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Только 2 игрока «МЮ» лайкнули пост Гринвуда о рождении ребенка. Хотя на фото уже более 300 тысяч сердечек

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14 июля Мейсон Гринвуд впервые с января 2022 года опубликовал пост с особым поводом.

Он объявил о рождении своего ребенка от Харриет Робсон. Фото набрало более 300 000 лайков, из них два – от партнеров по «Ман Юнайтед». Первым пост лайкнул Бруну Фернандеш, а затем и Эрик Байи. Они оба выразили свою радость по поводу большого жизненного достижения англичанина.

Гринвуд по-прежнему отстранен от команды, но, по некоторым данным, клуб рассматривает возможность отправить его в аренду на сезон-2023/24.

6 комментариев

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Ещё раз доказывает что Бруну Фернандеш достоин капитана, человек переживает за команду и за игроков которые могут тянуть ее вверх.
+20
-2
+18
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Арг
Где тут большое жизненное достижения? Сунул, вынул, дал в глаз бабе (если верить ее словам) - все
+6
-1
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Евгений Тарасенко
держите нас в курсе
+1
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Дмитрий Илющенко
Там просто отписались все, да и за имидж боятся - фемкам крышу снесёт. А зря, надо поддержать парня - глядишь и руководство скорее расчехлится. Полгода как обвинения сняли, а его морозят
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-2
0
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Владислав Дегтярёв
Ответ Дмитрий Илющенко
Там просто отписались все, да и за имидж боятся - фемкам крышу снесёт. А зря, надо поддержать парня - глядишь и руководство скорее расчехлится. Полгода как обвинения сняли, а его морозят
Не будет его клуб поддерживать. Там дураков нет, мараться об эту парочку идиотов. Думаю что если его никто не выкупит, то он досидит до конца контракта и свалит.
0
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Владислав Дегтярёв
Ответ Арг
Где тут большое жизненное достижения? Сунул, вынул, дал в глаз бабе (если верить ее словам) - все
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Арг
Ответ Владислав Дегтярёв
Комментарий удален модератором
Бьет значит любит!
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