18 комментариев

«МЮ» проводит один из лучших сезонов за последние годы, однако Эрик тен Хаг не раз признавался, что ему не хватает центрфорварда – возможно, именно поэтому «Юнайиед» ещё не выиграл чемпионат досрочно.

Mirror сообщает, что «МЮ» рассматривает 6 вариантов на ближайшее трансферное окно.

Возглавляет список нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн – игрок, которым «одержим» тен Хаг.

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, а также игрок франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани находятся ниже него в иерархии.

Молодой нападающий «Аталанты» Расмус Хейлунд – еще один вариант, на который «Юнайтед» обращает внимание, как и звезда «Бенфики» Гонсало Рамуш, блеснувший на ЧМ-2022.

Последнее имя в этом списке – форвард «Аякса» Мохаммед Кудус, который в прошлом уже работал под с тен Хагом.