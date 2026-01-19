Мане подтвердил уход из сборной Сенегала: «Даст Бог, остановлюсь на этом. Следующее поколение справится, я буду их 12-м игроком»

Садьо Мане подтвердил, что уходит из сборной Сенегала.

Нападающий «Аль-Насра » и Сенегала Садьо Мане подтвердил, что завершает карьеру в сборной.

Вчера сборная Сенегала выиграла Кубок Африки , победив в финале команду Марокко в дополнительное время (1:0).

«Кажется, я уже говорил об этом, просто повторяю еще раз. Если все пойдет хорошо, даст Бог, я остановлюсь на этом.

Думаю, на следующее поколение можно рассчитывать, они справятся со своей задачей, и я буду их 12-м игроком», – сказал Мане.

Тренер Сенегала Тиав не хочет, чтобы Мане завершал карьеру: «Решение зависит не только от него. Страна не согласна, народ хочет видеть, как он продолжает играть»