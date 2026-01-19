«Реал Сосьедад»: «Для нас было бы удовольствием принять легенду клуба Карпина в качестве тренера»
«Реал Сосьедад»: было бы удовольствием принять Карпина в качестве тренера.
В «Реал Сосьедад» высказались о возможности приглашения главного тренера сборной России Валерия Карпина.
18 января Карпин и его жена Дарья посетили матч Ла Лиги между «Сосьедадом» и «Барселоной» (2:1).
«Для нас было бы удовольствием принять легенду клуба Валерия Карпина в качестве тренера», – сообщили в пресс-службе клуба из Сан-Себастьяна.
Карпин выступал за «Реал Сосьедад» с 1994 по 1996-й и с 2002 по 2005 год.
Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14602 голоса
Да, это возможно
Нет, не верю
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости