  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Свищев: «Минздрав говорит, что пиво на стадионе – это алкоголизация общества. Перспектив по возвращению нет. Но как это так? Разве напьется болельщик двумя бокалами?»
34

Дмитрий Свищев: Минздрав заблокировал принятие закона о возвращении пива.

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что закон о возвращении пива на стадионы заблокирован.

«К сожалению, судя по всему, это останется историей. Наше министерство здравоохранения заблокировало принятие этого закона.

В ближайшее время перспектив по возвращению пива нет. Минздрав говорит, что пиво на стадионе – это алкоголизация общества.

Но как это так? На арену приходит болельщик, и он там находится, чтобы смотреть матч своей любимой команды, а не выпивать. Возьмет он два бокала пива от силы, разве напьется он этим? Нет.

Те, кто хотят напиться, они идут в бар или домой, покупают ящик пива, прихватив чипсы с воблой. Это же гораздо страшнее. Для меня удивительно, что этого не видит Минздрав», – сказал Дмитрий Свищев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДмитрий Свищев
алкоголь и спорт
Политика
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoСпартак
logoКраснодар
logoДинамо Москва
logoЗенит
logoЛокомотив
logoЦСКА
стадионы
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А тотальная реклама буков на тв - это не лудоманизация общества? Или это другое?)
Ответ luthien
Если бы только по ТВ)) специально завожу ВПН, чтобы в приложениях, где есть реклама, посмотреть какие-нибудь пять секунд про бразильские кредитки, чем минутное непроматываемое гно от буков
Ответ luthien
Всё взаимосвязано. Будешь тратить деньги на пиво - не хватит на ставку у буков. 🤣
Алкомаркеты на каждом шагу, а у них пиво на стадионе ведёт к алкоголизации общества
Что Минздрав говорит о КБ/Алкотеке/Бристоле в каждом втором доме?
Ответ Log in
Очевидно, что ЭТО ЖЕ ДРУГОЕ, понимать надо))
Ответ Log in
Одобряэ
Ну да, а вот крутить рекламу букмекерских контор круглосуточно - это приемлемо
Алкоголизация общества это не пиво на стадионах. И даже не КБ/Бристоль в каждом доме.
Алкоголизация общества - это имеющиеся социальные условия, при которых люди вынуждены бухать, чтобы хоть как-то расслабить голову и уйти от безнадёжной реальности.
Тема про пиво на стадионах, как тема про Ленина. Надо что-то заглушить, или просто побалаболить - обсуждай похороны Ленина. Или запрет абортов. Или комп игры приводящие к насилию в обществе. Ни о чём, просто фон.
Тусовка против блокировок - нельзя, из-за ковида 6илетней давности.
Домашний скот в Сибири - нельзя (как и возмущаться), т.к. вся власть - от бога (коровы, видимо, тож грязные животные).
Собираться на улице больше 3х чел - нежелательно. Могут подумать, вы что-то замышляете.
Алкомаркеты - за каждым углом, но пиво на стадионах - нельзя, это алкоголизация общества.
Т.е. пиво на стадионах нельзя, но гнать бесконечно рекламу букмекеров это норм, да? Лудоманы новые не появляются?
Магазинчики на каждом шагу, где продается алкоголь. Отстаньте от людей, паразиты
У меня на улице 3 алкомаркета в шаговой доступности, но к алкоголизации общества ведёт пиво на стадионах,ага
зато бухло в пятерочках, магнитах, кб, бристолях и прочая и прочая в шаговой доступности для пролов от школьного до пенсионного возраста - это конечно же не алкоголизация... )))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Испанец из «Марселя» или бразилец из «Сочи» – ловите клубы на морях в «Три на три» и угадывайте игроков прибрежных городов
29 минут назадТесты и игры
Товарищеские матчи. Южная Корея играет с Кот-д’Ивуаром, США против Бельгии, Португалия встретится с Мексикой
29 минут назадLive
Экс-директор «Спартака» Амарал: «Иностранцы рассматривают РПЛ как способ заработка. Игрок может попросить до 5 млн чистыми в год – в Португалии ему дадут всего 1,5»
сегодня, 13:28
Хавбек «Динамо» Махачкала Глушков о пенальти «Зенита»: «У всех были улыбки. Мы уже привыкли к этим решениям. Что расстраиваться из-за этого?»
сегодня, 12:59
Матвей Кисляк: «Уровень Никарагуа меня удивил. Тем, кто ожидал разгрома, могу сказать так: попробуйте сами выйти на поле и обыграть их»
сегодня, 12:58
Пономарев о ЦСКА: «Разговаривал с Бабаевым – речи об увольнении Челестини не идет. Рестарт сезона – провал. Команда не бежит, слабая функциональная база»
сегодня, 12:24
Роберто Мартинес: «Роналду – исторический кумир, изменивший футбол. В лифтах говорят либо о погоде, либо о Криштиану»
сегодня, 12:22
Женский «Ростов» из-за проблем с деньгами на автобусе добирался до Перми на матч Суперлиги, проехав более 2100 км (Иван Карпов)
сегодня, 12:02
Аршавин, Сиссе и Попов – какой клуб их объединяет?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Хавбек «Балтики» Петров: «Талалаев победил бы в бою с Челестини. Думаете, я скажу, что Фабио бы вывез?»
сегодня, 11:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» интересуется вратарем софийского ЦСКА Лапоуховым. На него претендует и «Саутгемптон»
10 минут назад
Колосков о сборной России: «Каждый раз вызывают 4-5 новых игроков, все время кто-то дебютирует. Поэтому и «бей-беги» происходит, примитивный футбол – они никогда друг с другом не играли»
11 минут назад
Кержаков о том, в чем Мбаппе лучше Роналду: «В том, что показал на ЧМ. Это как будто лакмусовая бумажка для футболиста»
31 минуту назад
Первая лига. «Енисей» победил «Уфу», «Факел» против «КАМАЗа», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
33 минуты назадLive
Гинер о завершении карьеры Вагнера Лава: «Ты был фантастическим игроком. Знай, ЦСКА – твой второй дом. Мы всегда рады тебя видеть»
42 минуты назадВидео
«У Ямаля есть талант, чтобы выиграть «Золотой мяч». Он играет в лучшем клубе, который поможет ему этого добиться. Сравнивать Ламина с Месси неправильно». Жюли о вингере «Барсы»
48 минут назад
Товарищеский матч. «Зенит» примет «Кайрат»
54 минуты назад
Ветеран «Спартака» Гаврилов перенес операцию на сердце и находится в больнице: «Это не связано с инсультом. Мне поставили стент»
сегодня, 13:28
Фомин получил травму в матче с Никарагуа и пропустит игру с Мали
сегодня, 13:15
Сенегал сыграет с Перу с двумя звездами на форме – в честь победы на Кубке Африки. Титул ранее присудили Марокко
сегодня, 13:14
Рекомендуем