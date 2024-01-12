«Его поздравляют так будто он выжил на войне». Сразу несколько футболистов оставили комментарии под новостью об уходе Санчо

Джейдон Санчо перешел в «Боруссию» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

«Юнайтед» объявил, что 23-летний вингер арендован немецким клубом до конца сезона.

«Боруссия» будет платить треть зарплаты англичанина за полгода – 3 млн евро, а «МЮ» возьмет на себя 6 млн.

Летом 2021 года Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» за 85 млн евро. Он не играл за манкунианцев с августа из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.

После новости о переходе сразу несколько ведущих футболистов мира поддержали Джейдона в комментариях.