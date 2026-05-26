Свищев о Дзюбе в «Спартаке»: «Он может оказать огромную помощь любому клубу своим наставничеством. У него колоссальный опыт, его надо использовать в будущей жизни»

Свищев о Дзюбе в «Спартаке»: он может помочь любому клубу своим наставничеством.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев высказался об Артеме Дзюбе .

37-летний нападающий ранее покинул «Акрон ».

– Конечно, Дзюба, наверное, самый яркий и эпатажный игрок. Многое сделал для разных команд. В том числе «Акрону» оказал громадную пользу. Я с большим уважением отношусь к этой команде. Не являюсь их болельщиком, но все‑таки отношусь с уважением. Знаю руководство «Акрона», владельцев, с чего они начинали, как они это все делали. Небольшими средствами, но все‑таки создали реально народный бренд, поэтому им большой респект.

Немалую роль здесь сыграло как раз привлечение Дзюбы, когда многие ведущие клубы практически списали его, но Дзюба еще показал себя, два сезона отработав с ними. Многое сделал, забивал, красиво играл, популяризировал спорт, в том числе команду «Акрон». Это прекрасный игрок и прекрасная команда.

Где он будет дальше – его личное дело. Семья, политика, бизнес, тренерская, спортивная работа. Это его выбор, но во многих из этих областей, которые я назвал, или в любой другой он может быть ярким и интересным.

– По силам было бы ему вернуться в «Спартак»?

– Мы много говорим про Овечкина, сейчас про Дзюбу. Но все‑таки мы все не молодеем, и спортсмены тоже имеют свой предел физической формы и здоровья. Поэтому здесь, конечно, ему принимать решение. Но мне кажется, Дзюба может оказать огромную помощь любому из клубов своим наставничеством. Потому что его опыт колоссальный, и я думаю, его надо обязательно использовать в его будущей жизни, – сказал Свищев.