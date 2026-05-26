Димарко, Пас, Лаутаро, Локателли, Карнезекки и Йылдыз – в сборной Серии А от WhoScored
Пять футболистов «Интера» включены в символическую сборную Серии А от WhoScored.
Команда была составлена на основе рейтингов футболистов на соответствующих позициях.
В состав попали:
– вратарь: Марко Карнезекки («Аталанта», средний балл – 6,94);
– защита: Хакобо Рамон («Комо», 7,02), Алессандро Бастони («Интер», 7,13), Лео Эстигор («Дженоа», 7,09);
– полузащита: Нико Пас («Комо», 7,56), Мануэль Локателли («Ювентус», 7,12), Хакан Чалханоглу («Интер», 7,37), Кенан Йылдыз («Ювентус», 7,28), Федерико Димарко («Интер», 7,48);
– нападение: Маркус Тюрам («Интер», 7,12), Лаутаро Мартинес («Интер», 7,31).
Бруну, Доннарумма, Райс, Тарковски, Сака и Игор Тиаго вошли в сборную АПЛ от WhoScored. Лучший средний балл – у Холанда
Дембеле, Гринвуд, Товен и Барколя – в сборной сезона Лиги 1 от WhoScored
Кейн, Олисе, Вушкович, Шлоттербек и Ундав – в сборной Бундеслиги-2025/26 от WhoScored
https://www.whoscored.com/teams/84/show/italy-roma