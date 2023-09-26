По информации Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» не намерен увольнять Эрика тен Хага и будет продолжать поддерживать его в конфликтах с игроками.

Опасения по поводу будущего специалиста возросли на фоне скандала с Джейдоном Санчо, а также из-за плохих результатов команды в последних матчах.

Ранее у голландца была аналогичная ситуация с Маркусом Рэшфордом, но конфликт удалось уладить.

Сообщается, что клуб полностью на стороне тренера и поддерживает его во всех внутренних конфликтах.

Клуб ценит то, что тен Хаг держит в команде дисциплину и не боится из-за этого занимать «сложную» позицию.