Маркао из «Севильи» дисквалифицирован на 6 матчей за удаление в игре с «Реалом» и оскорбления арбитра. Он назвал судью «сыном шлюхи»

Защитник «Севильи» Маркао дисквалифицирован на 6 матчей после игры с «Реалом».

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) дисквалифицировал защитника «Севильи» Маркао на шесть матчей после матча 17-го тура Ла Лиги против «Реала » (0:2).

Наказание таково: один матч дисквалификации – за две желтые карточки и последующее удаление , четыре матча – за оскорбления, словесные нападки и уничижительное поведение по отношению к арбитру Алехандро Муньису, и еще один матч – за неспортивное поведение.

«Маркао приблизился ко мне на крайне близкое расстояние к моему лицу в угрожающей форме, и его пришлось увести партнерам по команде. После того как его оттащили, он обратился ко мне со следующими словами: «Filho da puta madre» (сын шлюхи – Спортс’‘), после чего направился в туннель к раздевалке и пнул мяч, находившийся в зоне четвертого судьи», – зафиксировал арбитр в протоколе.

«Севилья » подала апелляцию и представила видеодоказательства, утверждая, что использованное выражение является общеупотребительным восклицанием на португальском языке, а не прямым оскорблением. Однако комитет пришел к выводу, что в судейском протоколе отсутствует очевидная фактическая ошибка.

Кроме того, главный тренер «Севильи» Матиас Аьлмейда также дисквалифицирован на один матч за две желтые карточки в той же встрече.