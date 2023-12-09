«Он знает как вернуться в команду». Тен Хаг заявил, что у Санчо еще есть шанс все изменить

Эрик тен Хаг заявил, что у Джейдона Санчо все еще есть шанс вернуться к в состав «Манчестер Юнайтед».

«Он знает, что должен сделать. Все зависит от него. Ему известно как вернуться в команду.

Речь идет о культуре. Каждый игрок должен соответствовать определенным стандартам, в этом вся суть. Я бы не стал поступать иначе», - заявил голландский специалист.

Напомню, что Санчо был отчислен из первой команды после того, как публично назвал тен Хага «лжецом» из-за его критики об отношении англичанина к тренировкам.

Ждем извинений или трансфер в январе?