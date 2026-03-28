Депутат Свищев: «Минздрав говорит, что пиво на стадионе – это алкоголизация общества. Перспектив по возвращению нет. Но как это так? Разве напьется болельщик двумя бокалами?»
Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что закон о возвращении пива на стадионы заблокирован.
«К сожалению, судя по всему, это останется историей. Наше министерство здравоохранения заблокировало принятие этого закона.
В ближайшее время перспектив по возвращению пива нет. Минздрав говорит, что пиво на стадионе – это алкоголизация общества.
Но как это так? На арену приходит болельщик, и он там находится, чтобы смотреть матч своей любимой команды, а не выпивать. Возьмет он два бокала пива от силы, разве напьется он этим? Нет.
Те, кто хотят напиться, они идут в бар или домой, покупают ящик пива, прихватив чипсы с воблой. Это же гораздо страшнее. Для меня удивительно, что этого не видит Минздрав», – сказал Дмитрий Свищев.
Алкоголизация общества - это имеющиеся социальные условия, при которых люди вынуждены бухать, чтобы хоть как-то расслабить голову и уйти от безнадёжной реальности.
Домашний скот в Сибири - нельзя (как и возмущаться), т.к. вся власть - от бога (коровы, видимо, тож грязные животные).
Собираться на улице больше 3х чел - нежелательно. Могут подумать, вы что-то замышляете.
Алкомаркеты - за каждым углом, но пиво на стадионах - нельзя, это алкоголизация общества.
Магазинчики на каждом шагу, где продается алкоголь. Отстаньте от людей, паразиты