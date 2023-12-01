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«Он должен быть терпеливым»: Тен Хаг объясняет, что нужно Байындыру, чтобы дебютировать в «Манчестер Юнайтед»

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Когда его спросили о возможности того, что Алтай Байындыр дебютирует за «Манчестер Юнайтед» и заменит Андре Онану, Эрик тен Хаг сказал: «Мы очень довольны нашей группой вратарей.

Андре, Алтай, Том (Хитон) как группа очень хорошо справляются.

Мы очень довольны Алтаем. Он привыкает к Премьер-лиге, он привыкает к европейскому футболу, что сложно, когда ты приезжаешь из Турции, но мы очень довольны процессом. У него дела идут очень хорошо.

Он должен быть терпеливым, но если он будет хорошо работать, если он продолжит прогрессировать, у него появятся шансы, и он должен этим воспользоваться».

 

2 комментария
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Тут даже комментировать нечего. Любой адекватный тренер, давно уже посадил бы на скамейку этого Онану. Но лысый недотренер, не может признать, что сморозил чушь покупая этого неандертальца, вместо Де Хеа. Так же и с фристайлером за 100млн., давно пора посадить на банку и выпускать, при комфортном счёте.
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