Руководство «Манчестер Юнайтед» полностью поддерживает тен Хага во всех конфликтах. Инсайд Фабрицио Романо
По информации Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» не намерен увольнять Эрика тен Хага и будет продолжать поддерживать его в конфликтах с игроками.
Опасения по поводу будущего специалиста возросли на фоне скандала с Джейдоном Санчо, а также из-за плохих результатов команды в последних матчах.
Ранее у голландца была аналогичная ситуация с Маркусом Рэшфордом, но конфликт удалось уладить.
Сообщается, что клуб полностью на стороне тренера и поддерживает его во всех внутренних конфликтах.
Клуб ценит то, что тен Хаг держит в команде дисциплину и не боится из-за этого занимать «сложную» позицию.
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