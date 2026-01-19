«Милан» с августа не проигрывает в Серии А – 13 побед, 7 ничьих. Команда Аллегри идет в 3 очках от лидирующего «Интера» и сыграет с «Ромой» 25 января

«Милан» 20 матчей не проигрывает в Серии А.

«Милан» продлил серию без поражений в чемпионате Италии.

Команда Массимилиано Аллегри одолела «Лечче » в 21-м туре – 1:0.

«Россонери» в Серии А потерпели только одно поражение – от «Кремонезе» (1:2) 23 августа. С тех пор у них 13 побед и 7 ничьих.

«Милан » занимает второе место в таблице, на 3 очка отставая от «Интера » и на столько же опережая «Наполи ». В следующем туре он встретится с «Ромой» – игра пройдет 25 января.