  • Чемпионат Франции. «Лион» победил «Брест», «Ренн» сыграл вничью с «Гавром», «Страсбур» был сильнее «Меца»
47

Чемпионат Франции. «Лион» победил «Брест», «Ренн» сыграл вничью с «Гавром», «Страсбур» был сильнее «Меца»

В Лиге 1 прошли матчи 18-го тура.

16 января «Монако» Александра Головина уступил «Лорьяну» (1:3) в матче 18-го тура Лиги 1, «ПСЖ» Матвея Сафонова разгромил «Лилль» (3:0).

17 января «Ланс» победил «Осер» (1:0), «Марсель» в гостях разгромил «Анже» (5:2).

18 января «Лион» победил «Брест» (2:1).

Чемпионат Франции

18-й тур

Лига 1 Франция. 18 тур
18 января 14:00, Ля Мено
Логотип домашней команды
Страсбур
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Мец
Матч окончен
Диегу Морейра   Паес
90’
+3’
90’
+1’
Мбайе   Бокеле
90’
+1’
Гбамен   Стамбули
81’
И. Сане   Асоро
Энсисо   Амо-Амейо
80’
Годо   Лемарешаль
80’
72’
Балло-Туре   Абуашвили
71’
Деменге   Туре
Хойсберг   Уаттара
64’
58’
Йегбе
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Цитаишвили
  Годо
43’
39’
С. Сане
Хойсберг
25’
Барко
25’
24’
  Эн
  Диегу Морейра
12’
Страсбур
Пендерс, Чилуэлл, Дукуре, Хойсберг, Г. Дуэ, Эль-Мурабет, Барко, Годо, Энсисо, Диегу Морейра, Паничелли
Запасные: Амо-Амейо, Нанаси, Яссин, Уаттара, Лемарешаль, Паес, Юнссон, Силла, Луиш
1тайм
Мец:
Фишер, Балло-Туре, Йегбе, С. Сане, Колен, Гбамен, Деменге, Цитаишвили, Эн, Мбайе, И. Сане
Запасные: Бокеле, Мбула, Мельер, Стамбули, Мунонго, Ба, Туре, Абуашвили, Асоро
Подробнее
Лига 1 Франция. 18 тур
18 января 16:15, Роазон Парк
Логотип домашней команды
Ренн
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Гавр
Матч окончен
90’
+10’
Саматта
Франковски   Фофана
90’
+2’
90’
Эбоно
  Эмболо
86’
Аль-Тамари   Лежандр
80’
79’
Мамбимби   Буфаль
79’
Кетан   Дукуре
78’
Пембеле   Кешта
75’
Мпаси
Леполь   Меите
73’
Мерлен   Блас
73’
72’
Кетан
69’
  Мамбимби
2тайм
Перерыв
42’
Льорис   Пембеле
Аль-Тамари
33’
24’
Сумаре   Саматта
Ренн
Самба, Брассье, Руо, Сейду, Ронжье, Мерлен, Камара, Аль-Тамари, Франковски, Леполь, Эмболо
Запасные: Белаззуг, Силистри, Блас, Сиссе, Лежандр, Нагида, Камара, Фофана, Меите
1тайм
Гавр:
Мпаси, Льорис, Секо, Санганте, Мамбимби, Зуауи, Ндиайе, Эбоно, Него, Кетан, Сумаре
Запасные: Арнье, Дукуре, Пембеле, Обугу, Саматта, Кешта, Коффи, Буфаль, Кьереме
Подробнее
Лига 1 Франция. 18 тур
18 января 16:15, Стад ля Божуар
Логотип домашней команды
Нант
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Париж
Матч окончен
87’
Кеббаль   Мунеци
Сиссоко   Камара
82’
81’
Отавио   Маркетти
78’
  Колиошо
67’
Гори   Колиошо
Коклен   Гирасси
65’
Эль-Араби   Ганаго
65’
60’
Колодзейчак
  Аблин
50’
2тайм
Перерыв
35’
Максим Лопес
29’
Кеббаль
Тати
23’
21’
Гилли
Мачадо   Лепенан
18’
6’
  Кеббаль
Нант
Антони Лопеш, Коцца, Тати, Сиссоко, Мачадо, Мванга, Коклен, Амьян, Кабелла, Эль-Араби, Аблин
