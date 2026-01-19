  • Спортс
  • Браим о незабитом пенальти с Сенегалом: «У меня болит душа, рана заживает нелегко, беру всю ответственность на себя. Я буду двигаться вперед, пока не стану гордостью марокканского народа»
125

Браим о незабитом пенальти с Сенегалом: «У меня болит душа, рана заживает нелегко, беру всю ответственность на себя. Я буду двигаться вперед, пока не стану гордостью марокканского народа»

Браим о промахе с пенальти: у меня болит душа, я мечтал выиграть Кубок Африки.

Полузащитник «Реала» и сборной Марокко Браим Диас опубликовал пост после незабитого пенальти в финале Кубка Африки с Сенегалом (0:0, 0:1 доп. время).

На 14-й добавленной ко второму тайму минуте Браим исполнил 11-метровый паненкой по центру, и вратарь соперников Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные споры, связанные с назначением пенальти, команда Сенегала покидала поле.

«У меня болит душа. Я мечтал об этом титуле благодаря всей любви, которую вы мне подарили, каждому вашему сообщению, каждому проявлению поддержки, которое заставило меня почувствовать, что я не одинок. Я боролся, вкладывая все сердце.

Вчера я потерпел неудачу, и я беру на себя всю ответственность и приношу свои искренние извинения.

Мне будет трудно прийти в себя, потому что эта рана заживает нелегко, но я постараюсь. Не за меня, а за всех, кто верил в меня, и за всех, кто пострадал вместе со мной.

Я буду двигаться вперед до тех пор, пока однажды не смогу вернуть вам всю эту любовь и стать гордостью моего марокканского народа», – написал Браим в соцсети.

Паненка: разве это того стоит?

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Браима Диаса
