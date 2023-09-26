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Руководство «Манчестер Юнайтед» полностью поддерживает тен Хага во всех конфликтах. Инсайд Фабрицио Романо

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Фабрицио Романо
Футбол Футбол

По информации Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» не намерен увольнять Эрика тен Хага и будет продолжать поддерживать его в конфликтах с игроками.

Опасения по поводу будущего специалиста возросли на фоне скандала с Джейдоном Санчо, а также из-за плохих результатов команды в последних матчах.

What Man United feel about Erik ten Hag after poor start to season (reliability: 5 stars)

Ранее у голландца была аналогичная ситуация с Маркусом Рэшфордом, но конфликт удалось уладить.

Сообщается, что клуб полностью на стороне тренера и поддерживает его во всех внутренних конфликтах.

Клуб ценит то, что тен Хаг держит в команде дисциплину и не боится из-за этого занимать «сложную» позицию.

6 комментариев

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Almatinets
высшей степени глупостью будет бросать Хага под колеса. Нужно показать игрокам, что либо нужно слушаться и пахать, либо уёб.....вать восвояси. До этого такого не было, слили. ОГСа, Маура.
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Как дела на заводе
Романо везде свечку успевает держать?))
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Арандии Конгар
Походу хотят повторить путь великого Ферги!(доверять тренеру) Но получиться ли??? Эсть ли у этх характер и выдержка...
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Руслан
Ответ Almatinets
высшей степени глупостью будет бросать Хага под колеса. Нужно показать игрокам, что либо нужно слушаться и пахать, либо уёб.....вать восвояси. До этого такого не было, слили. ОГСа, Маура.
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Lavrentiy0602
чем дольше Тен Хаг в клубе, тем дольше будет середняком МЮ
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Ахма Начоо
Ответ Lavrentiy0602
чем дольше Тен Хаг в клубе, тем дольше будет середняком МЮ
В прошлом сезоне этот средняк был третьим при Эрике
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