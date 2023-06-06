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С Марсьялем, но без Гарначо. Пятерка самых результативных игроков «Юнайтед» в этом сезоне АПЛ

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Вместе забили 41 гол.

«Юнайтед» было непросто в этом сезоне, случались свои взлеты и падения, однако Эрик тен Хаг все же смог привести команду к месту в топ-3. В последних матчах «красным дьяволам» пришлось очень постараться, чтобы не упустить свой шанс и получить возможность вновь сыграть в Лиге чемпионов этой осенью.

Манкунианцы смогли добиться своих целей, но при этом они были далеко не самой результативной командой в лиге — в 38 играх они забили всего 58 голов, и это самый низкий показатель среди клубов из топ-6. И 41 из этих голов забили пять игроков.

  • Маркус Рэшфорд стал самым результативным футболистом «красных дьяволов», забив 17 голов и оформив 5 ассистов.
  • За ним идет Бруну Фернандеш, у которого на счету 8 голов и 8 результативных передач.
  • На третьем месте оказался Кристиан Эриксен, забивший всего 1 гол, но при этом сделавший 8 ассистов.
  • У Джейдона Санчо тоже 9 результативных действий: 6 голов и 3 передачи.
  • Антони Марсьяль, страдавший в этом сезоне от травм, замыкает пятерку лучших, забив 6 голов и отдав 2 ассиста.

Львиная доля голов «Юнайтед» случилась благодаря этим пятерым футболистам, но, если в следующем сезоне команда хочет побороться за титул и достойно выступить в Лиге чемпионов, ей необходимы новые форварды. Именно поэтому сейчас манкунианцы активно преследуют Харри Кейна, на чьей кандидатуре настаивает Эрик тен Хаг, а также ведут переговоры по более реальным вариантам: Расмусу Хейлунду из «Аталанты» и Рандалю Коло-Муани из «Айнтрахта».

1 комментарий

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Григорий Шишин
Ну вот те здрассьте... А Осимхен уже даже не рассматривается??
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