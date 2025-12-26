Кефрен Тюрам: «Ювентус» – лучший клуб в Италии и один из лучших в мире.

Полузащитник «Ювентуса » Кефрен Тюрам считает туринский клуб одним из лучших в мире.

«Ювентус» – это лучший клуб в Италии, один из лучших в мире. «Ювентус» – это твое ощущение жизни.

Когда ты здесь, ты должен вести себя определенным образом: ты должен спать и есть, думая о «Ювентусе». Здесь ты тренируешься иначе, чем в других клубах. Я играл за «Ниццу» и «Монако », разницу можно увидеть.

«Юве» – это образ жизни, и мой отец [Лилиан Тюрам ] помог мне это понять. В «Юве» ты играешь, чтобы победить. Я здесь уже полтора года и вижу это каждый день», – сказал Кефрен Тюрам в интервью DAZN.

Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам выступал за «Ювентус» с 2001 по 2006 год.