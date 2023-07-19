Воспитанник «красных дьяволов» покорил тен Хага.

Пару дней назад «Юнайтед» совершил крайне неожиданный трансфер — манкунианцы подписали 35-летнего защитника Джонни Эванса, который прошел академию «красных дьяволов» и находился в системе клуба с 1998 по 2015 год.

Контракт Эванса рассчитан на совсем короткий срок, ему позволено участвовать в предсезонных тренировках и в летних товарищеских матчах, пока он ищет себе новое место назначения после вылета «Лестера» из АПЛ. Однако, вероятно, ему не придется вновь покидать Каррингтон, так как Эрик тен Хаг ценит его опыт и знания.

Джонни отыграл второй тайм матча с «Лионом», который состоялся в среду, 19 июля, и после финального свистка в интервью MUTV Эрик тен Хаг объяснил, зачем ветеран-защитник нужен команде:

«Как вы могли увидеть, у него действительно хороший характер, он лидер, он понимает футбол. Было приятно видеть его на поле, и он внес свой значительный вклад в игру команды во втором тайме».

«Я знаю его давно, поэтому я убежден, что его место здесь, в Манчестере. Он пришел тренироваться с нами, чтобы поработать над своей физической формой, и я сказал: «Да». Не все игроки были доступны, сборники еще отдыхали, поэтому я подумал, что это хорошая идея — помочь друг другу. Джонни может работать над своей физической формой и при этом помогать нам.

Мы знаем, что он действительно опытный игрок, но также очень хороший человек, большая личность, и я думаю, что у него также есть весомый авторитет. Он особенно поможет молодым игрокам. Это выгодно для обеих сторон».

Как оказалось, на словах тен Хаг не остановился. Сегодня журналист ESPN Роб Доусон сообщил, что «Юнайтед» не исключает возможность трансфера защитника-ветерана на постоянной основе.

Доусон, ссылаясь на источники в клубе, заявил, что Эванс смог впечатлить тен Хага на тренировках в Каррингтоне, и тренер будет рад, если воспитанник «красных дьяволов» начнет с командой новый сезон.

А как бы вы отнеслись к такой перспективе?