«Он был моим героем»: Джонни Эванс назвал своего футбольного кумира

Джонни Эванс отвечал на вопросы, присланные болельщиками со всего мира.

У болельщиков были вопросы к Эвансу на разные темы, и один из самых интригующих был о его футбольном кумире.

«Дейзи, моим футбольным кумиром был Рой Кин, и я думаю, что это была какая-то связь с Ирландией. Но он был капитаном «Манчестер Юнайтед». Я был фанатом «Манчестер Юнайтед» в то время».

«Так что он был моим большим-большим героем, когда я рос".