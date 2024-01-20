Онана снова помогает соперникам – теперь за сборную. Сможете объяснить его привозы против Сенегала?

Андре Онана продолжает удивлять: в матче Сенегала против Камеруна на Кубке африканских наций вратарь «МЮ» не спас сборную в важных эпизодах.

Пропустив первую игру против Гвинеи, вратарь Онана вышел на поле в пятницу. Однако уже на 16 минуте голкипер неудачно выбил мяч и подарил сопернику опасный момент.

Онана мог избежать и второго гола, но с большим опозданием отреагировал на прострел Исмаила Сарра.

После перехода из миланского «Интера» Онана пережил сложный старт в «Ман Юнайтед». Его ошибки стоили «Юнайтед» немало очков, а теперь возможно, и его сборной. Камерун на грани вылета из Кубка Африки.