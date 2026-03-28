Кержаков о том, в чем Мбаппе лучше Роналду: «В том, что показал на ЧМ. Это как будто лакмусовая бумажка для футболиста»

Кержаков о том, в чем Мбаппе лучше Роналду: в том, что показал на ЧМ.

Экс-форвард сборной России, «Зенита» и «Севильи» Александр Кержаков сравнил Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе.

В новом выпуске шоу «Легенда» на «МЯЧ Production» Александр Журавлев и Кержаков обсуждали лучших нападающих XXI века, в том числе сравнили качества Мбаппе и Роналду.

– В чем Мбаппе лучше Роналду?

– Лучше в том, что Мбаппе показал на чемпионате мира. А это как будто лакмусовая бумажка для каждого футболиста.

– Роналду точно лучше в завершении, в том, как он ищет свободное пространство.

– Роналду лучше Мбаппе ищет свободное пространство? Не согласен с тобой. Нет.

Мбаппе использует свои сильные качества: скорость, дриблинг. Но как его находили партнеры? Он очень хорошо открывался, искал пространство за спинами. Сколько голов он забил после выходов один на один?

По исполнению стандартов Роналду лучше. Здесь-то все сравнение в пользу Роналду.

Тут надо отдать должное [Криштиану] – играть на таком уровне до стольких лет и продолжать еще находить в себе мотивацию... – сказал Кержаков.