  Кержаков о том, в чем Мбаппе лучше Роналду: «В том, что показал на ЧМ. Это как будто лакмусовая бумажка для футболиста»
Кержаков о том, в чем Мбаппе лучше Роналду: «В том, что показал на ЧМ. Это как будто лакмусовая бумажка для футболиста»

Экс-форвард сборной России, «Зенита» и «Севильи» Александр Кержаков сравнил Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе.

В новом выпуске шоу «Легенда» на «МЯЧ Production» Александр Журавлев и Кержаков обсуждали лучших нападающих XXI века, в том числе сравнили качества Мбаппе и Роналду.

– В чем Мбаппе лучше Роналду?

– Лучше в том, что Мбаппе показал на чемпионате мира. А это как будто лакмусовая бумажка для каждого футболиста.

– Роналду точно лучше в завершении, в том, как он ищет свободное пространство. 

– Роналду лучше Мбаппе ищет свободное пространство? Не согласен с тобой. Нет.

Мбаппе использует свои сильные качества: скорость, дриблинг. Но как его находили партнеры? Он очень хорошо открывался, искал пространство за спинами. Сколько голов он забил после выходов один на один?

По исполнению стандартов Роналду лучше. Здесь-то все сравнение в пользу Роналду. 

Тут надо отдать должное [Криштиану] – играть на таком уровне до стольких лет и продолжать еще находить в себе мотивацию... – сказал Кержаков.

Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал «МЯЧ Production»
Не фанат Роналду, но не стоит преуменьшать значение партнёров. Мбаппе не один выигрывал ЧМ. У Франции уже 1.5 десятка лет бешеная команда. У Португалии даже близко не было такого состава, хотя они и не сказать, что слабые. Мбаппе хороший, но на данном этапе Криштиану кажется был сильнее. Он конкурировал с Месси, и время от времени уводил у него ЗМ. А Мбаппе проиграл золотой мяч Родри и Дембеле.... Это тоже своего рода лакмусовая бумажка.
Ошибаешься, это Лео конкурировал с Криштиану, а не наоборот. Но даже с еврейской поддержкой будет всегда позади.
И живём мы на плоской земле
Мбаппе, это про свободные зоны для скоростных забегов. Естественно все основано на высокой технике. Но сильно уступает даже 35-летнему Роналду в позиционной атаке, когда находится в сверх-жесткой опеке чужой штрафной соперника в условиях ограниченного пространства и времени.
На счет ЧМ..ну что сказать. Райн Гиггз, а также обладатели золотого мяча Джордж Веа и Алан Симонсен вообще ни разу не выступали на ЧМ, в отличие от Дениса Глушакова и Александра Какорина . Это еще зависит от страны и сборной. Родись КР во Франции, Испании, Германии, Бразилии, Аргентине....наверняка стал бы чемпионом мира. При этом, почти однозначно ни Зидан, ни Роналдо-зубастик, ни Мбаппе, ни Месси...не стали бы ЧМ с Португалией. Также как ими не стали Фигу , Эусебио, или Руи Кошта.
В последнем предложении можно ещё добавить старичка Эйсебио, тот тоже оказывал огромное влияние на сборную.
Точно.
Как можно сравнивать их. Роналду на другом уровне. Только с пешим делили олимп. Все остальные топы, но даже не близко к ним.
Составы сборных Португалии и Франции сопоставимы с давних пор, ещё когда играли Шалана, Футре, Осеану, Пашеку, Оливейра, Нене, Фернанду Гомиш, Джордау...
Но есть одно но.
По отношению к Мбаппе и Рона ...
Мбаппе более командный игрок, он тактически более зрелый, чем даже пиковый Роналду.
Чисто визуально вроде Рон очень сильный, но Мбаппе более полезный
Рон все же на себя работает, а Килиан на команду.
Это неуловимо тонко, но верно.
Что касается нынешной сборной Португалии, то честно говоря, Рон что там ищет?
Нет нападающих? Есть они.
Не такие как Рон, но и не днище.
А разве для титула Рон нужен? Он уже не тянет ведь.Голы забивает, но разве без него Португалия не забивает?
Без Роналду этот коллектив давно перешёл бы на более разнообразные варианты и может быть добилась бы большого успеха, но ведь нет такой возможности.
Это напоминает времена Реала эпохи Сантиляны ...
И ставить на игру уже вроде не надо, но кто же его осмелится не ставить?
А как ушел Сантиляна, то и кубки пошли и нападающие появились отличные.
Рон сыграет конечно на этом мундиале, но цена будет ограниченность сборной.
Но кто же это поймет?
Лично я думаю, Португалия очень должна постараться чтобы из группы выйти.
Это сейчас Рону дают что то, а на чемпионатах мира даже прймовый Рон ничего не добился.Он играл слабо там.
На чемпионате мира успеха добиваются не эгоисты, а командные игроки.
Откуда уверенность, что постаревший добьется более весомых результатов?
Конечно нет.
Темп, по которому идёт Мбаппе индивидуально, это чрезвычайно круто. Но это только темп. И ни одного ЗМ пока не имеет. Рано его ещё лучшим назначать. По итогам карьеры вполне.
Материалы по теме
Отец Ямаля о сравнениях Ламина с Месси, Роналду и Мбаппе: «Не сравниваю сына ни с кем, кроме него самого. Уважаю всех футболистов – тех, кто играет сейчас и играл раньше»
25 марта, 18:17
Кафу: «Неймар лучше Месси и Роналду. У него больше навыков, лучше техника. В последних поколениях Неймар лучше всех»
19 марта, 21:07
Кейн забил 49-й и 50-й голы в ЛЧ. Форвард «Баварии» сравнялся с Салахом, рекорд у Роналду – 140
18 марта, 21:51
Холанд догнал Мюллера по голам в ЛЧ и делит с ним 7-е место – у них по 57. До Мбаппе – 11 мячей
17 марта, 21:20
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Зенит» примет «Кайрат»
2 минуты назад
Димарко о том, что итальянцы праздновали победу Боснии над Уэльсом: «Я уважаю все сборные, это была инстинктивная реакция. Как я могу быть высокомерным? Мы не были на ЧМ с 2014-го»
13 минут назадВидео
Роберто Мартинес на вопрос о возможности выиграть ЧМ: «Мне нравится нумерология. Эйсебио стал лучшим бомбардиром ЧМ-1966, выиграл «Золотой мяч» в 1965-м. Сейчас 2026-й. Везде шестерки»
27 минут назад
«Спартак» интересуется вратарем софийского ЦСКА Лапоуховым. На белоруса претендует и «Саутгемптон» («СЭ»)
41 минуту назад
Депутат Свищев: «Минздрав говорит, что пиво на стадионе – это алкоголизация общества. Перспектив по возвращению нет. Но как это так? Разве напьется болельщик двумя бокалами?»
сегодня, 14:02
Испанец из «Марселя» или бразилец из «Сочи» – ловите клубы на морях в «Три на три» и угадывайте игроков прибрежных городов
сегодня, 14:00Тесты и игры
Товарищеские матчи. Южная Корея играет с Кот-д’Ивуаром, США против Бельгии, Португалия встретится с Мексикой
сегодня, 14:00Live
Экс-директор «Спартака» Амарал: «Иностранцы рассматривают РПЛ как способ заработка. Игрок может попросить до 5 млн чистыми в год – в Португалии ему дадут всего 1,5»
сегодня, 13:28
Хавбек «Динамо» Махачкала Глушков о пенальти «Зенита»: «У всех были улыбки. Мы уже привыкли к этим решениям. Что расстраиваться из-за этого?»
сегодня, 12:59
Матвей Кисляк: «Уровень Никарагуа меня удивил. Тем, кто ожидал разгрома, могу сказать так: попробуйте сами выйти на поле и обыграть их»
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Думаете, я скажу, что вывез бы Челестини? Конечно, Талалаев бы победил». Хавбек «Балтики» Петров о боксерском поединке тренеров
3 минуты назад
Властимил Петржела: «Чехия сейчас без проблем обыграла бы Россию. Изоляция повлияла на уровень команды»
7 минут назад
Глебов о ЦСКА: «Ожидания болельщиков были завышенными, нас опустило с небес на землю. Ни «ПСЖ», ни «Бавария» не выигрывают по 50 матчей подряд»
17 минут назад
Мелкадзе чувствует, что Сафонов и Головин – игроки другого уровня: «Человек из «ПСЖ» приезжает. На тренировках это особенно проявляется»
30 минут назад
Первая лига. «Енисей» победил «Уфу», «Факел» против «КАМАЗа», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
31 минуту назадLive
Колосков о сборной России: «Каждый раз вызывают 4-5 новых игроков, все время кто-то дебютирует. Поэтому и «бей-беги» происходит, примитивный футбол – они никогда друг с другом не играли»
44 минуты назад
Гинер о завершении карьеры Вагнера Лава: «Ты был фантастическим игроком. Знай, ЦСКА – твой второй дом. Мы всегда рады тебя видеть»
сегодня, 13:47Видео
«У Ямаля есть талант, чтобы выиграть «Золотой мяч». Он играет в лучшем клубе, который поможет ему этого добиться. Сравнивать Ламина с Месси неправильно». Жюли о вингере «Барсы»
сегодня, 13:41
Ветеран «Спартака» Гаврилов перенес операцию на сердце и находится в больнице: «Это не связано с инсультом. Мне поставили стент»
сегодня, 13:28
Фомин получил травму в матче с Никарагуа и пропустит игру с Мали
сегодня, 13:15
Рекомендуем