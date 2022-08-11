Гари Невилл: «МЮ» — команда, против которой легче всего играть в АПЛ

Легенда «МЮ» Гари Невилл появился в подкасте от Sky Sports и поделился необычным мнением:

«Сейчас «Манчестер Юнайтед» — команда, против которой легче всего играть в АПЛ. Меня это очень беспокоит. Они играют слишком открыто, просто невероятно. Тренеру нужно время, поэтому я не буду винить в этом Тен Хага. В какой-то момент я перестану придираться и к игрокам. Если у вас есть бизнес, и ваши сотрудники не справляются со своей работой, их нужно уволить. Жестоко удерживать их, если они не справляются, ведь им такое положение дел тоже не нравится. Необходимо признать, что этим игрокам нужна замена или поддержка со стороны футболистов уровнем выше. Шесть, восемь или даже 12 месяцев назад клуб уже знал, что нуждается в инвестициях. Это было понятно давно. Меня разочаровывает тот факт, что столь выдающийся тренер не получил необходимых инструментов, чтобы он мог начать сезон с обновленным составом».

«Манчестер Юнайтед» начал новый сезон в Премьер-лиге с неприятного поражения от «Брайтона» на «Олд Траффорд».

«Красные дьяволы» надеются наконец добиться успеха в матче против «Брентфорда» 13 августа, а затем, 22 числа, «МЮ» предстоит масштабная домашняя игра против «Ливерпуля». Серьезный вызов для Тен Хага.

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