ЦБ ввел в обращение новую банкноту 1000 рублей, посвященную Нижнему Новгороду. На ней среди прочего изображен стадион «Пари НН»

На новой купюре в 1000 рублей изображена «Совкомбанк Арена».

Банк России 26 декабря 2025 года вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей.

Банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны – Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне изображены Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р», Дворец земледельцев в Казани.

Также присутствует изображение «Совкомбанк Арены» – стадиона «Пари НН», расположенного в Нижнем Новгороде.

Изображения: сайт Центрального банка