Депутат Свищев: «Минздрав говорит, что пиво на стадионе – это алкоголизация общества. Перспектив по возвращению нет. Но как это так? Разве напьется болельщик двумя бокалами?»

Дмитрий Свищев: Минздрав заблокировал принятие закона о возвращении пива.

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что закон о возвращении пива на стадионы заблокирован.

«К сожалению, судя по всему, это останется историей. Наше министерство здравоохранения заблокировало принятие этого закона.

В ближайшее время перспектив по возвращению пива нет. Минздрав говорит, что пиво на стадионе – это алкоголизация общества.

Но как это так? На арену приходит болельщик, и он там находится, чтобы смотреть матч своей любимой команды, а не выпивать. Возьмет он два бокала пива от силы, разве напьется он этим? Нет.

Те, кто хотят напиться, они идут в бар или домой, покупают ящик пива, прихватив чипсы с воблой. Это же гораздо страшнее. Для меня удивительно, что этого не видит Минздрав», – сказал Дмитрий Свищев.