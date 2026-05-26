  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Свищев о Дзюбе в «Спартаке»: «Он может оказать огромную помощь любому клубу своим наставничеством. У него колоссальный опыт, его надо использовать в будущей жизни»
0

Свищев о Дзюбе в «Спартаке»: «Он может оказать огромную помощь любому клубу своим наставничеством. У него колоссальный опыт, его надо использовать в будущей жизни»

Свищев о Дзюбе в «Спартаке»: он может помочь любому клубу своим наставничеством.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев высказался об Артеме Дзюбе

37-летний нападающий ранее покинул «Акрон». 

– Конечно, Дзюба, наверное, самый яркий и эпатажный игрок. Многое сделал для разных команд. В том числе «Акрону» оказал громадную пользу. Я с большим уважением отношусь к этой команде. Не являюсь их болельщиком, но все‑таки отношусь с уважением. Знаю руководство «Акрона», владельцев, с чего они начинали, как они это все делали. Небольшими средствами, но все‑таки создали реально народный бренд, поэтому им большой респект.

Немалую роль здесь сыграло как раз привлечение Дзюбы, когда многие ведущие клубы практически списали его, но Дзюба еще показал себя, два сезона отработав с ними. Многое сделал, забивал, красиво играл, популяризировал спорт, в том числе команду «Акрон». Это прекрасный игрок и прекрасная команда.

Где он будет дальше – его личное дело. Семья, политика, бизнес, тренерская, спортивная работа. Это его выбор, но во многих из этих областей, которые я назвал, или в любой другой он может быть ярким и интересным.

По силам было бы ему вернуться в «Спартак»?

– Мы много говорим про Овечкина, сейчас про Дзюбу. Но все‑таки мы все не молодеем, и спортсмены тоже имеют свой предел физической формы и здоровья. Поэтому здесь, конечно, ему принимать решение. Но мне кажется, Дзюба может оказать огромную помощь любому из клубов своим наставничеством. Потому что его опыт колоссальный, и я думаю, его надо обязательно использовать в его будущей жизни, – сказал Свищев. 

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?251 голос
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoМатч ТВ
logoДмитрий Свищев
logoСпартак
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Пусть в зенит идет
Да лучше сразу в думу там его опят пригодится…
ОтветT622222
Да лучше сразу в думу там его опят пригодится…
Там своих "опят" хватает. ))
Покажет молодым партнёрам как лысого гонять надо ))
когда же эти "татупеды" будут заниматься проблемами страны
Лоббируем Дзюбу.
Новая мода.
ОтветBusk
Лоббируем Дзюбу. Новая мода.
Уже несколько лет пытаются втюхать
ОтветСтроган Колянов
Уже несколько лет пытаются втюхать
Он хочет туда.
Типа красиво закончить.
Для него подойдет маленький клуб, типа Родины или Акрона, там да, он будет авторитетом на поле и в раздевалке. А в большом клубе он будет сидеть на лавке и разлагать раздевалку. Проходили уже.
Наставник в рукоблудии если только
Его и в прошлой видеть не хочется
В будущей жизни - это что значит? Клонировать? Заморозить?
ОтветСтроган Колянов
В будущей жизни - это что значит? Клонировать? Заморозить?
Сохранить для потомков
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Оренбург»: «Если бы нам удалось подписать Кокорина, Дзюбу и Каземиро, то в следующем сезоне за нас на поле был бы КДК»
26 мая, 19:05
Мостовой о Дзюбе: «Станет тренером, если будут агенты, дружба и связи. У нас многие даже не играли, но руководят футболом. Ты можешь 20-30 лет играть, а потом тебя никто не будет звать»
26 мая, 16:27
Вахания о Европе: «Если будет вариант и все удачно сложится, я бы попробовал. Не обязательно топ-клуб – это может быть и середняк. Успех Сафонова добавил уверенности, что возможно больше, чем кажется»
26 мая, 15:39
Рекомендуем
Главные новости
Россия проиграла Египту с 1 ударом в створ, Месси едет на 6-й ЧМ, «Барса» разрывает рынок, Неймар опять сломался, ИИХФ отменила недопуск России, не стало Клода Лемье и другие новости
17 минут назад
Этот игрок уступил «Барселоне» в финале ЛЧ, а через три года взял кубок в ее составе. Вспомните имя?
37 минут назадТесты и игры
Сергеев про 0:1 с Египтом: «Матч был интересным, но не забили свои моменты. Соперник хороший, интересно сыграть с участником ЧМ. Планов на отпуск не было»
37 минут назад
Месси вызван на 6-й чемпионат мира и может обновить рекорд турнира вместе с Роналду. Форварду сборной Аргентины 38 лет
сегодня, 03:22
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Ко всем новостям
Последние новости
Мартин Киоун: «Если этот «Арсенал» выиграет ЛЧ, то для меня станет командой номер 1 в истории клуба, затмив «Непобедимых»
52 минуты назад
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Тедеско – кандидат на пост тренера «Болоньи». Ди Франческо тоже рассматривается
вчера, 18:15
Рекомендуем