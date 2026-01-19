«Фиорентина» арендовала вингера «Лидса» Харрисона с правом выкупа за 7 млн евро

Джек Харрисон перешел в «Фиорентину» из «Лидса».

Джек Харрисон стал игроком «Фиорентины».

Итальянский клуб объявил о подписании 29-летнего вингера на правах аренды с опцией выкупа. По информации Sky Sports, полноценный трансфер игрока обойдется «Фиорентине» в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Харрисон провел 11 матчей и не отличился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь .

Фото: https://www.acffiorentina.com/