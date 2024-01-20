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Онана снова помогает соперникам – теперь за сборную. Сможете объяснить его привозы против Сенегала?

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Андре Онана продолжает удивлять: в матче Сенегала против Камеруна на Кубке африканских наций вратарь «МЮ» не спас сборную в важных эпизодах.

Пропустив первую игру против Гвинеи, вратарь Онана вышел на поле в пятницу. Однако уже на 16 минуте голкипер неудачно выбил мяч и подарил сопернику опасный момент.

Онана мог избежать и второго гола, но с большим опозданием отреагировал на прострел Исмаила Сарра.

После перехода из миланского «Интера» Онана пережил сложный старт в «Ман Юнайтед». Его ошибки стоили «Юнайтед» немало очков, а теперь возможно, и его сборной. Камерун на грани вылета из Кубка Африки.

15 комментариев
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Выкладывать гол картинками - отличный способ скрыть рикошет от ноги заща а заодно и набросить на вентилятор, хотя вброс мяча был действительно неудачным. Что должен был делать онана во время прострела, пролетевшего мимо ног 3 камерунских защей тоже не уточняется, зато 3 гол, единственный за который можно притянуть онану, не выкладывается. Держите уровень
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+24
Все по плану : слить Камерун , слить шансы мю на топ 4 🦍 🦍 🦍 💪
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+9
Люблю разбирать картинки, но тут не понял ровным счетом ничего.
Одно ясно: в первом эпизоде он должен был играть ногами, а не руками, не его это
+7
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+6
Ответ ranelgee
Я болельщик Юнайтед уже почти 2 десятка лет(мне 30), и хуже вратаря, чем этот дурачок, я не встречал в клубе. Бартез может быть был близок к нему, и то…
Абсолютно не согласен. Бартез, при всей своей чудаковатости, ворота защищал довольно неплохо. Из стремных киперов можно вспомнить Кущака (помню только его привозы и не пойманные простые мячи) и Ховарда, который пропустил глупый гол и поплыл
+5
0
+5
Я болельщик Юнайтед уже почти 2 десятка лет(мне 30), и хуже вратаря, чем этот дурачок, я не встречал в клубе. Бартез может быть был близок к нему, и то…
+7
-3
+4
Опта не зафиксировала у него результативных ошибок в этом матче. Чел конечно мемный, но за такую попытку хайпануть минус
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+4
Я бы третий гол отметил. Мяч слабо катится, а он снова как мешок валится и не достает
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💩
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у него план такой. слить сборную чтобы быстрее в МЮ вернуться
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Онана отличный кипер, если не давать бить по его воротам.
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миш, ты хоть голы сами смотрел? или также по скриншотам, а описание где то там услышал? тебе не стыдно так позориться?
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он хочет слить Камерун и побыстрее вернуться в МЮ. а то Байындыр получит шанс и он станет вторым номером
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О,это же он -Лорас Кариус! А я думал - куда он исчез?! Подзагорел малость,и имя-фамилию сменил.
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Думаю МЮ лучше Кариуса подписать...Он там за еду будет впахивать и от него много не будут ожидать ,а этот вратарь мем.
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