Чемпионат Франции. «Лион» победил «Брест», «Ренн» сыграл вничью с «Гавром», «Страсбур» был сильнее «Меца»

В Лиге 1 прошли матчи 18-го тура.
16 января «Монако» Александра Головина уступил «Лорьяну» (1:3) в матче 18-го тура Лиги 1, «ПСЖ» Матвея Сафонова разгромил «Лилль» (3:0).
17 января «Ланс» победил «Осер» (1:0), «Марсель» в гостях разгромил «Анже» (5:2).
18 января «Лион» победил «Брест» (2:1).
Чемпионат Франции
18-й тур
Страсбур
Пендерс, Чилуэлл, Дукуре, Хойсберг, Г. Дуэ, Эль-Мурабет, Барко, Годо, Энсисо, Диегу Морейра, Паничелли
Запасные: Амо-Амейо, Нанаси, Яссин, Уаттара, Лемарешаль, Паес, Юнссон, Силла, Луиш
Мец:
Фишер, Балло-Туре, Йегбе, С. Сане, Колен, Гбамен, Деменге, Цитаишвили, Эн, Мбайе, И. Сане
Запасные: Бокеле, Мбула, Мельер, Стамбули, Мунонго, Ба, Туре, Абуашвили, Асоро
Ренн
Самба, Брассье, Руо, Сейду, Ронжье, Мерлен, Камара, Аль-Тамари, Франковски, Леполь, Эмболо
Запасные: Белаззуг, Силистри, Блас, Сиссе, Лежандр, Нагида, Камара, Фофана, Меите
Гавр:
Мпаси, Льорис, Секо, Санганте, Мамбимби, Зуауи, Ндиайе, Эбоно, Него, Кетан, Сумаре
Запасные: Арнье, Дукуре, Пембеле, Обугу, Саматта, Кешта, Коффи, Буфаль, Кьереме
Нант
Антони Лопеш, Коцца, Тати, Сиссоко, Мачадо, Мванга, Коклен, Амьян, Кабелла, Эль-Араби, Аблин
Запасные: Коне, Дукуре, Лепенан, Дефф, Радакович, Карлгрен, Гирасси, Камара, Ганаго
Париж:
Трапп, Сангюи, Траоре, Отавио, Колодзейчак, Мбоу, Гори, Камара, Максим Лопес, Кеббаль, Крассо
Запасные: Дусе, Оллила, Маркетти, Нкамбадьо, Мунеци, Лопес, Колиошо, Кафаро, де Смет
Лион
Грейф, Тальяфико, Клюйверт, Мата, Мэйтленд-Найлз, Абнер, Мортон, Тессманн, Морейра, Шулц, Эндрик
Запасные: Мангаля, Карабец, Дескам, де Карвальо, Гомес Родригес, Имбер, Да Силва, Хатебур, Мера
Брест:
Кудер, Локо, Кулибали, Шардонне, Лала, Маньетти, Шотар, Тузар, Лабо-Ласкари, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Зогбе, Дина-Эбимбе, Диас, Думбия, Маецки, Мбуп, Гиндо, Макалу
Монако
Кен, Кайо Энрике, Фас, Дайер, Уаттара, Тезе, Закария, Головин, Аклиуш, Балогун, Бирет
Запасные: Льенар, Ставецки, Вандерсон, Туре, Бруннер, Нибомбе, Иленикена, Бамба, Фати
Лорьян:
Мвого, Игор Силва, Тальби, Меите, Пажи, Макенго, Куасси, Абержель, Кадью, Ле Бри, Дьенг
Запасные: Фадига, Блей, Камара, Аджей, Дермэйн, Бамба, Лоде, Мвука, Бальдони
Харальдссон Феликс Коррейя
ПСЖ
Шевалье, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Меюлю, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ
Запасные: Джеймс, Люка Эрнандес, Марин, Нсоки, Бералдо, Забарный, Гонсалу Рамуш, Барколя
Лилль:
Озер, Перро, Манди, Нгой, Сантуш, Буадди, Бенталеб, Мукау, Харальдссон, Жиру, Мбаппе
Запасные: Сахрауи, Феликс Коррейя, Диауне, Менье, Брухольм, Бодар, Алессандро, Мбемба, Гоффи
Ланс
Риссер, Сарр, Байду, Ганиу, Саид, Товен, Юдоль, Булатович, Томассон, Абдельхамид, Фофана
Запасные: Гарнье, Сангаре, Сотока, Сима, Журдрен, Силла, Гилавоги, Агиляр, Антоньо
Осер:
Леон, Оппегор, Си, Акпа, Диоманде, Сеная, Дануа, Эль-Аззузи, Ахамада, Намасо, Синайоко
Запасные: Пети, Февр, Де Персен, Диуссе, Матондо, Казимир, Сиве, Кулибали, Мара
Тулуза
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Сидибе, Деннум, Диоп, Восса, Мессали, Гбоо, Магри, Идальго
Запасные: Кумбасса, Шмидт, Сауэр, Хауг, Виньоло, Эджума, Бакуш, Каманси, Кассерес
Ницца:
Дюпе, Бар, Манцунга, Ба, Клосс, Сансон, Перейра да Силва, Ндомбеле, Янссон, Ваи, Луше
Запасные: Оппонг, Чо, Диалло, Гоувейя, Абди, Абдул-Самед, Оморуйи, Желазовски, Ванхаутте
Анже
Коффи, Экоми, Лефор, Камара, Аркю, Куркуль, Белькебла, Сбаи, Мутон, Белькдим, Питер
Запасные: Пона, Капель, Аллевина, Анен, Аруна, Луар, Бамба, Биэнла, Шериф
Марсель:
Рульи, Медина, Балерди, Мурильо, Траоре, Гринвуд, Эмерсон, Хейбьерг, Надир, Веа, Гуири
Запасные: Иган-Райли, де Ланге, О`Райли, Пайшао, Вермерен, Кондогбиа, Обамеянг, Гомес, Бакола
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Чемпионата Франции
Статистика Чемпионата Франции