Мбаппе, Ямаль, Холанд, Педри, Витинья, Куртуа, Габриэл – в сборной сезона в Европе на данный момент по версии Goal
Мбаппе, Ямаль, Холанд, Витинья, Куртуа, Диас, Педри – в сборной сезона от Goal.
Goal представил символическую сборную сезона в Европе на данный момент.
В список вошли игроки, оказавшие наибольшее влияние в клубах ведущих европейских лиг.
Актуальная сборная Goal выглядит следующим образом:
Голкипер: Тибо Куртуа («Реал»);
Правый защитник: Юрриен Тимбер («Арсенал»);
Центральные защитники: Дайо Упамекано («Бавария»); Габриэл Магальяэс («Арсенал»);
Левый защитник: Нуну Мендеш («ПСЖ»);
Правый вингер: Ламин Ямаль («Барселона»);
Центральные полузащитники: Педри («Барселона»), Витинья («ПСЖ»);
Левый вингер: Луис Диас («Бавария»);
Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («Реал»).
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
