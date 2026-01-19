Сергей Юран: «Спартак» наступил на те же грабли, назначив Карседо. Иностранцы не понимают специфику зимних сборов. Выиграть кипрскую лигу с «Пафосом» – это не показатель»

Сергей Юран: «Спартак» наступил на те же грабли, назначив Карседо.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран прокомментировал назначение Хуана Карлоса Карседо главным тренером «Спартака ».

– В «Спартаке» ничего не поменяется. В клубе наступили на те же грабли, назначив Карседо главным тренером.

– Почему?

– Во‑первых, иностранные специалисты не понимают специфику зимних тренировочных сборов. Я уже приводил в пример слова немца Бернда Шустера , который, когда тренировал донецкий «Шахтер», признался, что не знает, как готовить команду на протяжении двух месяцев. Во‑вторых, выиграть кипрскую лигу с «Пафосом » – это не показатель. В Россию уже один чемпион Кипра приехал – и что мы увидели? – сказал Юран.