Запасные: Коне, Дукуре, Лепенан, Дефф, Радакович, Карлгрен, Гирасси, Камара, Ганаго
1тайм
Париж:
Трапп, Сангюи, Траоре, Отавио, Колодзейчак, Мбоу, Гори, Камара, Максим Лопес, Кеббаль, Крассо
Запасные: Дусе, Оллила, Маркетти, Нкамбадьо, Мунеци, Лопес, Колиошо, Кафаро, де Смет
Подробнее
Лига 1 Франция. 18 тур
18 января 19:45, Групама Стэдиум
Логотип домашней команды
Лион
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Брест
Матч окончен
Морейра   Имбер
90’
Абнер   Хатебур
90’
Эндрик   Карабец
89’
87’
  Дина-Эбимбе
Абнер
86’
81’
Лала   Зогбе
81’
Локо   Дина-Эбимбе
Тессманн   Мангаля
74’
Мэйтленд-Найлз   Мера
74’
69’
Тузар   Думбия
69’
Ажорк   Гиндо
57’
Лабо-Ласкари   Мбуп
Мэйтленд-Найлз
47’
2тайм
Перерыв
  Абнер
45’
+2’
  Шулц
41’
19’
Дель Кастийо
Лион
Грейф, Тальяфико, Клюйверт, Мата, Мэйтленд-Найлз, Абнер, Мортон, Тессманн, Морейра, Шулц, Эндрик
Запасные: Мангаля, Карабец, Дескам, де Карвальо, Гомес Родригес, Имбер, Да Силва, Хатебур, Мера
1тайм
Брест:
Кудер, Локо, Кулибали, Шардонне, Лала, Маньетти, Шотар, Тузар, Лабо-Ласкари, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Зогбе, Дина-Эбимбе, Диас, Думбия, Маецки, Мбуп, Гиндо, Макалу
Подробнее
Лига 1 Франция. 18 тур
16 января 18:00, Луи II
Логотип домашней команды
Монако
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Лорьян
Матч окончен
90’
+5’
Кадью   Блей
Балогун   Бруннер
90’
+3’
90’
+1’
Ле Бри   Мвука
90’
+1’
Игор Силва   Аджей
87’
  Дермэйн
85’
  Макенго
  Фати
76’
75’
Пажи   Дермэйн
75’
Дьенг   Бамба
Закария
70’
Тезе   Фати
70’
Уаттара   Вандерсон
70’
68’
  Дьенг
Бирет   Иленикена
62’
2тайм
Перерыв
Монако
Кен, Кайо Энрике, Фас, Дайер, Уаттара, Тезе, Закария, Головин, Аклиуш, Балогун, Бирет
Запасные: Льенар, Ставецки, Вандерсон, Туре, Бруннер, Нибомбе, Иленикена, Бамба, Фати
1тайм
Лорьян:
Мвого, Игор Силва, Тальби, Меите, Пажи, Макенго, Куасси, Абержель, Кадью, Ле Бри, Дьенг
Запасные: Фадига, Блей, Камара, Аджей, Дермэйн, Бамба, Лоде, Мвука, Бальдони
Подробнее
Лига 1 Франция. 18 тур
16 января 20:00, Парк-де-Пренс
Логотип домашней команды
ПСЖ
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Лилль
Матч окончен
  Барколя
90’
+3’
89’
Харальдссон   Феликс Коррейя
87’
Сантуш   Менье
Д. Дуэ   Люка Эрнандес
84’
77’
Мбаппе   Брухольм
77’
Жиру   Диауне
77’
Мукау   Сахрауи
Дембеле   Гонсалу Рамуш
76’
  Дембеле
64’
Кварацхелия   Барколя
63’
62’
Харальдссон
Меюлю   Забарный
46’
2тайм
Перерыв
  Дембеле
13’
ПСЖ
Шевалье, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Меюлю, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ
Запасные: Джеймс, Люка Эрнандес, Марин, Нсоки, Бералдо, Забарный, Гонсалу Рамуш, Барколя
1тайм
Лилль:
Озер, Перро, Манди, Нгой, Сантуш, Буадди, Бенталеб, Мукау, Харальдссон, Жиру, Мбаппе
Запасные: Сахрауи, Феликс Коррейя, Диауне, Менье, Брухольм, Бодар, Алессандро, Мбемба, Гоффи
