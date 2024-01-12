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«Его поздравляют так будто он выжил на войне». Сразу несколько футболистов оставили комментарии под новостью об уходе Санчо

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Джейдон Санчо перешел в «Боруссию» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

«Юнайтед» объявил, что 23-летний вингер арендован немецким клубом до конца сезона.

«Боруссия» будет платить треть зарплаты англичанина за полгода – 3 млн евро, а «МЮ» возьмет на себя 6 млн.

Летом 2021 года Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» за 85 млн евро. Он не играл за манкунианцев с августа из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.

После новости о переходе сразу несколько ведущих футболистов мира поддержали Джейдона в комментариях.

3 комментария
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Надо пожалеть беднягу ведь его заставляли тренироваться и играть в футбол за 300 тысяч в неделю
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Ответ alexsey belenok
Вот же будет прикол,если у него попрет в Боруссии,тогда вопрос будет к ТенХагу,почему чела заставляли тренироваться и не давали играть в футбол)
У недалёких вроде тебя всегда виноват ТХ, но я тебе открою один секрет, тот кто вывозит в Бундес лиге, не всегда вывезет АПЛ, особенно когда этот кто-то- ленивое, глупое создание, интересующееся чем угодно, только не футболом.
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