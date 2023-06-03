Ромео составил отцу компанию.

Дэвид Бекхэм, легендарный воспитанник и игрок «Юнайтед», не мог пропустить первый в истории манчестерский финал Кубка Англии, где команда тен Хага борется за второй трофей в этом сезоне.

На матч он пришел не один — экс-футболиста сопровождает его старший сын Ромео.

Встреча началась не в пользу «красных дьяволов», и разочарование Дэвида читалось на его лице.

Зато после, когда Бруну Фернандеш сравнял счет с пенальти, радости семейства Бекхэмов не было предела.

С такой поддержкой «Юнайтед» проиграть не имеет права 😁