Димарко, Пас, Лаутаро, Локателли, Карнезекки и Йылдыз – в сборной Серии А от WhoScored

Лаутаро включен в сборную Серии А от WhoScored.

Пять футболистов «Интера » включены в символическую сборную Серии А от WhoScored.

Команда была составлена на основе рейтингов футболистов на соответствующих позициях.

В состав попали:

– вратарь : Марко Карнезекки («Аталанта », средний балл – 6,94);

– защита : Хакобо Рамон («Комо», 7,02), Алессандро Бастони («Интер», 7,13), Лео Эстигор («Дженоа », 7,09);

– полузащита : Нико Пас («Комо», 7,56), Мануэль Локателли («Ювентус», 7,12), Хакан Чалханоглу («Интер», 7,37), Кенан Йылдыз («Ювентус», 7,28), Федерико Димарко («Интер», 7,48);

– нападение : Маркус Тюрам («Интер», 7,12), Лаутаро Мартинес («Интер», 7,31).

