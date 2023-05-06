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Появился шорт-лист целей «МЮ»: 6 форвардов, за которыми клуб будет охотиться летом

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Харри Кейн Харри Кейн
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Гонсалу Рамуш Гонсалу Рамуш
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Мохаммед Кудус Мохаммед Кудус
Рандаль Коло-Муани Рандаль Коло-Муани
Расмус Хейлунд
Футбол Футбол

«МЮ» проводит один из лучших сезонов за последние годы, однако Эрик тен Хаг не раз признавался, что ему не хватает центрфорварда – возможно, именно поэтому «Юнайиед» ещё не выиграл чемпионат досрочно.

Mirror сообщает, что «МЮ» рассматривает 6 вариантов на ближайшее трансферное окно.

Возглавляет список нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн – игрок, которым «одержим» тен Хаг.

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, а также игрок франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани находятся ниже него в иерархии.

Молодой нападающий «Аталанты» Расмус Хейлунд – еще один вариант, на который «Юнайтед» обращает внимание, как и звезда «Бенфики» Гонсало Рамуш, блеснувший на ЧМ-2022.

Последнее имя в этом списке – форвард «Аякса» Мохаммед Кудус, который в прошлом уже работал под с тен Хагом.

18 комментариев

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Serdar Muhatov
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Кейн и Осимхен самые желанные, но в то же время самые маловероятные покупки в силу большой конкуренции других клубов и нежелании нынешних их клубов. Очень похоже, что договориться получиться с игроком Аякса (более доступный трансфер)
Ну что касается Осимхена, то тут я думаю будет сложно, потому что да, конкуренция будет большая. А вот Кйен будет более доступный вариант, главное удовлетворить аппетит Леви. Учитывая возраст Кейна думаю за ним не будут много охотится. Щити взял Холонда( отличный трансфер) Ливерпуль ( Гапко и Нуньес( Нуньес не самый лучший трансфер, хорошо что МЮ его не смог подписать), плюс есть Салах) Арсенал взял Джезуса. Челси тоже накупил там прилично, а другие из европы врятли будут покупать возрастного. Так что Кейн самый реальный вариант. Это будет что то в стиле Ван Перси номер 2))))
+15
-1
+14
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Кейн и Осимхен самые желанные, но в то же время самые маловероятные покупки в силу большой конкуренции других клубов и нежелании нынешних их клубов. Очень похоже, что договориться получиться с игроком Аякса (более доступный трансфер)
+6
0
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piper65
Забавно читать «список» центрфорвардов, в котором есть и Кейн, и Кудус😂😂😂
+5
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Aleksei Danilov
МЮ сможет купить только игрока Аякса.
+5
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Zavodskoi
Рамуш будет в топ 3 форвардов в последующие 10 лет
+1
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Serdar Muhatov
Ответ оптовый покупатель скудетто из турина
Глорики маню такие наивные) будто из за Кейна перестанут пропускать по 7-6 голов и станут брать титулы при таком Сити.
Будем и возьмём уже в этом сезоне надеюсь))) обыграем щити в финале кубка и всё. А по поводу Кейна скажу что не им одним строится команда, не сразу, но в не далёком будущем МЮ будет брать трофеи не смотрю не на какие щити и ливерпули. Команда только один год под руководством нового тренера и уже большой прорыв. Несколько хороших трансферов(и обязательно смена руководства) и всё будет на мази
+2
-1
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Вадим Слуцкий
Купите Рэшфорда. А, хотя...
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Football Forever
Так пишут, будто какая-то тайна за 7 печатями. Об этих 6 кандидатурах уже полгода строчат все издания.
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Lavinka
Ещё Джонатан Девид и Шешко из возможных вариантов .
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Ответ Serdar Muhatov
