Кержаков о том, в чем Мбаппе лучше Роналду: «В том, что показал на ЧМ. Это как будто лакмусовая бумажка для футболиста»
Экс-форвард сборной России, «Зенита» и «Севильи» Александр Кержаков сравнил Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе.
В новом выпуске шоу «Легенда» на «МЯЧ Production» Александр Журавлев и Кержаков обсуждали лучших нападающих XXI века, в том числе сравнили качества Мбаппе и Роналду.
– В чем Мбаппе лучше Роналду?
– Лучше в том, что Мбаппе показал на чемпионате мира. А это как будто лакмусовая бумажка для каждого футболиста.
– Роналду точно лучше в завершении, в том, как он ищет свободное пространство.
– Роналду лучше Мбаппе ищет свободное пространство? Не согласен с тобой. Нет.
Мбаппе использует свои сильные качества: скорость, дриблинг. Но как его находили партнеры? Он очень хорошо открывался, искал пространство за спинами. Сколько голов он забил после выходов один на один?
По исполнению стандартов Роналду лучше. Здесь-то все сравнение в пользу Роналду.
Тут надо отдать должное [Криштиану] – играть на таком уровне до стольких лет и продолжать еще находить в себе мотивацию... – сказал Кержаков.
На счет ЧМ..ну что сказать. Райн Гиггз, а также обладатели золотого мяча Джордж Веа и Алан Симонсен вообще ни разу не выступали на ЧМ, в отличие от Дениса Глушакова и Александра Какорина . Это еще зависит от страны и сборной. Родись КР во Франции, Испании, Германии, Бразилии, Аргентине....наверняка стал бы чемпионом мира. При этом, почти однозначно ни Зидан, ни Роналдо-зубастик, ни Мбаппе, ни Месси...не стали бы ЧМ с Португалией. Также как ими не стали Фигу , Эусебио, или Руи Кошта.
Но есть одно но.
По отношению к Мбаппе и Рона ...
Мбаппе более командный игрок, он тактически более зрелый, чем даже пиковый Роналду.
Чисто визуально вроде Рон очень сильный, но Мбаппе более полезный
Рон все же на себя работает, а Килиан на команду.
Это неуловимо тонко, но верно.
Что касается нынешной сборной Португалии, то честно говоря, Рон что там ищет?
Нет нападающих? Есть они.
Не такие как Рон, но и не днище.
А разве для титула Рон нужен? Он уже не тянет ведь.Голы забивает, но разве без него Португалия не забивает?
Без Роналду этот коллектив давно перешёл бы на более разнообразные варианты и может быть добилась бы большого успеха, но ведь нет такой возможности.
Это напоминает времена Реала эпохи Сантиляны ...
И ставить на игру уже вроде не надо, но кто же его осмелится не ставить?
А как ушел Сантиляна, то и кубки пошли и нападающие появились отличные.
Рон сыграет конечно на этом мундиале, но цена будет ограниченность сборной.
Но кто же это поймет?
Лично я думаю, Португалия очень должна постараться чтобы из группы выйти.
Это сейчас Рону дают что то, а на чемпионатах мира даже прймовый Рон ничего не добился.Он играл слабо там.
На чемпионате мира успеха добиваются не эгоисты, а командные игроки.
Откуда уверенность, что постаревший добьется более весомых результатов?
Конечно нет.