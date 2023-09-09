United Tweets
Блог

Мактоминей – лучший по «гол+пас» в отборе Евро. Скотт рассказал, что секрет его результативности кроется в одном аспекте работы с тренером сборной

Скотт Мактоминей Скотт Мактоминей
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Стив Кларк Стив Кларк
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
сборная Шотландии по футболу сборная Шотландии по футболу
Футбол Футбол

Сборная Шотландии зажигает в квалификации Евро-2024. Команда победила во всех пяти матчах отбора и расположилось на первой строчке в группе с Испанией, Норвегией, Грузией и Кипром.

А Мактоминей после пяти встреч стал лучшим игроком отбора Евро по «гол+пас»: на его счету шесть мячей и один ассист. Кстати, сразу за Скоттом расположился Хейлунд, выступающий за сборную Дании.

Мактоминей рассказал, в чем кроется секрет его результативности в матчах за сборную:

«Тренер [Стив Кларк] дает мне большую свободу, чтобы я мог попасть в штрафную и постараться отличиться, помочь команде. Очевидно, он проявляет большую веру в меня, а я просто хочу, чтобы все получилось».

За «Юнайтед» в этом сезоне шотландец пока не забил. За «дьяволов» в новой кампании он отыграл всего 7 минут.

Может, Тен Хагу нужно больше верить в Скотта, как считаете?

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Will Turner
но лысый так и не рискнёт его выпустить ближе к атаке😢
он ведь еще с академии играл нападающего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан1313
Я в шоке со спортс, они постят грязное белье Антони и недовольного Санчо, когда на отборе на евро 2024 лучшие бомбардиры два игрока МЮ. Неужели это не требует внимания как минимум в тот же вечер, но не через сутки 🤦🏻‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Хоянто
почему так?? почему в сборных парни показывают один уровень, а на Олд Траффорд другой? печально но факт. надеюсь для босса этот отборочный станет некой лакмусовой бумажкой.парни молодцы, рад за них.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий