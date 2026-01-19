«Фиорентина» арендовала вингера «Лидса» Харрисона с правом выкупа за 7 млн евро
Джек Харрисон перешел в «Фиорентину» из «Лидса».
Джек Харрисон стал игроком «Фиорентины».
Итальянский клуб объявил о подписании 29-летнего вингера на правах аренды с опцией выкупа. По информации Sky Sports, полноценный трансфер игрока обойдется «Фиорентине» в 7 миллионов евро.
В текущем сезоне АПЛ Харрисон провел 11 матчей и не отличился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.
Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14602 голоса
Да, это возможно
Нет, не верю
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Фиорентины»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости