Сборная Шотландии зажигает в квалификации Евро-2024. Команда победила во всех пяти матчах отбора и расположилось на первой строчке в группе с Испанией, Норвегией, Грузией и Кипром.

А Мактоминей после пяти встреч стал лучшим игроком отбора Евро по «гол+пас»: на его счету шесть мячей и один ассист. Кстати, сразу за Скоттом расположился Хейлунд, выступающий за сборную Дании.

Мактоминей рассказал, в чем кроется секрет его результативности в матчах за сборную:

«Тренер [Стив Кларк] дает мне большую свободу, чтобы я мог попасть в штрафную и постараться отличиться, помочь команде. Очевидно, он проявляет большую веру в меня, а я просто хочу, чтобы все получилось».

За «Юнайтед» в этом сезоне шотландец пока не забил. За «дьяволов» в новой кампании он отыграл всего 7 минут.

Может, Тен Хагу нужно больше верить в Скотта, как считаете?