Подробнее
Лига 1 Франция. 18 тур
17 января 16:00, Болларт-Делелис
Логотип домашней команды
Ланс
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Осер
Матч окончен
90’
+5’
Диуссе
88’
Намасо   Мара
88’
Эль-Аззузи   Диуссе
Товен   Сотока
86’
Гилавоги
80’
76’
Сеная   Казимир
76’
Ахамада   Февр
76’
Дануа   Матондо
Абдельхамид   Агиляр
66’
Саид   Гилавоги
66’
  Саид
65’
60’
Сеная
Томассон   Сангаре
57’
Фофана   Сима
56’
51’
Акпа
2тайм
Перерыв
27’
Дануа
24’
Диоманде
Томассон
14’
Ланс
Риссер, Сарр, Байду, Ганиу, Саид, Товен, Юдоль, Булатович, Томассон, Абдельхамид, Фофана
Запасные: Гарнье, Сангаре, Сотока, Сима, Журдрен, Силла, Гилавоги, Агиляр, Антоньо
1тайм
Осер:
Леон, Оппегор, Си, Акпа, Диоманде, Сеная, Дануа, Эль-Аззузи, Ахамада, Намасо, Синайоко
Запасные: Пети, Февр, Де Персен, Диуссе, Матондо, Казимир, Сиве, Кулибали, Мара
Подробнее
Лига 1 Франция. 18 тур
17 января 18:00, Стадиум де Тулуз
Логотип домашней команды
Тулуза
Завершен
5 - 1
Логотип гостевой команды
Ницца
Матч окончен
82’
Ваи   Ванхаутте
Диоп   Сауэр
82’
Магри   Эджума
82’
Николайсен   Кумбасса
82’
  Виньоло
80’
Идальго   Виньоло
75’
  Кассерес
74’
70’
Бар   Абди
67’
Перейра да Силва   Оморуйи
Идальго
61’
Восса   Кассерес
56’
  Идальго
55’
51’
Сансон
49’
  Ваи
46’
Ндомбеле   Гоувейя
46’
Янссон   Чо
2тайм
Перерыв
  Магри
45’
40’
Ба
  Идальго
7’
Тулуза
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Сидибе, Деннум, Диоп, Восса, Мессали, Гбоо, Магри, Идальго
Запасные: Кумбасса, Шмидт, Сауэр, Хауг, Виньоло, Эджума, Бакуш, Каманси, Кассерес
1тайм
Ницца:
Дюпе, Бар, Манцунга, Ба, Клосс, Сансон, Перейра да Силва, Ндомбеле, Янссон, Ваи, Луше
Запасные: Оппонг, Чо, Диалло, Гоувейя, Абди, Абдул-Самед, Оморуйи, Желазовски, Ванхаутте
Подробнее
Лига 1 Франция. 18 тур
17 января 20:05, Стад Раймон Копа
Логотип домашней команды
Анже
Завершен
2 - 5
Логотип гостевой команды
Марсель
Матч окончен
  Аллевина
90’
+2’
90’
+1’
Эмерсон   Вермерен
88’
  Пайшао
Аркю   Луар
86’
82’
Надир   Гомес
Мутон   Капель
76’
Сбаи   Аллевина
76’
68’
Обамеянг
Белькебла
68’
Питер   Шериф
62’
Куркуль   Аруна
62’
62’
Гринвуд   О`Райли
61’
Траоре   Пайшао
61’
Гуири   Обамеянг
2тайм
Перерыв
  Сбаи
45’
+2’
40’
  Веа
34’
  Траоре
24’
  Гринвуд
19’
  Гуири
Анже
Коффи, Экоми, Лефор, Камара, Аркю, Куркуль, Белькебла, Сбаи, Мутон, Белькдим, Питер
Запасные: Пона, Капель, Аллевина, Анен, Аруна, Луар, Бамба, Биэнла, Шериф
1тайм
Марсель:
Рульи, Медина, Балерди, Мурильо, Траоре, Гринвуд, Эмерсон, Хейбьерг, Надир, Веа, Гуири
Запасные: Иган-Райли, де Ланге, О`Райли, Пайшао, Вермерен, Кондогбиа, Обамеянг, Гомес, Бакола
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Чемпионата Франции

Статистика Чемпионата Франции

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
