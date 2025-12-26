ЦБ ввел в обращение новую банкноту 1000 рублей, посвященную Нижнему Новгороду. На ней среди прочего изображен стадион «Пари НН»
На новой купюре в 1000 рублей изображена «Совкомбанк Арена».
Банк России 26 декабря 2025 года вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей.
Банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны – Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне изображены Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р», Дворец земледельцев в Казани.
Также присутствует изображение «Совкомбанк Арены» – стадиона «Пари НН», расположенного в Нижнем Новгороде.
Изображения: сайт Центрального банка
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Центрального банка
