14 июля Мейсон Гринвуд впервые с января 2022 года опубликовал пост с особым поводом.

Он объявил о рождении своего ребенка от Харриет Робсон. Фото набрало более 300 000 лайков, из них два – от партнеров по «Ман Юнайтед». Первым пост лайкнул Бруну Фернандеш, а затем и Эрик Байи. Они оба выразили свою радость по поводу большого жизненного достижения англичанина.

Гринвуд по-прежнему отстранен от команды, но, по некоторым данным, клуб рассматривает возможность отправить его в аренду на сезон-2023/24.