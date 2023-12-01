«Он должен быть терпеливым»: Тен Хаг объясняет, что нужно Байындыру, чтобы дебютировать в «Манчестер Юнайтед»

Когда его спросили о возможности того, что Алтай Байындыр дебютирует за «Манчестер Юнайтед» и заменит Андре Онану, Эрик тен Хаг сказал: «Мы очень довольны нашей группой вратарей.

Андре, Алтай, Том (Хитон) как группа очень хорошо справляются.

Мы очень довольны Алтаем. Он привыкает к Премьер-лиге, он привыкает к европейскому футболу, что сложно, когда ты приезжаешь из Турции, но мы очень довольны процессом. У него дела идут очень хорошо.

Он должен быть терпеливым, но если он будет хорошо работать, если он продолжит прогрессировать, у него появятся шансы, и он должен этим воспользоваться».