoScored

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?251 голос
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
рейтинги
logoЛео Эстигор
logoХакан Чалханоглу
logoАлессандро Бастони
logoДженоа
logoАталанта
logoИнтер
logoКенан Йылдыз
logoМануэль Локателли
logoКомо
logoМарко Карнезекки
logoЮвентус
logoХакобо Рамон
logoФедерико Димарко
logoНико Пас
logoсерия А Италия
logoМаркус Тюрам
logoЛаутаро Мартинес

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
У Манчини средний балл 7.03, а Мален уступил Тюраму три сотых:
https://www.whoscored.com/teams/84/show/italy-roma
ОтветН.Ф.
У Манчини средний балл 7.03, а Мален уступил Тюраму три сотых: https://www.whoscored.com/teams/84/show/italy-roma
У Скалвини 7.04, но 23 игры
Удивлен отсутствием Малена.
ОтветVlados 86
Удивлен отсутствием Малена.
средняя оценка ниже чем у Тюрама
карнесеки на Свилара, Лапушару на Малена и выкинуть из списка Локатели и Елдака, от них пахнет неприятно. ю-ом отдает наверное.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бруну, Доннарумма, Райс, Тарковски, Сака и Игор Тиаго вошли в сборную АПЛ от WhoScored. Лучший средний балл – у Холанда
26 мая, 16:31
Лаутаро с 17 голами стал лучшим бомбардиром Серии А, Димарко с 16 пасами – лучшим ассистентом. Больше всего сухих матчей у Бюте из «Комо» – 19
24 мая, 21:48
Рекомендуем
Главные новости
Россия проиграла Египту с 1 ударом в створ, Месси едет на 6-й ЧМ, «Барса» разрывает рынок, Неймар опять сломался, ИИХФ отменила недопуск России, не стало Клода Лемье и другие новости
18 минут назад
Этот игрок уступил «Барселоне» в финале ЛЧ, а через три года взял кубок в ее составе. Вспомните имя?
38 минут назадТесты и игры
Сергеев про 0:1 с Египтом: «Матч был интересным, но не забили свои моменты. Соперник хороший, интересно сыграть с участником ЧМ. Планов на отпуск не было»
38 минут назад
Месси вызван на 6-й чемпионат мира и может обновить рекорд турнира вместе с Роналду. Форварду сборной Аргентины 38 лет
сегодня, 03:22
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Ко всем новостям
Последние новости
Мартин Киоун: «Если этот «Арсенал» выиграет ЛЧ, то для меня станет командой номер 1 в истории клуба, затмив «Непобедимых»
53 минуты назад
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Тедеско – кандидат на пост тренера «Болоньи». Ди Франческо тоже рассматривается
вчера, 18:15
Рекомендуем