«Милан» с августа не проигрывает в Серии А – 13 побед, 7 ничьих. Команда Аллегри идет в 3 очках от лидирующего «Интера» и сыграет с «Ромой» 25 января
«Милан» 20 матчей не проигрывает в Серии А.
«Милан» продлил серию без поражений в чемпионате Италии.
Команда Массимилиано Аллегри одолела «Лечче» в 21-м туре – 1:0.
«Россонери» в Серии А потерпели только одно поражение – от «Кремонезе» (1:2) 23 августа. С тех пор у них 13 побед и 7 ничьих.
«Милан» занимает второе место в таблице, на 3 очка отставая от «Интера» и на столько же опережая «Наполи». В следующем туре он встретится с «Ромой» – игра пройдет 25 января.
Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14563 голоса
Да, это возможно
Нет, не верю
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости