Суд отклонил апелляцию «Ювентуса» на решение о выплате Роналду 9,8 млн евро. Сумма возросла до 11 млн с учетом процентов

Криштиану Роналду выиграл судебное разбирательство с «Ювентусом».

Напомним, у футболиста было тайное соглашение с туринским клубом, позволяющее «Юве» отложить выплату зарплаты во время пандемии коронавируса. Однако «бьянконери» не перевели форварду 19,9 млн евро, которые были обещаны даже в случае его ухода из клуба. В конечном счете португалец обратился в суд.

В 2024 году суд частично удовлетворил ходатайство Роналду, уменьшив сумму компенсации до 9,8 млн евро. Клуб обжаловал это решение.

Судья по трудовым спорам Турина Джан Лука Робальдо отклонил апелляцию «Ювентуса » – «бьянконери» не смогут вернуть уже выплаченные игроку деньги. Общая сумма с учетом процентов составила около 11 млн евро.

«Ювентус» покроет судебные издержки, но это не окажет влияния на его бюджет, поскольку соответствующие расходы уже была заложены в бюджет на 2023-2024 годы.