Ну что касается Осимхена, то тут я думаю будет сложно, потому что да, конкуренция будет большая. А вот Кйен будет более доступный вариант, главное удовлетворить аппетит Леви. Учитывая возраст Кейна думаю за ним не будут много охотится. Щити взял Холонда( отличный трансфер) Ливерпуль ( Гапко и Нуньес( Нуньес не самый лучший трансфер, хорошо что МЮ его не смог подписать), плюс есть Салах) Арсенал взял Джезуса. Челси тоже накупил там прилично, а другие из европы врятли будут покупать возрастного. Так что Кейн самый реальный вариант. Это будет что то в стиле Ван Перси номер 2))))
На счет Кейна Леви его будет всеми силами удерживать. Хоть Кейн и возрастной может запросить большую сумму и еще важно захочет ли сам Кейн (не смотря на попадание в ЛЧ вполне возможно захочет остаться там, где сыграл уже много лет)
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Даурен Чапаев
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Кейн и Осимхен самые желанные, но в то же время самые маловероятные покупки в силу большой конкуренции других клубов и нежелании нынешних их клубов. Очень похоже, что договориться получиться с игроком Аякса (более доступный трансфер)
Кудус фланговый игрок, как раз на правый фланг
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Serdar Muhatov
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
На счет Кейна Леви его будет всеми силами удерживать. Хоть Кейн и возрастной может запросить большую сумму и еще важно захочет ли сам Кейн (не смотря на попадание в ЛЧ вполне возможно захочет остаться там, где сыграл уже много лет)
Ну Он хочет трофеев, сколько у него с Тоттенхэмам? Если не ошибаюсь 0. На уровне играть ему осталось не долго и не известно выиграет ли Тоттенхэм при нём хоть что то. А в МЮ есть реальные шансы. МЮ взял уже 1 трофей в этом и думаю что возьмут и второй. А в следующем сезоне если будет форвард и всё остальное, то есть все шансы на Апл и может лигу чемпионов ( но это уже скорее мечта)) опять таки напоминаю про Ван Перси. Сколько лет играл в Арсенале, не мог не чего выиграть и перешёл в МЮ. Результат победа в Апл в первом же сезоне)))
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Ответ Serdar Muhatov
Ну Он хочет трофеев, сколько у него с Тоттенхэмам? Если не ошибаюсь 0. На уровне играть ему осталось не долго и не известно выиграет ли Тоттенхэм при нём хоть что то. А в МЮ есть реальные шансы. МЮ взял уже 1 трофей в этом и думаю что возьмут и второй. А в следующем сезоне если будет форвард и всё остальное, то есть все шансы на Апл и может лигу чемпионов ( но это уже скорее мечта)) опять таки напоминаю про Ван Перси. Сколько лет играл в Арсенале, не мог не чего выиграть и перешёл в МЮ. Результат победа в Апл в первом же сезоне)))
Конечно хочется, чтобы МЮ купил Кейна и то бы помогло в завоевании трофеев.
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Serdar Muhatov
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Конечно хочется, чтобы МЮ купил Кейна и то бы помогло в завоевании трофеев.
Да полностью согласен
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оптовый покупатель скудетто из турина
Ответ Serdar Muhatov
Будем и возьмём уже в этом сезоне надеюсь))) обыграем щити в финале кубка и всё. А по поводу Кейна скажу что не им одним строится команда, не сразу, но в не далёком будущем МЮ будет брать трофеи не смотрю не на какие щити и ливерпули. Команда только один год под руководством нового тренера и уже большой прорыв. Несколько хороших трансферов(и обязательно смена руководства) и всё будет на мази
Ну да, прорыв был знатный, целую семёру запихали) зажил прорыв то?
А по поводу финала, то там маню только за обе щеки светит взять. В уефа берем кубок мы, так что сушите вёсла, сезон окончен
+1
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0
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Serdar Muhatov
Ответ оптовый покупатель скудетто из турина
Ну да, прорыв был знатный, целую семёру запихали) зажил прорыв то? А по поводу финала, то там маню только за обе щеки светит взять. В уефа берем кубок мы, так что сушите вёсла, сезон окончен
Ну посмотрим))))
0
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