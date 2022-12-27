«Я не знаю, почему я не играл. Это были ложные обещания»: Лингард - еще один обиженный экс-игрок «МЮ»
Джесси Лингард - пополнение к Полю Погба и Криштиану Роналду в списке недовольных и обиженных экс-игроков "МЮ".
«Я не знаю, почему я не играл. Я не знаю, в чем была проблема, была ли это политика или что-то еще», — сказал Джесси Лингард The Telegraph о своем последнем сезоне в «МЮ» .
«Я до сих пор не получил ответа. Я даже не спрашивал. Я бы предпочел, чтобы кто-то из уважения сказал мне: «Вот почему ты не играешь». Но я никогда этого не понимал.
Это были ложные обещания. Я усердно тренировался и был внимателен, я был готов играть. Когда ты усердно работаешь на тренировке и не играешь, это очень расстраивает».
В сезоне Премьер-лиги 21/22 Лингард стартовал лишь в двух играх за «Юнайтед». И это несмотря на заверения, что он будет регулярно играть после успешной аренды в «Вест Хэме».
В целом он сыграл в лиге 356 минут.
Покинув «Юнайтед» прошлым летом в качестве свободного агента, он пытается восстановить свою карьеру в «Ноттингем Форест», во вторник он сыграет против "МЮ".
А сейчас даже (при всем уважении) в Нотингеме то не всегда выходишь