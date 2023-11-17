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«Он был моим героем»: Джонни Эванс назвал своего футбольного кумира

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Джонни Эванс Джонни Эванс
Футбол Футбол

Джонни Эванс отвечал на вопросы, присланные болельщиками со всего мира.

У болельщиков были вопросы к Эвансу на разные темы, и один из самых интригующих был о его футбольном кумире.

«Дейзи, моим футбольным кумиром был Рой Кин, и я думаю, что это была какая-то связь с Ирландией. Но он был капитаном «Манчестер Юнайтед». Я был фанатом «Манчестер Юнайтед» в то время».

«Так что он был моим большим-большим героем, когда я рос".

 

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