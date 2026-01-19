Килиан Мбаппе: «Пускай болельщики «Реала» освистывают всю команду. Мы плохо выступаем, но это не вина Винисиуса. Не нужно выделять одного – вот это не нравится»
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе на пресс-конференции в преддверии матча Лиги чемпионов против «Монако» прокомментировал ситуацию вокруг Винисиуса.
Болельщики мадридского клуба освистывали бразильца в игре Ла Лиги с «Леванте» (2:0).
«Если болельщики свистят, то свистите в адрес всех футболистов. Не нужно выделять одного. Вот это мне не нравится.
Мы плохо выступаем как команда, но у нас есть характер, чтобы изменить ситуацию. Не считаю, что болельщики «Реала» настроены против нас. Они злятся, но я уверен, что будут поддерживать нас.
Это не вина Винисиуса. Это вина всей команды. Это все, что я хотел сказать болельщикам. Пусть освистывает всю команду.
Мы должны принять эту ситуацию – это наша работа. Но мы не можем выделять только некоторых футболистов и говорить, что это их вина. Это вина всех. В «Реале» так бывает, но мы должны это изменить», – сказал Килиан Мбаппе.