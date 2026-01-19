«Реал Сосьедад»: «Для нас было бы удовольствием принять легенду клуба Карпина в качестве тренера»

«Реал Сосьедад»: было бы удовольствием принять Карпина в качестве тренера.

В «Реал Сосьедад » высказались о возможности приглашения главного тренера сборной России Валерия Карпина.

18 января Карпин и его жена Дарья посетили матч Ла Лиги между «Сосьедадом» и «Барселоной» (2:1).

«Для нас было бы удовольствием принять легенду клуба Валерия Карпина в качестве тренера», – сообщили в пресс-службе клуба из Сан-Себастьяна.

Карпин выступал за «Реал Сосьедад» с 1994 по 1996-й и с 2002 по 2005 год.