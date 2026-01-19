Рэшфорд забил «Сосьедаду» через 7 минут после выхода на замену. У форварда «Барсы» 8+8 в 29 матчах сезона за клуб

Рэшфорд забил «Сосьедаду» через несколько минут после выхода на замену.

Нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд забил в матче с «Реал Сосьедад » в Ла Лиге через 7 минут после выхода на замену (1:2, второй тайм).

Голевую передачу англичанину отдал Ламин Ямаль .

На счету Рэшфорда, арендованного у «Манчестер Юнайтед », 8 голов и 8 результативных передач в 29 матчах сезона за «Барселону». Его подробная статистика – здесь .