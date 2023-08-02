Сэр Алекс Фергюсон изначально не хотел подписывать Робина ван Перси в «Манчестер Юнайтед», утверждает голландский тренер Рене Меленстен.

Напомним, что ван Перси присоединился к «Юнайтед» за £24 млн в 2012 году, со скандалом покинув лондонский «Арсенал». В последствии нападающий стал ключевым игроком в успехе команды Фергюсона, выигравшей титул.

Робин забил 26 мячей в дебютном сезоне за «МЮ».

Один из тренеров той команды признался, что Фергюсон изначально не хотел брать ван Перси в клуб. Почему? Все просто - травмы и возраст. Ван Перси было «уже» 29 лет.

«Я думаю, что эти разговоры были в январе: мне позвонил агент Робина, которого я лично знал. Он сказал: «Слушай, Рене, дела Робина в «Арсенале» в ступоре, у него есть определенные ожидания от клуба, он хочет продвинуть его вперед, но они не делают нужных инвестиций.

Он не собирается продлевать контракт, но хотел бы остаться в Англии в Премьер-лиге, он хочет играть за «Манчестер Юнайтед» и сэра Алекса Фергюсона. Я сказал, что единственное, чем я могу помочь, это спросить сэра Алекса и узнать, что он думает.

Я вошел в его офис и сказал, что у меня был такой разговор. Робин ван Перси заинтересован в том, чтобы присоединиться к нам, что вы думаете? Нет, он слишком стар, в то время ему было 27 лет, немного травматичный игрок.

Я сказал, что обсужу это с Дэвидом Гиллом. Нужно понять, насколько это подлинно, потому что иногда игроки делают такие маневры, чтобы усилить позицию в борьбе за новый контракт.

Потом я спросил некоторых опытных игроков, кого бы они предпочли: Луку Модрича, Арьена Роббена или ван Перси. Большинство из них выбрали Роббена. Но вышло так.

Это был нелегкий трансфер», - заявил Рене Меленстен.