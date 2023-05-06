18 комментариев

Появился шорт-лист целей «МЮ»: 6 форвардов, за которыми клуб будет охотиться летом
«МЮ» проводит один из лучших сезонов за последние годы, однако Эрик тен Хаг не раз признавался, что ему не хватает центрфорварда – возможно, именно поэтому «Юнайиед» ещё не выиграл чемпионат досрочно.
Mirror сообщает, что «МЮ» рассматривает 6 вариантов на ближайшее трансферное окно.
Возглавляет список нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн – игрок, которым «одержим» тен Хаг.
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, а также игрок франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани находятся ниже него в иерархии.
Молодой нападающий «Аталанты» Расмус Хейлунд – еще один вариант, на который «Юнайтед» обращает внимание, как и звезда «Бенфики» Гонсало Рамуш, блеснувший на ЧМ-2022.
Последнее имя в этом списке – форвард «Аякса» Мохаммед Кудус, который в прошлом уже работал под с тен Хагом.
А по поводу финала, то там маню только за обе щеки светит взять. В уефа берем кубок мы, так что сушите вёсла, сезон окончен