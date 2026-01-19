Мане подтвердил уход из сборной Сенегала: «Даст Бог, остановлюсь на этом. Следующее поколение справится, я буду их 12-м игроком»
Садьо Мане подтвердил, что уходит из сборной Сенегала.
Нападающий «Аль-Насра» и Сенегала Садьо Мане подтвердил, что завершает карьеру в сборной.
Вчера сборная Сенегала выиграла Кубок Африки, победив в финале команду Марокко в дополнительное время (1:0).
«Кажется, я уже говорил об этом, просто повторяю еще раз. Если все пойдет хорошо, даст Бог, я остановлюсь на этом.
Думаю, на следующее поколение можно рассчитывать, они справятся со своей задачей, и я буду их 12-м игроком», – сказал Мане.
Тренер Сенегала Тиав не хочет, чтобы Мане завершал карьеру: «Решение зависит не только от него. Страна не согласна, народ хочет видеть, как он продолжает играть»
Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14622 голоса
Да, это возможно
Нет, не верю
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости