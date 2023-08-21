Остается надеяться, что это случится нескоро.

Бруну Фернандеш хотел бы попробовать себя в Бразилии после того, как его время в «Манчестер Юнайтед» подойдет к концу.

Португальский полузащитник, перешедший к «красным дьяволам» из «Спортинга» в 2020 году, за это время стал одним из лучших игроков Премьер-лиги. Он бесспорно является одним из самых креативных футболистов, выступающих в Англии, а его созидательные качества являются основой игры команды тен Хага.

Безусловно пока Бруну еще рано думать об отъезде из АПЛ, но он уже знает, в каком еще чемпионате он бы хотел попробовать себя.

В интервью ESPN Brasil Фернандеш сказал:

«Всякий раз, когда я могу, я слежу за матчами в Бразилии, потому что я нахожу бразильский футбол привлекательным, будто заряженным электричеством, где есть очень много качества, радости и игры один на один.

Это чистый футбол. И я думаю, что сейчас, с теми тренерами, которые там есть, я имею в виду не только португальцев, но и бразильцев, все больше развивается тактическая сторона.

Я не очень люблю говорить об отдаленном будущем, но все так, как я сказал. Это привлекательный футбол, очень интересный. Единственная проблема — в Бразилии очень долгие переезды [смеется]. Есть много соревнований, много клубов, которые играют в Кубке Либертадорес и Кубке Судамерикана, а это очень хорошие турниры. Я не говорю «нет», потому что бразильский футбол очень привлекателен, и мы никогда не знаем, что будет в будущем».

Фернандеш, недавно ставший капитаном «Юнайтед», в апреле прошлого года подписал с «красными дьяволами» четырехлетний контракт с возможностью продления. Наверняка 28-летний Бруну отработает его целиком, но, может, после этого он решит продолжить свой путь в Бразилии?