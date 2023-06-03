«Юнайтед» навсегда в сердце Бекхэма. Дэвид не сдержал эмоции, когда «МЮ» сравнял в финале Кубка Англии ❤️😍
Ромео составил отцу компанию.
Дэвид Бекхэм, легендарный воспитанник и игрок «Юнайтед», не мог пропустить первый в истории манчестерский финал Кубка Англии, где команда тен Хага борется за второй трофей в этом сезоне.
На матч он пришел не один — экс-футболиста сопровождает его старший сын Ромео.
Встреча началась не в пользу «красных дьяволов», и разочарование Дэвида читалось на его лице.
Зато после, когда Бруну Фернандеш сравнял счет с пенальти, радости семейства Бекхэмов не было предела.
С такой поддержкой «Юнайтед» проиграть не имеет права 😁
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